Fiec levou líderes à imersão em negócios e tecnologia na China

Só sucesso e descobertas. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) promoveram, entre os dias 20 e 24 de outubro, o Programa de Educação Executiva Internacional - Hong Kong Leading Beyond, reunindo 40 líderes empresariais, representantes do poder público e da academia do Ceará em uma imersão na Universidade de Hong Kong (HKU).

Com foco em inovação, tecnologia e negócios globais, o programa abordou temas como Computação Quântica, Indústria 5.0, robotização, Economia Chinesa, Liderança Orientada por Inteligência Artificial (IA), Governança Digital e Estratégia de Dados, além de visitas técnicas a instituições como o Alibaba Entrepreneurs Fund e a SenseTime.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, liderou a comitiva e destacou a importância da união entre academia, setor público e setor produtivo para transformar conhecimento em ação e impulsionar o desenvolvimento do Estado. A experiência proporcionou uma imersão em um dos ecossistemas mais avançados do mundo, fortalecendo a capacidade de inovação e eficiência dos participantes diante dos desafios da nova economia global.

Hoje, segunda, 3, nosso arcebispo, dom Gregório Paixão, completa 61 anos de idade. Entregue ao seu trabalho apostólico e, desde muito jovem, vocacionado para o sacerdócio, ele aceitou dizer à colunista quais os sonhos que deseja realizar nesta nova idade:

1. Criar um novo espírito missionário na Arquidiocese, para levar Jesus — o Salvador — a todos os que o Pai do Céu nos enviou para evangelizar. 2. Fazer tudo para que vejamos superadas as desigualdades sociais, as polarizações e a falta de esperança de muitos dos nossos concidadãos. 3. Colaborar para que tenhamos, na Igreja e em todos os ambientes sociais, uma vida fraterna sedimentada na fé, na esperança e na caridade.

A Aeris Energy, líder na fabricação de pás e serviços para aerogeradores na América Latina e uma das maiores produtoras do mercado mundial, é bicampeã do Prêmio Aecipp de Comunicação na categoria Campanha Institucional. A empresa foi reconhecida pelo case "15 anos de energia e ventos que movem o Cipp". Essa campanha institucional de celebração ao aniversário da companhia mostrou como a Aeris Energy tem contribuído para o desenvolvimento das pessoas e da região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. As atividades envolveram colaboradores, moradores do entorno, clientes e fornecedores, refletindo a essência da Aeris: a energia que move o futuro nasce das pessoas.

O mundo está vivenciando um processo de ações do maligno, tentando implantar o mal, a discórdia e a violência. É preciso que nós, cristãos, permaneçamos em alerta, em orações, desenvolvendo um trabalho forte e permanente em torno da paz, do amor e da união, mantendo o equilíbrio e a visão no testemunho e no desempenho do amor ao próximo e da fé. A declaração é do deputado federal Luiz Gastão à colunista, após seu pronunciamento em plenário, fazendo uma breve prestação de contas do mandato, na qual reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e a defesa dos valores cristãos.

Foi inaugurado na última quinta-feira, 30 de outubro, o novo Centro Clínico do Hospital São Carlos — Rede D'Or. O doutor Cabeto Martins Rodrigues, integrante do corpo médico dessa unidade, destaca sua importância: "Ele representa o início de um modelo de medicina que o grupo D'Or, junto com um grupo de médicos da cidade, resolveu implantar como sendo um núcleo de estudos, de formação e de atendimento de alta qualidade, nascendo para ser referência no Nordeste e, depois, alcançar essa referência para o Brasil". Prossegue Dr. Cabeto: "É uma força agregando competências em todas as áreas, com os médicos que aqui estavam e novos médicos que estão chegando, para trazer essa excelência para Fortaleza e para o Estado do Ceará".

Sabendo eleger o amor e a alegria como ingredientes da felicidade, Luiz Carlos Correia levou a amada Lúcia para comemorar, na cidade Ave Maria, no Sul da Flórida, o seu aniversário. E graças foram acolhidas.

A médica Glaura Ferrer festejou com a família e amigos queridos a chegada de seus 92 anos, em clima de total benquerença. No quesito musical, estavam Márcia Paiva, cantora, e Leonardo Bezerra, no teclado.