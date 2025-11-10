FORTALEZA: AUTORIDADES DA SUÉCIA DE OLHO EM ALIANÇAS

Foto: ACL/ Divulgação Representantes da Academia Fortalezense de Letras

A Suécia e o Ceará firmaram alianças em uma programação que marcou os 200 anos de relações diplomáticas do país com o Brasil. São 240 empresas instaladas e em funcionamento entre os estados brasileiros, além de programas de intercâmbio educacionais e culturais e muitas outras atividades. A última semana, em Fortaleza, foi marcada pela presença de duas autoridades: a embaixadora da Suécia no Brasil, Karin Wallensteen, e a embaixadora do Brasil na Suécia, Maria Edileuza Fontenele Reis. Também foi destaque a posse da nova cônsul honorária, Verena Rothbrust de Lima, garantindo o funcionamento do Consulado da Suécia.

Para a nova cônsul cearense, Verena, as visitas de representantes da Suécia ao Ceará têm uma importância estratégica e simbólica muito grande. Elas representam o fortalecimento de laços históricos e o compromisso com o diálogo, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada visita é uma oportunidade concreta de ampliar parcerias em áreas como educação, tecnologia, energias renováveis, meio ambiente e cultura — temas que estão no centro tanto da agenda sueca quanto das prioridades do Ceará.

Sobre sua escolha como Cônsul Honorária da Suécia para o Estado do Ceará, a entrevistada destaca: "É um reconhecimento da relevância do Ceará no cenário nacional e internacional e também um convite à construção de novas pontes. Tenho o compromisso de atuar como um elo entre instituições, empresas, universidades e a sociedade civil, promovendo intercâmbio de conhecimento, investimentos sustentáveis e o fortalecimento dos laços culturais entre nossos povos".

Além disso, lembrou Verena: "Vivemos um momento especialmente positivo nas relações entre o Brasil e a Suécia, reforçando o dinamismo e a renovação das nossas relações diplomáticas, abrindo ainda mais espaço para cooperação e projetos conjuntos em diversas áreas".

Na Unifor, as duas autoridades participaram de uma ampla exposição para alunos e professores sobre a Suécia e as parcerias celebradas com aquela universidade.

MOLDURAS

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, o Encontro Nacional de Gastronomia Social (EGS), no Centro de Convivência da UFC, no Campus do Pici. O evento busca consolidar a Gastronomia Social como área de pesquisa acadêmica e de extensão universitária, promovendo o encontro entre pesquisadores, estudantes, extensionistas, mobilizadores sociais e profissionais de diferentes regiões que atuam com ações gastronômicas de caráter social.

O painel de abertura ocorrerá no dia 12 de novembro, das 10h30 às 12h, no Campus do Pici, com palestra dos professores da UFC — Alessandra Carneiro, Eveline de Alencar e Paulo Sousa — e do empreendedor social David Hertz, que atua no Brasil e em outros países na promoção da dignidade, da inclusão e de soluções sustentáveis por meio dos sistemas alimentares locais. Reconhecido como TED Fellow e membro da Assembleia do Pacto Contra a Fome, David é referência internacional em Gastronomia Social.

O presidente Henrique Vasconcelos anuncia que a mais nova programação fixa do Clube Náutico Atlético Cearense é a Feijoada da Pérgola, realizada todos os sábados, a partir das 11h30. Assinada pela tradicional Feijoada do Paulista, a novidade marca a reabertura da Pérgola — espaço revitalizado, com vista para as quadras de tênis — e reforça o novo ciclo de modernização do clube. A iniciativa, prossegue o presidente, integra as ações que vêm ampliando a agenda social e consolidando o conceito do Novo Náutico.

O Ideal Clube realiza mais uma edição do Ideal Sabores & Canções no dia 15 de novembro. O público poderá desfrutar de uma noite especial ao som de Juliana Barreto, que interpretará grandes clássicos da música nacional e internacional, acompanhada por piano e saxofone. O evento será realizado a partir das 20h, no restaurante do Ideal Clube.

TUDO AZUL

"O Prêmio Osmundo Pontes de Literatura é a concretização de um desejo profundo de um homem que dedicou sua vida à justiça, à cultura e à palavra escrita." Com essa afirmação, José Carlos Pontes, herdeiro de Osmundo, expressou o sentido maior do evento realizado na noite do último dia 4, na Academia Cearense de Letras, concretizando mais uma vez esse prêmio — "assumido com sensibilidade e firmeza por minha mãe, Cybele Pontes, mantendo sua realização há mais de duas décadas, com dedicação incansável e amor à cultura cearense", lembrou o herdeiro.

Neste ano, foram 41 trabalhos inscritos, e os vencedores foram: Guilherme Rocha, com a obra Urucim (categoria Poesia) e Karla Karênina, com a obra Aorístico (categoria Conto).