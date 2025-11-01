QUANDO A SIMPLICIDADE GARANTE UM BELO PERFIL DE UMA JOVEM PODERO$A

Foto: Arquivo pessoal Marcos Aragão, presidente (ao centro), entre demais diretores da Unimed

Eduarda Dubeux, ou Duda, tem apenas 32 anos, é herdeira de uma fonte de recursos e de sucesso, via construção civil, mãe devotada, bem casada e sonhadora. Mas nada disso tira sua simplicidade, seu encanto, sua simpatia e sua facilidade de comunicação. Exerce, com competência e equilíbrio — trabalho e família —, a Diretoria Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.

Em papo descontraído, coberto pela luz das estrelas que brilhavam no céu noturno de Fortaleza, ela foi uma de nossas melhores entrevistadas. Interrogada sobre onde reside sua felicidade, garantiu: reside em diversos fatores. "Primeiramente, a saúde, que é fundamental. Em seguida, a família, com quem tenho uma base sólida. Sou casada e tenho duas filhas. Ter essa base pessoal e familiar bem estruturada facilita a realização profissional, que ocupa um terceiro lugar."

QUAL O SEU OLHAR SOBRE A VIDA?

Procuro sempre encarar a vida de forma positiva, sem vaidade, com uma visão abrangente, valorizando o trabalho em equipe. Acredito que o pensamento positivo atrai energias positivas e facilita o fluxo das coisas.

E ONDE SE CONSTRÓI O ÊXITO

DE UM CASAMENTO?

Sobre a construção de um relacionamento duradouro, como o casamento, considero que a comunicação, a transparência, o respeito e a admiração são pilares essenciais. É fundamental construir uma base sólida para que a relação se desenvolva de forma bela e saudável, como o projeto Casa Macêdo.

E FORTALEZA É A PRAÇA QUE SEDUZ A MOURA DUBEUX?

Este ano, a Moura Dubeux, em Fortaleza, teve um desempenho excepcional. Lançamos dois projetos que considero emblemáticos. Na Avenida Beira Mar, apresentamos o Mansão Seara, um empreendimento de luxo, e o Infinity, que segue a linha do Seara, também com projeto de Arthur Casas, porém com apartamentos compactos. Na linha Moody, obtivemos grande sucesso com um projeto que lançamos na cidade. E agora, o Casa Macêdo, um projeto que personifica a essência da marca Moura Dubeux, que nasceu em Recife, em 1983, celebrando 41 anos de história.

REVELE OS ELEMENTOS

DE SUCESSO.

Na minha perspectiva, como parte da Moura Dubeux e como herdeira, os três elementos essenciais para o sucesso da empresa são: primeiramente, investir nas pessoas que compõem a empresa — nosso time e os corretores. A Moura Dubeux é feita pelas pessoas que a representam. Em segundo lugar, buscamos oferecer o melhor produto, selecionando cuidadosamente os terrenos e desenvolvendo projetos que se destaquem. E, por fim, o cliente, centro de nossas prioridades. Acredito que essa combinação é a fórmula para o sucesso, a longevidade e a sustentabilidade do negócio. Vale salientar que, somente nos nove primeiros meses do ano, a Moura Dubeux acumulou R$ 1 bilhão em vendas no Ceará. Esta é uma praça que nos dá orgulho de trabalhar.

Em homenagem aos médicos cooperados, a Unimed Fortaleza realizou o espetáculo "O Brasil em Música - Um país de ritmos", no Teatro RioMar Fortaleza. O evento reuniu mais de 700 pessoas. O show contou com apresentações de cantores convidados, do Coral SobreTons e de bailarinos da Academia Vera Passos. A abertura foi feita pelo Coral Unimed Fortaleza. O presidente, dr. Marcos Aragão, destacou o musical como um momento de celebração e fortalecimento dos laços cooperativistas. A ação integrou a programação do Mês do Cooperado.

Quando da bela festa de aniversário de Eliana Brasil, a primeira mulher a ocupar a superintendência do Banco do Nordeste, amigos souberam levar afeto e admiração. Aqui está uma dupla muito querida da aniversariante: Ana Tereza Carvalho e Bibiana Figueiredo.

Fortaleza recebeu, na última quinta-feira, 30, a inauguração do segundo Centro Médico do Hospital São Carlos, Rede D'Or.

Informa o diretor Francisco Monteiro que a unidade é direcionada para pacientes privados e está dotada de tecnologia de diagnósticos avançados, nas especialidades de cardiologia e pneumologia. Traz um conceito diferenciado, contando com um corpo clínico de alta qualificação e experiência, como o Dr. Cabeto. Para celebrar a conquista, esteve presente o dr. Jorge Moll, fundador e presidente do Conselho Administrativo da Rede D'Or, mostrando disposição e interesse em investir no atendimento médico-hospitalar de Fortaleza, concluiu o dr. Monteiro.

Nilo Tabosa iniciou as comemorações de seu aniversário em João Pessoa, ao lado da amiga querida Cacilda Chaves, preparando recepção dosada de "açúcar e de afeto", como diz Chico Buarque. De regresso à terrinha, Nilo festeja na FS com a família e amigos do coração.

Porque o país, desde 1826, mantém vínculos com o Ceará, ostentando sua história de prosperidade, compromisso com os Direitos Humanos, os negócios e, ainda, com a educação para a celebração de intercâmbios — são 39 universidades entre as melhores do mundo e 140 convênios de estudos e pesquisas no exterior —, a Suécia garantiu a luminosidade da noite do último dia 28, no cenário da Biblioteca da Unifor.

Ali estava a embaixadora daquele país, Karin Wallensteen, oficializando a abertura do novo consulado e a apresentação da cônsul honorária Verena Rothbrust de Lima. O reitor Randal Pompeu, a presidente e membro do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, e Renata Q. Jereissati, ao lado de Kendra de Lima, presidente da Sociedade Consular do Ceará, anfitrionaram o evento.