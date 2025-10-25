Auricélia e Deusmar na plenitude de um belo amor

Foto: Arquivo pesssoal João Fiúza e Gabriel Soárez

Rendeu 216 mil reais o leilão do Iprede, na noite do dia 22, no Moleskine. Mostrando seu potencial de dinamismo, Pipo Gurjão assumiu a função de leiloeiro e, como tudo o que faz, deu show e impulsionou os lances. Leonardo Leal mantinha-se ao lado, explicando algumas obras de arte. Foram 58 peças de artistas cearenses padrinhos do processo solidário daquela entidade de apoio aos necessitados, quer na saúde e alimentação das crianças, quer nas atividades profissionalizantes e de assistência emocional às mães. O presidente do Iprede, médico Sulivan Mota, era um anfitrião feliz e agradecido aos que atenderam ao chamado solidário. Ele, um pai adotivo para centenas de crianças e suas mamães, esclareceu que "a renda do evento vai para os programas de profissionalização: Estética, Gastronomia, Culinária e Zeladoria".

Vem aí um grande evento. Integrantes da Câmara de Relações Internacionais, comandada pelo presidente Vitorio Ghia e pela vice Marlene Pinheiro, realizaram mais uma reunião da entidade com pauta de bons assuntos. Dentre eles, a participação das Câmaras de Comércio estrangeiras oficiais que atuam no Ceará e seu envolvimento no Projeto Feira das Nações.

Deusmar Queirós, o poderoso empresário da Rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma, e sua querida Auricélia comemoraram, na terça-feira, última, 21 de outubro, 54 anos de casados. Em uma noite com a presença do Pe. Mário, ministrando uma bênção matrimonial, coube aos filhos Carlos Henrique, Rosilândia, Patriciana e Mário Henrique fazerem a leitura de salmos e capítulos do Evangelho.

Ao casal vitorioso, o ritual manteve a repetição do juramento e as declarações de amor, como a de Auricélia: "Você, Deusmar, é o meu companheiro de todas as horas, não o meu velho, mas o meu gatão, com quem casaria mil vezes. Te amei, te amo e te amarei para sempre".

O "noivo", emocionado, também declarou, mais uma vez, amor eterno. E, simplificando suas palavras, fez sinal aos músicos e, ao som de Como é grande o meu amor por você, imortalizada por Roberto Carlos, conduziu a noiva para o salão, dançando tal qual no dia das núpcias. Agarradinhos.

Para marcar a festa, o repertório musical foi totalmente romântico. As três gerações da família — 4 filhos, 14 netos e 1 bisneto — mais um grupo seleto de amigos se alimentaram ali também de todo o encantamento de uma relação amorosa longeva, além da beleza da ambientação e do saboroso cardápio, tudo devidamente organizado para o salão de festas do Edifício São Carlos, onde os queridos amigos residem.

Lourdinha Leite Barbosa reuniu, no Ideal Clube, terça-feira, 21, a família, os amigos e leitores para o lançamento de seu novo livro "Água da Palavra", marcando sua estreia no capítulo poesia, já que a escritora é dedicada ao conto. A obra contém 79 poemas, distribuídos em seis eixos temáticos, entre eles "De Água a Palavra", "De Fogo e Ardência" e "De Amizades e Circunstâncias". O livro tem prefácio de Linhares Filho e posfácio da professora Aila Sampaio.

O empresário Gabriel Soárez apresentou mais uma edição do projeto Casa 7 durante um encontro exclusivo realizado em Fortaleza, na residência de Jhonny Fujita, membro do grupo. O evento contou com a presença de João Fiúza, presidente do Grupo Diagonal, que, durante o jantar, compartilhou sua trajetória de 40 anos entre decisões estratégicas e valores, marcados de sucesso. Em sua saudação ao grupo, o fundador ressaltou: "Hoje, já podemos dizer que o Casa 7 é o grupo de conexões mais relevante do Nordeste. Aqui, unimos pessoas que constroem o presente e desenham o futuro, crescendo por meio de relacionamentos reais, conhecimento e colaboração", lembrou Soárez.