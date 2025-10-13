Projeto Gente de Casa/ Economia

Foto: Arquivo pessoal A amada Rachel e Lewton Moreira Jr.

foto+legenda: Verde ganha prêmio nacional



Mais um trabalho, mais uma premiação e aplausos. O SENAI Ceará se destacou nacionalmente ao vencer, com o projeto “Gente de Casa: qualificação profissional para a Economia Verde em Icó (CE)”, o concurso Educação Profissional para a Economia Verde, promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

A cerimônia de premiação ocorreu durante a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), em Brasília (DF).

A iniciativa do SENAI Ceará qualificou cerca de 50 pessoas da zona rural de Icó em cursos estratégicos, como Eletricista Instalador Residencial e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos. A ação foi conduzida em parceria com a Qair Brasil, empresa privada de energia renovável, com apoio da Prefeitura local.

O impacto foi imediato: aproximadamente metade dos formandos já foi contratada para atuar em atividades vinculadas ao projeto, gerando emprego e renda na própria comunidade.

O diretor regional do SENAI Ceará e superintendente do SESI Ceará, Paulo André Holanda, comentou a conquista:

“Esse prêmio é motivo de muito orgulho e um reconhecimento do compromisso e da competência da equipe do SENAI Ceará, que atua com excelência e sensibilidade em todas as regiões do Estado. Celebramos também grandes e importantes parcerias, como a que temos com a Qair, que tornam possíveis projetos transformadores como este. Agradeço ao presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, pelo apoio permanente e por uma gestão que valoriza a inovação e a educação com propósitos de um impacto social sustentável.”





Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 73.610 novos casos de câncer de mama até o fim deste ano. A estimativa representa uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, reforçando a urgência das ações de conscientização e prevenção. Mais do que isso, lembra que o diagnóstico não define um destino, mas pode abrir caminhos de superação. Estas são as observações mais frequentes da classe médica a todas nós, mulheres.

Os integrantes dos diversos clubes do Rotary International, Distrito 4490, desenvolvem uma campanha de amor, garantindo um belo sorriso para as crianças que deverão, neste ano, comemorar seu dia ao longo do mês de outubro, entre brinquedos e brincadeiras. Uma casinha sugestiva, mostrando símbolos infantis, está armada no Shopping Iguatemi, ao lado do supermercado Guará, recebendo brinquedos novos e usados (em bom estado) para serem doados aos pequeninos de muitas entidades carentes. O apelo é um só: faça uma criança feliz, entregando a ela o que sobra de seus filhos, netos, sobrinhos — e também da sua disponibilidade em levar bons momentos. A solidariedade de cada um vai garantir a alegria de muitas crianças, que merecem ter momentos de plena comemoração e felicidade.

A HUB Engenharia e Incorporações realizou, na última quinta-feira, um almoço especial de relacionamento com a imprensa, momento em que compartilhou as novidades da incorporadora e apresentou um novo empreendimento: Rooftop Condominium Club (Eusébio) – o primeiro condomínio rooftop de casas de alto padrão da região, com club house exclusivo. A troca de ideias e a apresentação da trajetória da HUB, que já soma mais de 15 anos de atuação no segmento de médio e alto padrão no Ceará, também se destacaram entre os saborosos pratos do encontro, realizado no cenário da Brava Wine Aldeota.

Os projetos empresariais para o novo ano já estão sendo traçados pelo empresário Lewton Monteiro Jr., mantendo o azul da prosperidade que, neste 2025, trouxe — inclusive para este fim de ano — o lançamento, em Fortaleza, dos novos Peugeot 208 e 2008 Híbridos. Mas, ao lado dos negócios, as cores fortes da harmonia familiar acompanham os planos de viagens para 2026, sempre na companhia da amada Rachel (foto) e dos filhos queridos Eduardo e Thaís.

FOTO+LEGENDA: Lewton Moreira Jr. e a amada Rachel

Tristeza. Muitos amigos estão em oração pela partida de Herbert Gomes Pisano, ou Herbert Ran Ichi, o paulista querido que veio conhecer Fortaleza há cerca de 30 anos e aqui se encantou, adotando a cidade como sua segunda terra. Intensificou seu trabalho, beneficiando-nos com a prática do shiatsu, acupuntura e moxabustão. Acometido por doença grave, voltou silenciosamente para São Paulo e, de lá, partiu para a Casa do Pai, levando consigo uma bagagem de bondade e muito amor ao próximo.

PASSARELA------------------------------------------------------------

“Este é um marco raro e precioso na história da UFC. Este livro é fruto de um olhar sensível e rigoroso sobre o papel de uma universidade e das pessoas que fazem sua trajetória. Entregá-lo me faz muito feliz.”

Com estas palavras, o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, marcou o lançamento do livro de autoria do jornalista Lira Neto, “UFC: Biografia de uma Universidade”, contendo 484 páginas. Para Lira Neto, a obra lhe causa orgulho: “Este é o livro mais importante da minha carreira”, declarou.

O lançamento, prestigiadíssimo, no auditório da Reitoria e depois nos jardins, em momentos de longa confraternização, contou com a presença dos ex-reitores Paulo Elpídio, Antônio Albuquerque, René Barreira e Henry Campos. Corpo docente e discente da universidade, funcionários, familiares e amigos da entidade levaram ao reitor o abraço de agradecimento pela publicação do livro, uma joia rara que destaca toda a importância da Casa construída pelo sonho de Martins Filho.

FOTO+LEGENDA:Custodio Almeida e Lira Neto

FOTO+LEGENDA:Custodio Almeida e Paola Torres

FOTO+LEGENDA:Diana Azevedo e Custodio Almeida

FOTO+LEGENDA:Ada Pimentel e Samuel Brasileiro

FOTO+LEGENDA:Dimas Oliveira e Jocelio Leal

FOTO+LEGENDA:Ebeli Reboucas, Camila, Inês Aparecida e Iratuã de Freitas

FOTO+LEGENDA:Artur Bruno, Martinha Assuncão e Paulo Elpidio Menezes

FOTO+LEGENDA:Luisa Cela e Custodio Almeida

FOTO+LEGENDA:Cavalcante Junior, Diana Azevedo, Lira Neto e Custodio Almeida

FOTO+LEGENDA:Paulo Elpidio Menezes e Henry Campos

FOTO+LEGENDA:Cavalcante Junior

- PODE SOBRAR—---------

Para oficializar e celebrar um marco importante em sua história, a Universidade Federal do Ceará (UFC) realizou, no auditório da Reitoria, o lançamento de sua Política de Inovação (https://abre.ai/nHna). O reitor Custódio Almeida estava entre os mais entusiastas e destacou que o documento foi elaborado por equipes da Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais (Prointer) e da Agência UFC Inova, com colaborações de outras instâncias gestoras da universidade e assessoramento técnico da Procuradoria-Geral Federal (PGF/AGU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), estabelecendo princípios, diretrizes e instrumentos voltados à promoção da pesquisa aplicada, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à proteção da propriedade intelectual, à transferência de tecnologia e ao fomento ao empreendedorismo tecnológico.