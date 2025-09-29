POTENCIAL DA FIEC APRESENTADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA

Foto: Reprodução/Fiec Militares em visita à Fiec ouviram do presidente Ricardo Cavalcante iniciativas e projetos valiosos

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, recebeu o general de Exército Marcelo Arantes Guedon, chefe de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa, em visita institucional à Casa da Indústria.

Participaram do encontro o general de Divisão Ivon Barreto Leão, comandante da 10ª Região Militar; o general de Divisão Eduardo Wolski, assessor de Cibernética do Ministério da Defesa; o general de Divisão Pinto Sampaio, ex-comandante da 10ª Região Militar; o cel. Oliveira Leite, chefe do Estado-Maior da 10ª Região Militar; o cel. Márcio Carneiro Barbosa, Chefe do Escritório do Sistema Defesa, Indústria e Academia (SisDIA); e o cel. Menezes, Assessor de Relações Institucionais da 10ª Região Militar.

Durante a programação, os visitantes acompanharam uma apresentação conduzida por Ricardo Cavalcante sobre as atividades do Observatório da Indústria Ceará. O portfólio foi detalhado a partir da exposição de iniciativas em inteligência de dados, inteligência competitiva, prospectiva e cooperação estratégica, com destaque para o mapeamento de informações socioeconômicas dos municípios cearenses e de todo o Brasil.

O presidente da Fiec enfatizou o papel central do investimento em tecnologia da informação como instrumento de apoio à tomada de decisões mais assertivas, permitindo a otimização de serviços e a aceleração de processos. Foram apresentados também indicadores de diferentes eixos monitorados pelo Observatório, como Economia, Emprego e Renda, Infraestrutura, Sustentabilidade e Energias Renováveis.

A visita teve como objetivo aproximar o Ministério da Defesa da Fiec.

Avenida Padre Antônio Tomás acaba de perder uma de suas mais tradicionais lojas. A Parente, casa de marca tradicional, mantendo 10 lojas, agora mais fortalecida pelo casamento com o Grupo IAP, formado pela quarta geração da família e tendo em seu comando Ângela Parente e herdeiros. A loja se muda para a Avenida Virgílio Távora, esquina com Canuto de Aguiar.

Só para recordar: o empresário e líder lojista Inácio Parente solidificou a rede de lojas nascidas com cosméticos e perfumes. Por muitos anos — a marca tem 111 anos —, liderou o mercado, trazendo inclusive para o Ceará a poderosa Wella, lançada em grande festa e com a presença da cúpula da empresa. Depois, ele, dinâmico e ousado que era, ampliou a rede de produtos, e a Casa Parente, denominação primeira, se impôs na liderança lojista do Ceará. A influência paterna gerou a adesão dos filhos, que, distribuídos em suas lojas, deram continuidade.

Agora, o sangue da vocação comercial corre nas veias da geração dos netos de Inácio Parente — Igor, Ítalo e Lívio — mantendo a Casa Parente apoiando-se só nas linhas de perfumaria e lingerie, e caminhando ao lado da Fronteiras Distribuidora, IAP Cosméticos, formada por 57 lojas instaladas no Ceará e mais 6 estados. "Parente e IAP são duas organizações de marcas independentes e perfis de consumidores distintos, é uma soma de experiências de sucesso e uma paixão permanente pelos negócios", lembra Igor Parente, danadíssimo na sua vocação para o universo dos negócios.

Fortaleza recebeu o Club&Casa em evento exclusivo no Pipo Restaurante. Vinicius Ferreira, CEO da Boa Vista Planejados Fortaleza, em contato com Thiago Sodré, CEO do Club&Casa, destacou as conexões entre arquitetos, designers e marcas. A presença de Vinicius também antecipou a inauguração da Boa Vista Fortaleza, que promete inovação em móveis planejados.

Alfeanas se encontrarão amanhã entre as alegrias de poder comemorar as aniversariantes dos meses de julho, agosto e setembro, no Nativas Restaurante, ao meio-dia. Presidente Izabel Dias está na lista das festejadas.

Padre Sales está organizando seus bons roteiros de viagem, com agenda de Natal em Gramado (RS), realmente o mais lindo cenário que o Brasil possui para se vivenciar a história, a música e a gastronomia da grande festa da cristandade.

Natércia Medina já tem prontinho o calendário de viagens para os primeiros quatro meses de 2026, destacando-se a belíssima Tailândia, Vietnã e Camboja, além de Santiago e Atacama; Marrocos e cinco dias em Mendoza. É uma parceria com

Elas Viajam.

Amanhã, a Casa Cor realiza a avant-première da sua edição de 2025, permanecendo no endereço da Tibúrcio Cavalcante, 607, apresentando 34 ambientes assinados por 41 profissionais, conectando bioarquitetura, sustentabilidade e afeto em projetos que valorizam memórias e inovação. Empresários, imprensa e convidados especiais poderão ter a exclusividade de amanhã conferir as tendências e conceitos dos cenários.

A inauguração oficial do Café Briejer, espaço criado para tornar mais deliciosos os momentos de encontros com as amigas, reuniu em torno de Flávia Laprovitera e Márcia Teixeira, grupos felizes, antes já curtindo os saborosos biscoito da marca.