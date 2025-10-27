NA PRAÇA PORTUGAL UMA NOVA UNIDADE BANCÁRIA

Foto: fotos João Filho Tavares Fátima Bandeira, Liana Fujita, Carla Matos e Joilise Collyer

Ainda neste ano deverá funcionar, em Fortaleza, o Sicoob, um sistema de cooperativa de crédito robusto, atuando em muitas praças. Chega aqui e vai ocupar área nobre: o local abrigando anos idos, o BEC e o Bradesco, ali na Praça Portugal, avenida Dom Luís, nos fundos da Paróquia da Paz, local abençoado, convenhamos. As obras de reforma do imóvel já estão em andamento. Com o mote principal "O cartão que descomplica suas compras", a unidade chega e já lista a Arquidiocese de Fortaleza como um de seus clientes.

A Universidade Católica de Pernambuco viveu um momento histórico e emocionante com a defesa da tese de Mirella Correia e Sá Cavalcanti, a primeira pessoa surda do Brasil a conquistar o título de doutora em Direito. A defesa, realizada no Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD/Unicap), foi acompanhada por familiares, amigos e colegas — muitos deles integrantes da comunidade surda — num clima de celebração e orgulho coletivo. Sob a orientação do professor Dr. Sérgio Torres Teixeira e coorientação da professora Dra. Flora Oliveira da Costa, a pesquisadora defendeu a tese intitulada "Acesso à Justiça: um estudo dos obstáculos enfrentados pela Comunidade Surda."

O Lide Ceará realiza, dia 30, jantar-debate "Cenário econômico e ambiente de negócios: balanço de 2025 e perspectivas 2026", com Mansueto Almeida. O evento terá a Unimed Fortaleza como empresa coanfitriã, com o presidente Marcos Aragão e o diretor financeiro Flávio Ibiapina evidenciando a companhia como um dos modelos de negócios mais exitosos do Ceará. Será mediado por Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Fortaleza ganhou um importante registro histórico e cultural com o lançamento do livro "Interiores da Arquitetura em Fortaleza - da origem à profissionalização - 1950-2000", de autoria das arquitetas e professoras Beatriz Diógenes, Márcia Cavalcante e Tania Vasconcelos. A apresentação da obra foi sexta-feira, dia 24, durante a programação da CasaCor Ceará 2025.

O projeto "Grandes Nomes - Grandes Entrevistas 2025" estreia hoje, 27 de outubro, colocando na berlinda cinco personalidades que se destacam em diferentes áreas, inspirando o Ceará e o Brasil com suas trajetórias marcantes. Os convidados deste ano são: Fernanda Pacobahyba (presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) - dia 27; Sérgio Juaçaba (médico e vice-presidente do Instituto do Câncer do Ceará - ICC) - dia 28; Padre Antônio Francileudo (doutor em Psicologia e diretor-geral da Faculdade Católica de Fortaleza) - dia 29; Ana Lúcia Bastos (empresária e presidente da Cerâmica Brasileira Cerbras Ltda.) - dia 30; e Waldonys (sanfoneiro, cantor e compositor) - dia 31/10. As entrevistas serão transmitidas pelas redes sociais do O POVO, pela Rádio O POVO CBN (FM 95.5 - no programa Debates do POVO) e no Canal FDR (48.1) na TV, além de estarem disponíveis no site especial.opovo.com.br/grandesnomes

O projeto é coordenado pelo jornalista Nazareno Albuquerque e tem a coordenação executiva de Valéria Xavier. A apresentação é da jornalista Irna Cavalcante.

Tendo como objetivo criar um cadastro de artistas e grupos aptos a participarem da programação do Carnaval, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), lança Chamada Pública para credenciamento de artistas, bandas e DJs interessados nas apresentações do Ciclo Carnavalesco 2026. As inscrições estão abertas até 11 de novembro, exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural do Ceará.

Porque ela sabe colorir a vida de azul, mantendo-se sempre dinâmica e feliz, a festa de seus 60 anos, último dia 17, ganhou total luminosidade refletindo o bem querer da plateia presente. Eliana Brasil, aniversariante, estava mais bonita em uma criação de Ivanildo Nunes. No cenário, shows de Bianca Queiroz e Banda e também de Nonato Lima. A decoração do La Casa foi de Liana Queiroz.