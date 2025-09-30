Há boas novidades para os tratamentos rejuvenescedores

Foto: Arquivo pessoal Médico e professor Adalberto Barreto

Depois de participar como um dos principais palestrantes no Congresso Internacional de Fisioterapia realizado em Fortaleza, reunindo os mestres da reabilitação desde fisiotraumatologia, neuro, cardiorrespiratório, saúde da mulher e do homem, e muitos outros especialistas, o cearense Olavo Ximenes Jr. brilhou com sua palestra sobre: "Fisioterapia Dermatofuncional nas Intercorrências nos Pós-operatórios e em Complicações Estéticas". Sua outra participação foi com a apresentação do tema: "Microagulhamento x Intradermoterapia".

Por causa da importância e dos resultados satisfatórios obtidos em um desses tratamentos, entrevistamos o fisioterapeuta dermatofuncional Olavo Ximenes Jr. Ele revelou que: "A hidroxidapatita de cálcio transdérmica chegou para nos auxiliar ainda mais nos tratamentos rejuvenescedores. Com essa técnica, o paciente não precisará se submeter a furadas com cânulas, podendo preparar a pele de forma rápida para receber a estimulação transdérmica (por cima da epiderme), ocasionando a penetração do bioestimulador durante as próximas 12 horas, sem precisar interromper suas atividades diárias".

O profissional prosseguiu dizendo que estará remarcando a próxima aplicação com cerca de 10 dias para avaliar novamente a estrutura tecidual e os resultados, que continuam em ação. O tratamento será aplicado após avaliação e, de acordo com esta, poderá ser associada alguma tecnologia pré-aplicação, caso necessário. Muito feliz com os resultados alcançados, ele destaca que são dos mais satisfatórios: pele mais firme, reestruturada, uniforme, semblante mais calmo e aspecto mais jovem.

Terapeutas, outros profissionais de saúde e educação, líderes comunitários e interessados no cuidado coletivo, de diversas culturas e continentes, participaram do XI Congresso Brasileiro e Internacional de Terapia Comunitária Integrativa, realizado no Hotel Ocas do Índio, em Beberibe-CE. O evento foi um espaço para exercitar os cinco sentidos e promover cuidado mútuo, fortalecendo o sentimento de pertencimento à humanidade.

Para o médico e professor Adalberto Barreto, organizador do congresso, durante a programação intensiva foi destacada a importância do autocuidado, da empatia e da valorização das diferenças para construir comunidades melhores, mais inclusivas e saudáveis, levando acolhimento e pertencimento a todos os cantos da tribo humana, reforçando o propósito coletivo de promover luz, paz e inclusão, finalizou.

Abrindo a programação, da 12ª edição do Mundo Unifor acontecerá a palestra de Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria e ex-presidente da Louis Vuitton Brasil. Referência mundial no mercado do luxo, ele traz como tema "O olhar para o extraordinário!". Também estão confirmados a psicanalista Vera Iaconelli; a juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri; o pesquisador e especialista em novos modelos de gestão e relações humanas no trabalho, Alexandre Pellaes; e Luiz Telles, storyteller e Chief Story Officer do A-LAB.

Amanhã, às 17 horas, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa, o Ceará ganha uma bela e dinâmica filha: Eliane Libânio Brasil de Matos, superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, ali trabalhando há 36 anos. Recebe o título de Cidadã Cearense. Nascida em João Pessoa, na Paraíba, é casada com Euvaldo Bringel e mãe querida de quatro filhos. Ganha a honraria do presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri, aprovada por iniciativa dos deputados Assis Diniz, Bruno Pedrosa, Queiroz Filho e Danniel Oliveira.

As luzes dos fogos e a decoração de Dito Machado envolvendo os cenários do Ideal Clube, garantiram total beleza à festa de entrega do troféu Sereia de Ouro, ultimo dia 26, às quatro personalidades agraciadas: médica Adriana Forti, artista plástica Guiomar Marinho, empresário e educador Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati, ali traduzindo em seu discurso, o agradecimento pela honraria por todos recebida, sabendo também dosar de história e exaltação o idealizador e sogro Edson Queiroz, além de uma bonita mensagem à sua amada Renata Queiroz- "companheira de vida, alguém cuja presença e apoio foram fundamentais ao homem que sou hoje. A ela todo meu amor e gratidão". A orquestra e a Camerata da Unifor, regidas pelo maestro Marcos Vinícius, acompanharam a noitada, com um repertório dos clássicos da música, em perfeita harmonia com o ritual da festa. Em sua saudação Edson Queiroz Neto lembrou: "aqui celebramos juntos não apenas os homenageados, mas também a força dos exemplos que eles representam. nos convidando a acreditar em um amanhã de mais oportunidade e humanidade. É uma interação muito linda. Participo com muita alegria", finalizou.

Comprometidos com a divulgação correta das notícias, esclarecemos a valiosa informação sobre a chegada do padre Luizinho à Igreja do Líbano. Ele foi convidado por dom George Khoury, bispo da Eparquia Nossa Senhora do Paraíso Greco-Melquita Católica do Brasil, para celebração das missas às terças e quintas-feiras, às 18 horas, naquele templo, não sendo, portanto, o novo vigário nem substituindo o monsenhor Philip, como havia sido registrado.

Outra boa notícia que envolve a comunidade religiosa libanesa e os fiéis frequentadores daquela igreja é, segundo informação de Sérgio Otoch, vice-presidente da Paróquia Nossa Senhora do Líbano e presidente do Conselho Greco-Católico Melquita de Fortaleza, a presença, até o dia 9, em Fortaleza, de dom George Khoury. Nesse período, ele está celebrando missas no rito bizantino, sempre às 18h, nos dias 1º, 2, 3, 6 e 7 de outubro. No domingo, dia 5, celebra às 9h30 no rito bizantino e às 18h no rito latino. Sua estada em Fortaleza também inclui reuniões e acompanhamento das obras que estão sendo executadas. Dom George Khoury, intensificando as alegrias que sua visita provoca na comunidade, já anunciou que voltará a Fortaleza no dia 25 de novembro, quando está agendada a festa da padroeira, Nossa Senhora do Líbano.



