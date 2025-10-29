Moura Dubeux: Uma pernambucana conquistando os cearenses

Foto: JoaoFilho Tavares Marcelo Prado, Luis Otavio e Ricardo Bezerra

Nos nove primeiros meses do ano, a Moura Dubeux acumulou R$ 1 bilhão em vendas no Ceará. Em três trimestres, o montante já é o recorde histórico da companhia no Estado em um único ano. Os dados foram anunciados na noite da última quinta-feira, 23, quando os dirigentes da marca recepcionaram a imprensa, iluminando a noite com dados e informações de sucesso.

Ouvimos ali Eduarda Dubeux, a herdeira de 32 anos, formada em Administração de Empresas, comunicativa, bonita e de uma meiguice cativante, que compartilhou com a colunista seus planos e sua visão para a cidade de Fortaleza.

"Fortaleza é uma praça que nos dá orgulho em trabalhar. Estamos em um 2025 maravilhoso, graças ao esforço de nosso time e dos corretores, bem como à qualidade dos produtos que estamos oferecendo ao mercado", ressalta Duda (como é carinhosamente chamada), que exerce a Diretoria Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.

Duda prosseguiu lembrando: "Neste cenário de desempenho excepcional, lançamos dois projetos que considero emblemáticos. Na Avenida Beira Mar, apresentamos o Mansão Seara, um empreendimento de luxo, e o Infinity, que segue a mesma linha do Seara, redefinindo o conceito de moradia compacta."

Mas a noitada merecia uma informação das mais valiosas — e Duda revelou com muita simpatia: "Agora temos o Casa Macêdo (empreendimento a ser erguido na área onde, por muito tempo, funcionou o centro empresarial do grupo J. Macêdo, vizinho à Igreja da Paz), um projeto que personifica a essência da marca Moura Dubeux, que nasceu em Recife em 1983, celebrando 41 anos de história. O Casa Macêdo se destaca pela localização privilegiada, pelo alto padrão de acabamento, pelo cuidado com o entorno e pela ampla área de lazer. Estamos muito satisfeitos com o momento que vivemos em Fortaleza. Estamos crescendo, expandindo nossa presença e aprimorando continuamente nossa proposta de oferecer a melhor experiência aos nossos clientes", concluiu Duda Dubeux.

Essa opinião entusiasta harmoniza-se com a de Fernando Amorim, diretor de Incorporação da Moura Dubeux: "O Casa Macêdo é uma oportunidade única no mercado. Não sabemos quando teremos novamente uma localização tão icônica reunindo características singulares, com um belíssimo projeto — o de paisagismo, inclusive, assinado pelo famoso arquiteto Benedito Abud".

A presença de mais de um milhão de pessoas no Aterro da Praia de Iracema, no último sábado, 25, na realização do Evangelizar é Preciso com o padre Reginaldo Manzotti, revelou, mais uma vez, a religiosidade da população do Ceará e de vários estados do Nordeste. Após a programação religiosa, padre Manzotti foi surpreendido com a chegada ao palco do ministro Camilo Santana, do prefeito Evandro Leitão e do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, todos acompanhados de suas belas esposas, além da vice-governadora Jade Romero, e a primeira dama do Ceará Lia de Freitas. Papo levíssimo, abraços e uma bênção especial aos políticos cearenses, ali buscando vivenciar momentos especiais de louvação à fé, ao amor e à esperança.

O presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, é um dos debatedores do painel "Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate", que integra o SET Nordeste. O debate ocorrerá amanhã, dia 30, às 17h, no Hotel Sonata, na Praia de Iracema. O painel reúne lideranças para discutir a atualidade e o futuro da radiodifusão, explorando inovação tecnológica, sustentabilidade, formatos emergentes e novas dinâmicas de mercado que desafiam e ampliam as fronteiras do setor em um cenário de intensa convergência midiática.

Completando 40 anos devotado ao trabalho publicitário, o cearense Tom Barbosa pode comemorar o sucesso e as conquistas. Sob seu comando, a Register Publicidade se consolidou como referência no mercado publicitário. Cultivando talento, dedicação e modernidade, segue firme para continuar esta jornada.

