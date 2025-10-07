Novo presidente do TST busca melhores condições para o trabalhador
Novo presidente do TST busca melhores condições para o trabalhador
As palavras do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello, no fim da tarde do dia 25/9, na sede do TST, em Brasília, local de sua posse, foram mais fortes que a multidão formada pelo presidente Lula, pelos presidentes da Câmara e do Senado Federal, personalidades do mundo jurídico e do trabalho e outras autoridades e funcionários dos órgãos ligados ao TST e ao governo de Minas Gerais, tendo ali toda a nova cúpula do TST formada por mineiros.
Dissertando sobre os muitos temas que regem a vida do trabalhador brasileiro — os índices de desigualdade social, o descumprimento das leis trabalhistas, o papel dos sindicatos no cenário nacional, entre outros.
O ministro Luiz Philippe Vieira de Mello, novo presidente do TST, logo após receber o cargo do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, levou a plateia presente à solenidade de posse a uma reflexão sobre os cuidados com o futuro do trabalhador, as perspectivas das gerações futuras e a avaliação sobre um pacto político e social anterior a todas as atuais discussões: a Constituição da República, alicerçada na proteção do trabalho humano.
(Foto: Arquivo pessoal)Advogado Raimar Machado, ministro Alexandre Agra, desembargador Paulo Régis Botelho e o ministro Aloysio Corrêia da Veiga
(Foto: fotos Arquivo pessoal)Da esq. para a dir.: ministro Guilherme Caout Bastos, vice-presidente do TST; desembargadora Nise Pedroso, diretora da Escola Judicial do TRT6 (PE); ministro Luiz Philippe Vieira de Mello, novo presidente do TST; desembargador Sergio Torres Teixeira (TRT6); e ministro José Freire Pimenta, corregedor-geral da Justiça do Trabalho
E mesmo na Organização Internacional do Trabalho. Lembrou que nós temos um pacto de proteção do trabalho universal, caracterizado, sobretudo, pelo trabalho decente.
Revelando sempre seu perfil de presidente humanista e bem envolvido com a causa trabalhista, Luiz Philippe Vieira de Mello deixou gravado, para todos que atentamente escutavam seu discurso, o seu desejo de que "o futuro do nosso país — construído pelos trabalhadores — possa ser feito com uma distribuição proporcional de riqueza entre todos nós".
Feira do Empreendedor
Esta tarde, às 15 horas, no Centro de Eventos, a colunista participa de uma roda de conversa organizada pela Alfe, enfocando a presença de lideranças femininas no associativismo. O programa integra a Feira do Empreendedor, mais uma valiosa promoção do Sebrae, apoiada pelo O POVO.
(Foto: fotos Arquivo pessoal )Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, e demais personalidades formaram a mesa principal
(Foto: Arquivo pessoal )Homenageado com Luciano Girão e Manuel Clistenes
(Foto: Arquivo pessoal)Momento da interpretação do Hino de Fortaleza
(Foto: Arquivo pessoal )Graça Dias Branco e Ivens Jr. com vereador Luciano Girão e deputado Lucílvio Girão
(Foto: Arquivo pessoal )Ivens Dias Branco Jr. discursando
O empresário Ivens Dias Branco Junior recebeu a Medalha Boticário Ferreira, maior comenda da Câmara Municipal de Fortaleza, por proposição do presidente da Casa, Léo Couto, apoiada pelo vereador Luciano Girão e outros.
Em seu discurso, o agraciado, mais do que revelar sua emoção pela homenagem, destacou o compromisso do grupo que dirige — M. Dias Branco — em colaborar diretamente com o desenvolvimento de Fortaleza, mantendo, inclusive, as oportunidades de emprego e o apoio aos projetos de qualificação da mão de obra.
Na companhia da mãe querida, Consuelo Dias Branco, dos irmãos, demais familiares e amigos, o empresário vivenciou uma noite muito especial.
