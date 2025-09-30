Há boas novidades para os tratamentos rejuvenescedores
A jornalista, poeta e escritora Lêda Maria escreve sobre política, cultura e sociedade. É autora de duas edições do livro ''Memória Gastronômica das Famílias Cearenses'' e participante de várias antologias nacionais e internacionais, como ''A Literatura das Mulheres da Floresta'' e ''Assim Escrevem as Brasileiras''.
Há boas novidades para os tratamentos rejuvenescedores
.
Depois de participar como um dos principais palestrantes no Congresso Internacional de Fisioterapia realizado em Fortaleza, reunindo os mestres da reabilitação desde fisiotraumatologia, neuro, cardiorrespiratório, saúde da mulher e do homem, e muitos outros especialistas, o cearense Olavo Ximenes Jr. brilhou com sua palestra sobre: "Fisioterapia Dermatofuncional nas Intercorrências nos Pós-operatórios e em Complicações Estéticas". Sua outra participação foi com a apresentação do tema: "Microagulhamento x Intradermoterapia".
Por causa da importância e dos resultados satisfatórios obtidos em um desses tratamentos, entrevistamos o fisioterapeuta dermatofuncional Olavo Ximenes Jr. Ele revelou que: "A hidroxidapatita de cálcio transdérmica chegou para nos auxiliar ainda mais nos tratamentos rejuvenescedores. Com essa técnica, o paciente não precisará se submeter a furadas com cânulas, podendo preparar a pele de forma rápida para receber a estimulação transdérmica (por cima da epiderme), ocasionando a penetração do bioestimulador durante as próximas 12 horas, sem precisar interromper suas atividades diárias".
O profissional prosseguiu dizendo que estará remarcando a próxima aplicação com cerca de 10 dias para avaliar novamente a estrutura tecidual e os resultados, que continuam em ação. O tratamento será aplicado após avaliação e, de acordo com esta, poderá ser associada alguma tecnologia pré-aplicação, caso necessário. Muito feliz com os resultados alcançados, ele destaca que são dos mais satisfatórios: pele mais firme, reestruturada, uniforme, semblante mais calmo e aspecto mais jovem.
Terapeutas, outros profissionais de saúde e educação, líderes comunitários e interessados no cuidado coletivo, de diversas culturas e continentes, participaram do XI Congresso Brasileiro e Internacional de Terapia Comunitária Integrativa, realizado no Hotel Ocas do Índio, em Beberibe-CE. O evento foi um espaço para exercitar os cinco sentidos e promover cuidado mútuo, fortalecendo o sentimento de pertencimento à humanidade.
Para o médico e professor Adalberto Barreto, organizador do congresso, durante a programação intensiva foi destacada a importância do autocuidado, da empatia e da valorização das diferenças para construir comunidades melhores, mais inclusivas e saudáveis, levando acolhimento e pertencimento a todos os cantos da tribo humana, reforçando o propósito coletivo de promover luz, paz e inclusão, finalizou.
Abrindo a programação, da 12ª edição do Mundo Unifor acontecerá a palestra de Carlos Ferreirinha, fundador da MCF Consultoria e ex-presidente da Louis Vuitton Brasil. Referência mundial no mercado do luxo, ele traz como tema "O olhar para o extraordinário!". Também estão confirmados a psicanalista Vera Iaconelli; a juíza titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri; o pesquisador e especialista em novos modelos de gestão e relações humanas no trabalho, Alexandre Pellaes; e Luiz Telles, storyteller e Chief Story Officer do A-LAB.
Amanhã, às 17 horas, no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa, o Ceará ganha uma bela e dinâmica filha: Eliane Libânio Brasil de Matos, superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, ali trabalhando há 36 anos. Recebe o título de Cidadã Cearense. Nascida em João Pessoa, na Paraíba, é casada com Euvaldo Bringel e mãe querida de quatro filhos. Ganha a honraria do presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri, aprovada por iniciativa dos deputados Assis Diniz, Bruno Pedrosa, Queiroz Filho e Danniel Oliveira.
As luzes dos fogos e a decoração de Dito Machado envolvendo os cenários do Ideal Clube, garantiram total beleza à festa de entrega do troféu Sereia de Ouro, ultimo dia 26, às quatro personalidades agraciadas: médica Adriana Forti, artista plástica Guiomar Marinho, empresário e educador Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati, ali traduzindo em seu discurso, o agradecimento pela honraria por todos recebida, sabendo também dosar de história e exaltação o idealizador e sogro Edson Queiroz, além de uma bonita mensagem à sua amada Renata Queiroz- "companheira de vida, alguém cuja presença e apoio foram fundamentais ao homem que sou hoje. A ela todo meu amor e gratidão". A orquestra e a Camerata da Unifor, regidas pelo maestro Marcos Vinícius, acompanharam a noitada, com um repertório dos clássicos da música, em perfeita harmonia com o ritual da festa. Em sua saudação Edson Queiroz Neto lembrou: "aqui celebramos juntos não apenas os homenageados, mas também a força dos exemplos que eles representam. nos convidando a acreditar em um amanhã de mais oportunidade e humanidade. É uma interação muito linda. Participo com muita alegria", finalizou.
Comprometidos com a divulgação correta das notícias, esclarecemos a valiosa informação sobre a chegada do padre Luizinho à Igreja do Líbano. Ele foi convidado por dom George Khoury, bispo da Eparquia Nossa Senhora do Paraíso Greco-Melquita Católica do Brasil, para celebração das missas às terças e quintas-feiras, às 18 horas, naquele templo, não sendo, portanto, o novo vigário nem substituindo o monsenhor Philip, como havia sido registrado.
Outra boa notícia que envolve a comunidade religiosa libanesa e os fiéis frequentadores daquela igreja é, segundo informação de Sérgio Otoch, vice-presidente da Paróquia Nossa Senhora do Líbano e presidente do Conselho Greco-Católico Melquita de Fortaleza, a presença, até o dia 9, em Fortaleza, de dom George Khoury. Nesse período, ele está celebrando missas no rito bizantino, sempre às 18h, nos dias 1º, 2, 3, 6 e 7 de outubro. No domingo, dia 5, celebra às 9h30 no rito bizantino e às 18h no rito latino. Sua estada em Fortaleza também inclui reuniões e acompanhamento das obras que estão sendo executadas. Dom George Khoury, intensificando as alegrias que sua visita provoca na comunidade, já anunciou que voltará a Fortaleza no dia 25 de novembro, quando está agendada a festa da padroeira, Nossa Senhora do Líbano.
Sociedade cearense. Curiosidades. História. Memória. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.