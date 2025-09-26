Jornalismo ganha Prêmio Unimed

Foto: Arquivo pessoal Nadia e Jorge com Luzia e Cristiano, em Gracanica

As inscrições estão abertas até 31 de janeiro de 2026, nas diversas categorias de reportagens e conteúdos de redes sociais. A premiação total chega a R$ 44 mil, distribuídos entre os três primeiros lugares de cada categoria profissional e o vencedor da modalidade universitária.

Segundo Maria Tereza Ramos, gerente de Comunicação e Marketing da Unimed Fortaleza, "a iniciativa busca reconhecer jornalistas que contribuem para a disseminação de informações de qualidade sobre o segmento da saúde. O prêmio reforça o compromisso da cooperativa com a valorização do conhecimento como uma poderosa ferramenta na busca pelo bem-estar e pela longevidade e fortalece o papel social do jornalismo na construção de uma sociedade mais consciente e saudável", destaca.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.unimedfortaleza.com.br/premiodejornalismo

O evento de lançamento do prêmio reuniu o presidente Marcus Aragão, diretores e representantes da Unimed, além de jornalistas e convidados especiais.

A comemoração, na noite de 22 de setembro, na Paróquia da Paz, dos 30 anos de sacerdócio do padre Oliveira Braga Rodrigues, foi marcada por momentos de muita religiosidade e alegria. Uma missa concelebrada por três bispos, inclusive dom José Antonio, ex-arcebispo, ali dissertando, fortemente, sobre a missão do padre Oliveira, mais 30 padres, 50 seminaristas e cinco diáconos, concentrou também as orações de outros religiosos e fiéis que, em comunhão, renderam graças a Deus e a Nossa Senhora da Paz pelo dom da vida e do ministério deste sacerdote, simples, atuante, devotado ao apostolado da Igreja e à salvação de suas ovelhas. O arcebispo dom Gregório Paixão, ausente por participar de reunião do episcopado em Brasília, enviou mensagem linda e reflexiva.

Entre as autoridades presentes estavam os prefeitos de Fortaleza e Maracanaú — Evandro Leitão, acompanhado da amada Christiane, e Roberto Pessoa; o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto; Onélia, ali levando também o abraço de Camilo Santana. Ao final, a mensagem de gratidão pronunciada pelo Pe. Oliveira foi emocionante, deixando-o, ele mesmo, entre lágrimas.

A comunidade libanesa e os fiéis frequentadores da Igreja do Líbano já têm um novo vigário. Dom Jorge, bispo da Eparquia Greco-Romana Católica no Brasil, nomeou o padre Luizinho Noronha para o cargo. Ele substitui o monsenhor Philip, um querido religioso egípcio, que permaneceu na Igreja do Líbano por 30 anos, adotando o Ceará como sua terra natal.

Amanhã, acontece a comemoração dos 95 jovens anos, da querida Ivone Queiroz Rebouças. Familiares e amigos, que são muitos, estarão ao seu lado, em noite de benquuerença e alegrias, Pipo Restaurante

Com previsão de volta a Fortaleza em 08 de outubro, Nadia e Jorge Parente, Luzia e Cristiano Maia fazem boa viagem pelo Leste Europeu e outras paragens. Estão encantados com os roteiros. Visitaram o mosteiro sérvio-ortodoxo Graanica, uma obra-prima do século XIV, conhecido pela sua bela arquitetura de afrescos, fazendo parte do conjunto "Monumentos Medievais no Kosovo". Também afirmam ter sido emocionante a visita ao Memorial de Madre Teresa de Calcutá, que nasceu na Macedônia do Norte, e o local tem um acervo completo da santa, deixando o cenário com aquela tonalidade de silêncio, emoção e orações. Os casais amigos passaram ontem pela Sérvia, Belgrado, e amanhã estão seguindo para a Bósnia, Croácia, Áustria e Zurique.

Giovana Bezerra, uma das talentosas e jovens cantoras cearenses, tem show marcado para o auditório do Shopping RioMar amanhã, domingo, às 19 horas, denominado "Mulheres do Brasil".

ganhou nova idade. Ele, sempre dedicado à família, amadíssimo que é, revela que viver bem é um permanente estado de plantio do bem, da solidariedade e da prática das lições cristãs voltadas para o amor a Deus e ao próximo.

Eduardo Gomes de Matos recebeu a empresária e CEO da Puro Açaí, Ana Paula Santos, para o evento "CAFÉ COM GESTÃO", quando ela apresentou o case de sucesso da marca para uma plateia de empresários e gestores.



