Joaquim Cartaxo: Queremos um Ceará mais empreendedor

Foto: Arquivo pessoal Superintendente do Sebrae, Joaquim Cartaxo

Garantindo o fortalecimento do empreendedorismo e da inovação no Ceará, o Sebrae/CE promove até o dia 10 de outubro, no Centro de Eventos, em Fortaleza, dois grandes eventos simultâneos: o Siará Tech Summit e o Projeto Empreendedores. Revela o superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, que "são cerca de 27 mil m² de estrutura montada para proporcionar experiências únicas e oportunidades de negócios, onde os participantes terão acesso a um ambiente de trocas e conexões capazes de impulsionar negócios, estimular parcerias e fortalecer a cultura empreendedora e de inovação no Estado".

No percurso educacional, os alunos são introduzidos ao universo do empreendedorismo por meio da metodologia Despertar, do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae, participando também do circuito de inovação e ampliando sua vivência prática.

Além disso, durante os três dias, prossegue Joaquim Cartaxo, "os visitantes encontram uma vasta programação com palestras de grandes nomes nacionais, oficinas práticas, arenas de negócios, rodadas de crédito, consultorias, hackathons, políticas públicas, exposição de produtos e serviços e networking, sempre com foco também em práticas sustentáveis, inovadoras e inclusivas".

Quem sabe a peça teatral "Francisco, o Homem Santo", encenada em Canindé até ontem, possa ser vista em Fortaleza. O elenco da peça, acompanhado pelo diretor-geral do projeto, Rômulo Magalhães, foi recebido no Palácio da Abolição pelo governador Elmano de Freitas e pela secretária de Cultura, Luisa Cela, e o bate-papo foi salutar. Diante do sucesso de público, será estudada a possibilidade de a peça entrar em uma programação de exibição por vários períodos do calendário de Canindé e também em outras cidades cearenses.

Um assunto foi tirado da gaveta, recebendo a atenção do governador, que revelou ter suas raízes naquela cidade e também devoção ao "santinho da natureza": a criação de uma cidade cenográfica, capaz de impulsionar o turismo religioso.

No dia 1º de outubro, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Fortaleza, onde funcionam a Receita Federal e outros 12 órgãos de serviços públicos federais, deu início ao Outubro Rosa, com a abertura da iluminação em rosa da fachada do prédio do MGI, acompanhada pelo saxofonista Carlos Magno e números de dança pelo Grupo Auzeneide Cândido. Tudo em orquestração de apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama.

O superintendente regional no Ceará, Paulo Sérgio dos Santos Sarges, intensificou ainda a programação com a palestra do médico e pesquisador da UFC, Luiz Porto, além do plantio de mudas de ipê-rosa no estacionamento do órgão. Aplausos à iniciativa e à sensibilização!

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e O POVO estão presentes com estande na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, realizada até 12 de outubro no Centro de Convenções de Olinda (PE). O espaço terá como tema a celebração do centenário de nascimento do pernambucano Luiz Marinho, um dos dramaturgos mais premiados do País.

A participação da FDR na Bienal do Livro de Pernambuco busca fortalecer sua linha editorial no Nordeste, como um primeiro passo para a ampliação, aproveitando o momento dos 100 anos de Luiz Marinho para lançar mais títulos de autores nordestinos. A presença se alinha ao tema da Bienal, "Ler é sentir cada palavra", com o propósito de nossa editora cearense de tornar a literatura mais acessível por meio de diferentes formatos, como audiobooks, livros digitais e peças de teatro.

Révia Herculano faz amanhã, às 19 horas, no Ideal Clube, o lançamento dos livros "Sipro de Eros" e "O Mito de Cassandra e outras vozes silenciadas", além da reedição de "Chão Aberto - Veredas". A apresentação será da Profa. Maria Aparecida Montenegro e o convite é assinado pela Academia Cearense de Letras, da qual Révia faz parte.

Escritora e professora. Faz poesia, relatos defendendo a missão da mulher, autora inclusive do livro "A violência sexual contra mulheres em autos de querela nos séculos XVIII e XIX no Ceará". Este ano, ainda fortalece sua editora Sol Literário com a entrega da Antologia Luz & Vida em verso e prosa, Col. 2. Angélica Sampaio, multiplicando realizações e mantendo vivíssimas suas ações como presidente da Academia Metropolitana de Letras.

A solenidade de entrega do título de Cidadã Cearense para a superintendente do Banco do Nordeste, Eliane Libânio Brasil de Matos, na Assembleia Legislativa, quinta-feira, 2 de outubro, foi conduzida pelo deputado De Assis Diniz, um dos propositores, registrando ali a garra, o conhecimento, a beleza e a competência da homenageada. De Eliane Brasil, a plateia ouviu discurso emocionante, com revelações de amor à família (principalmente ao marido, Euvaldo Bringel), aos companheiros do banco e às mulheres batalhadoras que vencem dificuldades e abrem caminhos de realizações profissionais e de felicidade. O Maracatu Solar completou a alegria.



