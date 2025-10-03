Fortaleza em destaque na oftalmologia nacional

Foto: Arquivo pessoal Secretária do Turismo de Caucaia, Rebeca Timbó, Bosco Neto da Construtora Cumbuco e Romulo Soares, cofundador do Instituto Winds for Future

FORTALEZA FOI, MAIS UMA VEZ, o centro das atenções na oftalmologia nacional com a realização do Mácula 2025 - Avanços em Diagnóstico e Tratamento, evento coordenado pelo médico oftalmologista cearense Dr. Abelardo Targino, referência na área de retina. O evento ocorreu até ontem.

Palestra importante da dra. Silvana Vianello (MG), especialista em doenças maculares, atraiu a atenção de médicos oftalmologistas, residentes e estudantes da área. Segundo o coordenador do evento, dr. Abelardo Targino: "A proposta do Mácula é justamente reunir profissionais que se dedicam à retina para compartilhar experiências, discutir condutas clínicas e apresentar as mais recentes inovações tecnológicas que vêm transformando o diagnóstico e o tratamento das doenças maculares", ressalta o médico.

Além da programação científica, o evento promove integração entre profissionais e estimula colaborações na oftalmologia cearense, contribuindo também com doações de produtos de limpeza para o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo. Tem o apoio institucional da Sociedade Cearense de Oftalmologia, do Grupo de Retina do Ceará e da Retina Brasil.

REVELAÇÕES

1. Quando sonhou em ser médico?

Uma lembrança muito especial da minha infância é de quando minha mãe me contou que uma das minhas primeiras redações foi parar no quadro de honra do Colégio Santo Inácio, onde eu estudava. Ainda com a letra meio "feinha", respondi para a professora que, quando crescesse, queria ser médico do coração, para poder salvar vidas. Não me tornei cirurgião cardíaco porque, durante a faculdade de Medicina, me apaixonei pela oftalmologia. Mas o sonho de fazer a diferença na vida das pessoas se concretizou com a mesma intensidade.

2. Qual a importância familiar na formação de um jovem?

Meus pais sempre foram meus grandes incentivadores. Desde cedo, apoiaram com todo amor e dedicação a minha formação. Quando precisei sair de casa para fazer residência no Instituto Hilton Rocha, em

Belo Horizonte; depois os cursos de pós-graduação no exterior, sempre era fortalecido pela formação e apoio familiar amorosa e participativa.

3. Três coisas que lhe fazem feliz?

A principal é ver o sorriso da minha filha Laís, de 12 anos — o meu bem mais precioso. A segunda também é um sorriso: o dos pacientes que recuperam a visão depois de uma cirurgia bem-sucedida. E a terceira é viajar ao lado do meu marido, Fernando, compartilhando descobertas e momentos especiais juntos.

4. Lugares inesquecíveis?

A primeira grande recordação é o sudeste da Ásia, principalmente Siem Reap no Camboja e Bagan, no Mianmar. Inclusive, eu vou voltar ao Camboja agora levando a Laís, e demais familiares. Listo Copenhagen, um dos lugares que mais me agrada. Ano que vem, incluirei a Itália, sempre Itália. Nunca a gente pode ter pouca Itália na vida da gente.

Empresário José Carlos Pontes, multiplicando sua alegria de viver na companhia da bonita e meiga Renata Guimarães. Um casal festejado pelos amigos.

O Hub Cumbuco reabriu para a temporada dos ventos de 2025 com o propósito de fortalecer iniciativas que consolidam o Cumbuco como referência de praia inteligente. Criado pelo Instituto Winds for Future, em parceria com a Prefeitura de Caucaia, o espaço conta com coworking e auditório para eventos.

A reabertura marca um novo ciclo de articulação comunitária, inovação e sustentabilidade, aproveitando a vocação internacional do Cumbuco como a Meca do kitesurf. Em 27 de setembro, Dia Internacional do Turismo, o cenário do Cumbuco contava com 24 hotéis e pousadas afiliados à AMHO, 28 bares e restaurantes afiliados à Abrasel e 47 escolas de kite.

O último levantamento entre os apaixonados pelo esporte registrou a presença de 34 nacionalidades durante a temporada de ventos.

Hoje é Dia de São Francisco. Em Canindé, além da romaria, que concentra devotos de todo o Brasil e de outros países, está em cartaz a peça teatral "Francisco, o Homem Santo", na Pousada dos Franciscanos. O espetáculo mostra a história do santo, desde seu ingresso na cavalaria para integrar as Cruzadas, sua revelação ao pai em praça pública, rompendo com o projeto da família, até o encontro com o papa Inocêncio III, encenado pelo ator Ricardo Guilherme.

A abertura primeira da CasaCor reunindo só expositores e convidados especiais já mostrou o potencial de beleza e criatividade do evento, este ano centralizado no tema "Semear Sonhos", mantendo em Neuma Figueiredo, idealizadora e diretora, o perfil de entusiasta e colecionadora do melhor para divulgar o Ceará.



