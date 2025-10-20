PRESIDENTE DA FIEC ESTÁ EM HONG KONG COM DELEGAÇÃO CEARENSE

Foto: Arquivo pessoal Ricardo Cavalcante sabe onde dormem as andorinhas

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) executam seu Programa de Educação Executiva Internacional, iniciativa que tem se consolidado como referência na formação de lideranças cearenses de alto nível. A delegação seguiu para Hong Kong, um dos centros financeiros e tecnológicos mais dinâmicos do mundo, e a instituição de ensino superior que receberá o programa é a prestigiada University of Hong Kong (HKU), considerada uma das melhores da Ásia e do mundo.

O programa Hong Kong Leading começa a ser realizado hoje e vai até o dia 24, reunindo 40 líderes de empresas, governo, universidades e instituições ligadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico do Ceará. Será uma jornada de programação intensiva, com uma abordagem que combina teoria e prática, marcada por sessões acadêmicas, visitas técnicas, debates estratégicos e networking com alguns dos mais renomados especialistas locais, para enriquecer ainda mais a vivência.

Ao longo da imersão, os participantes terão acesso a conteúdos sobre tecnologias emergentes e Indústria 5.0, liderança orientada por inteligência artificial, governança digital e de dados, liderança transformacional e inovadora, além de criptografia pós-quântica e o futuro

das tecnologias.

"Nosso objetivo neste ano é adentrar o Oriente. A velocidade com que a Ásia, em especial a China, está crescendo é absurdamente exemplar", afirmou o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, sobre esta viagem. O presidente lembrou que, em quatro décadas, a China conseguiu retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e transformá-las em classe média, um feito que considera inspirador. "A cada dez anos, são cerca de 100 milhões de pessoas que ascendem economicamente. Esse é um processo que mostra como eles estão mudando o mundo em velocidade impressionante", pontuou, lembrando que Hong Kong foi escolhida como destino desta imersão por ser um centro estratégico de negócios e tecnologia.

"É o local ideal para entender a cultura asiática e como eles estão conduzindo essas mudanças globais", disse. E concluiu lembrando que a missão da Federação de buscar referências globais e trazê-las para o Ceará é valiosa. "Essas imersões demonstram a capacidade que temos de abrir a mente e compreender o que está acontecendo no mundo. Vamos voltar de Hong Kong com novas ideias, novas oportunidades de negócios e, sobretudo, com a certeza de que a união entre governo e setor produtivo é o caminho para melhorar a vida da sociedade", finalizou.

O advogado Pedro Matos integrou a delegação que participou da 6ª Missão Internacional do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados do Ceará (Cesa/CE), em Londres. A delegação cearense esteve em uma recepção oficial na Residência do Brasil, conduzida pelo embaixador Antonio Patriota, em um encontro que reforçou o intercâmbio jurídico e diplomático entre Brasil

e Reino Unido.

Sob a liderança do presidente de honra do Cesa/CE, Tiago Asfor Rocha, o grupo participou de uma série de visitas institucionais e reuniões, incluindo a Suprema Corte do Reino Unido, onde foram recebidos pelo vice-presidente da Corte. "Tenho muito orgulho de representar o Ceará neste intercâmbio, que amplia horizontes e reafirma a importância de uma advocacia conectada ao cenário internacional", afirma Pedro Matos, advogado e deputado estadual.

Neste mês de outubro, a Unimed Fortaleza lança uma campanha inédita para homenagear os médicos, em celebração ao dia desse profissional, em 18 de outubro. A ação busca valorizar o papel humano da categoria e reafirmar a identidade cooperativista que faz da Unimed Fortaleza uma referência em cuidado e proximidade.

A campanha, que já está nas ruas, conta com outdoors, mobiliário urbano e painéis de LED espalhados por diversos pontos da cidade, destacando as 50 especialidades médicas que compõem a cooperativa. O ponto alto foi no dia 18 de outubro, quando um painel de LED especial exibiu, ao longo de todo o dia, os nomes dos mais de 4.200 cooperados.

"Essa é uma campanha de gratidão, reconhecimento e pertencimento. Mais do que uma homenagem, é um gesto de valorização do papel humano de cada cooperado, que vai além da técnica e representa o verdadeiro propósito do cuidado. Com essa ação, reforçamos nossa identidade cooperativista e aproximamos ainda mais a Unimed Fortaleza dos nossos médicos", destaca Maria Tereza Ramos, gerente de Marketing da Unimed Fortaleza.

Faleceu em Brasília o embaixador cearense Helder Martins de Moraes, um incentivador de talentos musicais brasileiros ao longo de sua carreira diplomática.

COM DISCURSO harmonizando suas emoções ao chegar ao cargo e seus projetos para dinamizar e ampliar a entidade, a nova presidente da Alfe, Maria Elia da Costa Farias, garantiu toda a luminosidade para a noite de 15 de outubro, no cenário da CDL. Acompanhada da nova diretoria, fez o juramento de compromisso de seriedade, ética e desenvolvimento do quadro de associadas. Plateia ouviu também os discursos do presidente da CDL, Assis Cavalcante, e da presidente sainte, Izabel Dias. Tudo fluiu no ritmo do entusiasmo e da união, características alfeanas, e Norma Zélia como cerimonialista

manteve a orquestração.