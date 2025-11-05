CHINA E CEARÁ: Inovação e qualificação profissional

Foto: Arquivo pessoal Paulo André Holanda e Carlos Egberto entre executivos da Huawei

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai e do Sesi, e Carlos Egberto Mesquita, gerente de Inovação do Senai e Sesi, acabam de regressar de missão oficial à China, nas cidades de Xangai, Suzhou e Hangzhou. Lá, eles realizaram reuniões e visitas técnicas a grandes empresas chinesas, como a GoodWe, Blue Aspirations, Huawei e SAIC.

Também foram assinados termos de parceria em pautas importantes, como qualificação profissional, novas tecnologias e inovação.

Paulo André Holanda também foi palestrante no 8º Congresso de Offshore Wind Power Ásia, onde pôde apresentar o potencial do Sistema FIEC, visando atrair novos negócios. "A missão foi um sucesso, na certeza de contribuir com o aumento da produtividade e competitividade do setor industrial cearense.

E tudo foi realizado com o apoio, orientação e confiança do presidente Ricardo Cavalcante, garantindo a concretização de mais esta viagem", destacou Paulo André.

Reconhecimento especial

O médico Manuel Francisco Viana Neto recebeu mais uma homenagem de reconhecimento ao seu trabalho profissional e à sua colaboração com o processo de saúde e atendimento no Estado do Ceará.

Foi na Assembleia Legislativa, na última segunda-feira, atendendo a requerimento do deputado estadual Pedro Matos e aprovado pelo presidente Romeu Aldigueri. Dr. Manuel Viana Neto ganhou ali aplausos e honraria.

Na leitura de seu currículo, foi destacada sua função de diretor da Clínica Miguel Couto e diretor científico da Point Suture do Brasil, além da comemoração dos 15 anos da Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar (Coaph).

Premiação para DNE Diagnóstico Nordeste

Foto: Reprodução/ Instagram@DNEDiagnosticosNordeste Valmique Filho, atuação vitoriosa

Há 17 anos atuando no setor de saúde, referência em diagnóstico clínico, veterinário e serviços em todo o país, a DNE Diagnóstico Nordeste, que tem à frente o farmacêutico Valmique Filho, compõe o Top 5 Ceará Awards 2025.

Em sua quarta edição, organizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitece), a premiação avalia empresas comprometidas com o ecossistema de inovação e empreendedorismo.

Ao todo, foram avaliadas 15 diferentes categorias, com o anúncio dos vencedores de cada uma no próximo dia 7, no Centro de Eventos do Ceará, durante a Feira do Conhecimento.

Coleção: "XMAS Preview"

Foto: Reprodução/Heron Enzo Sandra Pinheiro

Sabendo celebrar o brilho do Natal, Sandra Pinheiro apresentou, no fim de tarde de segunda-feira, 3 de novembro, para uma plateia muito especial, o "XMAS Preview".

Em cada joia comprovava-se o olhar autoral e a sensibilidade estética que tornam Sandra Pinheiro uma referência na joalheria.

"O XMAS Preview é um momento muito especial, em que celebramos não apenas o brilho das joias, mas também o encanto de estar junto, de compartilhar beleza e boas energias, unindo a festa natalina à beleza da mulher moderna", destacou Sandra.

Semana da Cozinha Italiana no Mundo 2025

Já tem sabor de sucesso a programação da Semana da Cozinha Italiana no Mundo 2025, aqui em Fortaleza, iniciada no último dia 3 de novembro, no 5 Elementos Pub.

O evento garante um mês dedicado à valorização da gastronomia italiana, suas tradições, inovação e contribuição cultural, fortalecendo ainda mais os laços entre o Brasil e a Itália.

Para Vittorio Ghia, cônsul honorário da Itália em Fortaleza, "o projeto é desenvolvido em 30 restaurantes, recebendo o empenho e a criatividade de 35 chefs e 5 sommeliers.

Quatro universidades apoiam, e um total de 3 eventos temáticos acontecem, mostrando a projeção de um trabalho que une a Itália e o Ceará em uma grande celebração de sabores, cultura e paixão, além de receber o entusiasmo e a competência das equipes envolvidas."

17º Encontro Nacional de Bubalinocultores

Búfalos em destaque no Ceará! A charmosa Fazenda Laguna, em Paracuru, será palco de um dos momentos mais esperados do 17º Encontro Nacional de Bubalinocultores, desde ontem e vai até sexta-feira, dia 7.

Referência nacional em genética, sustentabilidade e produção de queijos artesanais, a Laguna — que abriga também a premiada Queijaria Laguna — receberá criadores e especialistas de todo o Brasil para o tradicional Búfalo Tour.

Os visitantes poderão conhecer de perto o manejo de excelência da raça Murrah e degustar as delícias produzidas ali mesmo, onde tradição e inovação se encontram no coração da pecuária cearense.



