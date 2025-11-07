Uma celebração de amor

Foto: Barbosa Neto/Divulgação Diego Villar (CEO do grupo MDNE), Lêda Maria Souto, Eduarda Dubeux (diretora comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux), Fernando's Arraes (diretor de Negócios da Ún1ca) e Amorim (diretor regional da Moura Dubeux)

Foi na Paróquia São Camilo de Léllis, em Natal (RN). Depois, os noivos recepcionaram os convidados no cenário do Restaurante Nau, todo decorado com flores brancas, luzes e candelabros com velas acesas, garantindo um ar de romantismo ao evento.

Evento especial

Foto: Barbosa Neto/Divulgação Diego Villar (CEO do grupo MDNE), Lêda Maria Souto, Eduarda Dubeux (diretora comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux), Fernando's Arraes (diretor de Negócios da Ún1ca) e Amorim (diretor regional da Moura Dubeux)

Entre os sabores de um café da manhã, na última quarta-feira, dia 5, os dirigentes da Construtora Moura Dubeux reuniram a imprensa para apresentar a Un1que, a nova empresa do grupo MDNE, que chega ao mercado com foco em projetos do Minha Casa, Minha Vida, faixa 3, atendendo famílias com renda mensal bruta entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000,00.

"O Ceará foi o estado escolhido para receber o primeiro empreendimento, o Ún1ca Benfica. A empresa faz parte da estratégia de diversificação com eficiência e escala do grupo, que também é composto pelas empresas Moura Dubeux e Mood", explicou Fernando Arraes, diretor da Ún1ca.

Mudança paroquial

Padre José Savio Xavier Crédito: Paróquia São Vicente de Paulo/Divulgação

O padre José Sávio Xavier foi escolhido como novo vigário da Paróquia de São Vicente de Paulo. Ele assumirá sua missão oficialmente no próximo dia 16, às 19 horas, durante a celebração de uma missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

O novo pároco vem de Maracanaú, trazendo uma bagagem de muito trabalho pelas missões assumidas. Ele tem formação em Espiritualidade pelo Vaticano, formação superior em Psicologia e, desde 2012, iniciou suas atividades religiosas, sendo vigário da Paróquia Jesus, Maria e José, na comunidade do bairro Presidente Kennedy.

Opinando sobre essa mudança, padre Neto, que permaneceu como vigário por 25 anos e foi ordenado padre em 1987, disse: "Estou feliz com a compreensão de dom Gregório sobre a necessidade de escolher outro religioso, possibilitando-me ter mais tempo para cuidar da minha saúde, permanecendo apenas como vigário paroquial.

Os fiéis de São Vicente ganham o padre Sávio, um jovem e humilde servo de Deus".

Revista Pause: segunda edição

O Grupo de Comunicação O POVO lançou, na última quinta-feira, 6, a segunda edição da Revista Pause por Clóvis Holanda, em evento exclusivo para convidados e parceiros na Casa Vida&Arte, espaço do grupo na CasaCor Ceará 2025. Com 300 páginas, a publicação atemporal cresceu e amplia seu olhar sobre arte, cultura, comportamento, gastronomia, economia, bem-estar, saúde e tendências, refletindo o mundo contemporâneo.

A edição traz um material especial sobre o espaço do O POVO na CasaCor e conta com a artista convidada Beatriz Soares, que inspira o conceito visual da revista. A versão digital já está disponível no O POVO , para assinantes e para o público em geral.

O cenário de recepção da Fiec foi totalmente dominado pela benquerença e pela alegria desde o início da tarde de ontem até a chegada da noite. Ali, os amigos compareceram levando o abraço e a saudação para Ricardo Cavalcante, presidente e aniversariante do próximo domingo, dia 9.

Aniversário especial

Foto: Arquivo pessoal Ricardo e Rosângela com os filhos Vitor, Natalia e Ricardo

Cercado pela amada Rosângela e pelos filhos, mais os irmãos, formando uma família feliz, Ricardo expressava a alegria pela nova idade e o prazer de ter amigos.

Estreitando laços internacionais

Foto: Reprodução/Ares Soares Embaixadora Edileusa entre Randal Pompeu e Gina, e a jornalista Lêda Maria Souto

Foi um momento de muita alegria para os participantes da palestra "A carreira diplomática e as relação entre dois países Brasil e Suécia", realizada pela Unifor, manhã da última quinta-feira, 6. A palestrante era Maria Edileuza Fontenele Reis, embaixadora do Brasil na Suécia, também acreditada na Letônia.

Todos os presentes, alunos e professores, corpo consular e convidados do reitor Randal Pompeu vibraram e aplaudiram a embaixadora, ao saber que ela é uma cearense, nascida ali em Viçosa, região da Serra Grande, reconhecida por sua competência e dedicação ao serviço diplomático.

Só alegria! O evento celebrava os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países reafirmando o compromisso da Unifor com o diálogo internacional e a promoção do conhecimento global.

Uma noite de celebração e de solidariedade

Rutênio Florêncio, CEO do Instituto Pensando Bem Crédito: Instagram@rutenioflorencia/ Reprodução

Marcando o aniversário de uma das principais iniciativas de empreendedorismo social existentes no Ceará, foi o Jantar do Bem, promovido pelo Instituto Pensando Bem (IPB), acontecido quinta-feira (6), no restaurante L'Ô 142.



