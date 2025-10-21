UFC entregará a Roberto Macêdo título de Doutor Honoris Causa

Foto: Arquivo pessoal Deputado Tony Brito e o prefeito Evandro Leitão

O empresário Roberto Macêdo, diretor da J. Macêdo, é escolhido para receber o título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade Federal do Ceará. Além de ser um dos empresários mais importantes, contribuindo e fortalecendo o desenvolvimento do Estado, Roberto, quando presidente da Fiec, foi o primeiro a batalhar pela ideia unindo o tripé "universidade, indústria e governo".

"Na época, sabíamos do êxito desse trabalho executado através de estudiosos e cientistas de Israel, país detentor de grandes prêmios pelas ideias praticadas nos setores. E convidamos e recebemos aqui em Fortaleza uma equipe da universidade, mostrando pesquisas, estudos e realizações de projetos inovadores. A semente foi plantada, brotou e até hoje o Ceará colhe grandes e bons frutos", destacou.

Roberto Macêdo, voltando a falar da aprovação pelo Conselho Universitário da UFC de seu nome para receber o grande título, expressa sua emoção e garante: "Estou feliz, muito feliz".

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, multiplicou sua alegria anunciando, última segunda-feira, as 26 atrações musicais do Réveillon 2026, inovando na descentralização da festa da virada, marcada para o dia 30, para três polos da Cidade: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará. O evento também marcará o início das comemorações pelos 300 anos de Fortaleza. Total animação e beleza. Dia 31 a concentração é no Aterro da Praia de Iracema com apresentação de artistas locais e nacionais. "Fortaleza vive um novo momento. O Réveillon 2026 foi pensado para potencializar o impacto que a festa tem na economia e no turismo, fortalecendo o setor de serviços. Além disso, queremos que mais fortalezenses possam celebrar perto de casa, com segurança, alegria e oportunidades para todos. É uma festa da cidade inteira", afirmou o prefeito Evandro Leitão. Ao seu lado entre a representação politica estava o deputado Tony Brito vibrando com a descentralização, e afirmando: "A festa de Ano Novo beneficiará meu eleitorado, residente nas novas comunidades selecionadas para festejar a chegada de 2026".

Fortaleza se prepara para viver um dia de intensa espiritualidade e emoção. No próximo 25 de outubro (sábado), o XVIII Evangelizar É Preciso vai acontecer, reunindo milhares de fiéis no Aterro da Praia de Iracema, para um encontro de fé, música e oração conduzido pelo Padre Reginaldo Manzotti. Com o tema "Fortalecei-nos na fé" e o lema "Sede firmes, fortalecei vosso coração", o evento atrai pessoas do Ceará e do Nordeste, destacando-se muitas delegações.

A programação tem início ao meio-dia, com o Terço Mariano conduzido por Carol Tormena, seguido de uma tarde de shows musicais. Às 15h, o Terço de Jesus das Santas Chagas, rezado com o padre Jorge Fortunato. O ponto alto do evento será às 17h, com a Santa Missa presidida por dom Gregório Paixão, OSB, arcebispo de Fortaleza, e concelebrada pelo padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, o sacerdote conduzirá um momento de profunda espiritualidade durante a Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Há onze edições, o Leilão Beneficente do Iprede se firma como um evento em que a arte se torna ponte de solidariedade e transformação, permitindo que, na aquisição de peças de arte, se contribua com a esperança para abrigar muitas famílias. À luz do tema "A fome de arte alimenta quem tem fome de prato cheio", o presidente da Casa, médico Sullivan Mota, estará hoje, a partir das 19 horas, no restaurante Moleskine (um parceiro que abre as portas para o evento), recepcionando aqueles que conhecem a importância de uma entidade que desenvolve o Projeto Prato Cheio, lutando para distribuir 2.000 refeições/dia, além de outras atividades de acolhimento e saúde.

Será uma noite especial, tendo entre as peças leiloadas: Aldemir Martins, Otto Cavalcante, Mano Alencar, Henrique Viudez, Mário Sanders, Sérgio Helle, Stênio Burgos, Ascal, Sílvio Rabelo, Celso Oliveira, Célio Gurgel e outros.

Cristovam Buarque, ao lado de Tales de Sá Cavalcante e Felipe Bonfim (diretor da Aeita), atendeu ao convite de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, e veio para a reunião mensal do grupo, no último dia 16. Os três enfocaram tema importante, mostrando o poder da educação na transformação do Ceará e do Brasil. A plateia atenta recebeu boas ideias.

Hoje, às 19h30, na Paróquia da Paz, a família e os amigos amenizarão a saudade em oração para o querido Lauro Chaves Filho, Laurinho, que há sete dias partiu para sua morada eterna, deixando sua construção de bondade, amor familiar, fé e entusiasmo pela vida.



