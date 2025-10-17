Foto: Arquivo pessoal Venise Pinto Rocha

Iluminando e abençoando todas as mães, dedicamos a página de hoje a Venise Pinto Rocha, a amada de Wellington Gadelha e mãe de Guilherme e Leon. Ontem, ela, aos 45 anos, deu à luz a Rian, chegando na plenitude do amor e da beleza.

Visita ilustre

Está em Fortaleza Silvonei José Protz, o jornalista e teólogo brasileiro que trabalha há mais de 30 anos no Vaticano, conhecido como a voz do papa no Brasil. Silvonei José veio participar do Conecta ArqFor, iniciativa da Arquidiocese de Fortaleza que tem como propósito inspirar, formar e conectar agentes da comunicação e pessoas de boa vontade em torno de uma comunicação pautada na ética e nos valores humanos e cristãos.

O evento acontece neste sábado, das 8h às 16h, na Sala IMAX do Cinema Iguatemi Bosque. Além de Silvonei José, o Conecta ArqFor conta com a participação de Dom Gregório Paixão, OSB, arcebispo de Fortaleza e presidente da Comissão de Cultura e Educação da CNBB, e do administrador Tobias Cortez.

Lançamento do livro: "Escola é Escada"

Outra personalidade em Fortaleza foi Cristovam Buarque. Ele, ex-ministro da Educação, esteve na quinta-feira ao lado de Tales de Sá Cavalcante (diretor geral da Organização Educacional Farias Brito) e Felipe Bonfim, participando do almoço do Lide em debate sobre "Do Ensino Básico ao ITA - como a educação pode transformar o Ceará e o Brasil". No mesmo dia, Buarque fez o lançamento de seu livro "Escola é Escada", no Teatro Nadir Saboia.

Alece celebra o Dia do Fisioterapeuta

Comemorando o Dia do Fisioterapeuta, 13 de outubro, a Assembleia Legislativa do Ceará soube homenagear muitos representantes, destacando-se a sua equipe de profissionais competentes e dedicadas. Na foto estão Rocylda Souto, Ana Carolina Furtado (orientadora da célula de Fisioterapia do Departamento de Saúde da Alece), Magda Feitosa e Érica Magalhães.

Através delas, a coluna também saúda cada uma, desejando a todos os fisioterapeutas valorização do poder público e privado às suas muitas e necessárias missões profissionais.

UMA DEDICADA ESTOMATERAPEUTA

Miyoco Saito Sakuraba, enfermeira, estomaterapeuta, graduada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em 1977, e pós-graduada em Estomaterapia há 26 anos, chegou a Fortaleza para exercer sua profissão, sendo atualmente diretora técnica da Miyoco Enfermagem Especializada Ltda.

Pequenina na estatura, mas uma gigante na assistência aos seus pacientes, sabendo, com um sorriso e umas mãos milagrosas, dominar a técnica e restabelecer a saúde, ela já se considera uma cearense, ou melhor, uma cearense apaixonada por nós e pela terrinha.

Como se desenvolve a Estomaterapia?

"O serviço abrange cuidados com pacientes com feridas agudas e crônicas (pé diabético, lesão por pressão "escaras", úlceras de perna, deiscências cirúrgicas, dentre outros), estomias (colostomias, gastrostomias, traqueostomias) e cuidados podiátricos".

Um trabalho muito intenso?

"Um trabalho sério e eficiente em saúde. É cuidar do paciente com segurança, organização e respeito, com foco na humanização, pois somos chamados também para devolver qualidade de vida e esperança".

Mais detalhes: 85.9117.0270

Comemoração especial

Ivone Queiroz Rebouças foi festejada com total alegria, no cenário bonito do Pipo Restaurante, em noite iluminada de estrelas e de muitos amigos. Ali foram celebrados seus 95 anos, bem vividos, em grande estilo e na companhia de pessoas queridas. Claudinha, a filha amadíssima, organizou programa musical, garantindo um quarteto para acompanhar a sua interpretação das músicas preferidas da aniversariante. Muita beleza.

