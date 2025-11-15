CEARENSE COMANDA EMBAIXADA DO BRASIL NA SUÉCIA E ESTREITA LAÇOS

Foto: João Filho Tavares Roberto Kennedy e Ana Naddaf

Só sucesso. A presidente da Academia Metropolitana de Letras, Angélica Sampaio, traz uma boa notícia. Vai acontecer o lançamento da Antologia Luz & Vida em Verso e Prosa (Vol. 2) e o 2º Concurso - Prêmio Paulo Eduardo Mendes - obra composta por sócios efetivos, sócios honorários da AMLEF, membros de coletivos, movimentos culturais do Estado do Ceará e escritores participantes de outros estados do país. A festa está marcada para 29 de novembro, às 9h, no Palácio da Luz (sede da Academia Cearense de Letras, situado na Rua do Rosário, nº 1, Centro Histórico de Fortaleza).

Pelo amor. Roberto Kennedy e Ana Naddaf mantêm este sorriso lindo de um casal que cedo descobriu o amor, conduzindo-o mundo afora e harmonizando a vida. Ela, jornalista. Ele, fotógrafo. Encontrar os dois é vivenciar a alegria e o bem-viver, além, claro, de desfrutar da boa conversa.

Temos cientista. O professor Breno Magalhães Freitas, da Universidade Federal do Ceará (UFC), é um dos 107 cientistas brasileiros que mais influenciam decisões mundiais. A informação é do relatório "Os pesquisadores brasileiros que mais influenciam políticas públicas" (https://abre.ai/n3Wq), divulgado neste mês pela Agência Bori e pela plataforma Overton. O docente aparece em 45º lugar na lista, com 39 artigos que serviram para embasar 252 documentos de políticas públicas, sendo o único pesquisador do Ceará e um dos cinco do Nordeste a integrar a lista. Referência em estudos sobre abelhas e sua importância na polinização da agricultura, o professor Breno destaca a felicidade de ver que suas pesquisas contribuem "com informações importantes para definir políticas públicas e tomadas de decisões não somente no Brasil, mas em escala global, beneficiando as abelhas, seus habitats e a sociedade humana em geral".

Pelo sucesso. Médicos João Borges e Cláudia Rocha, com Sílvio Frota. Um trio de sucesso em suas áreas de atuação. Há entre os três identidade pelo conhecimento e amor à arte e pelas boas viagens. Sílvio nos abastece com a programação especial do Museu da Fotografia, um dos poucos funcionando no Brasil.

Uma cearense, natural de Viçosa do Ceará, Maria Edileuza Fontenele Reis é hoje embaixadora do Brasil na Suécia. Simples, cativante e competente em sua missão diplomática, ela esteve em Fortaleza, semana passada, e revelou que, ao sair de Viçosa com 6 anos para morar em Brasília acompanhando seus pais, já demonstrava seu amor às leituras, principalmente àquelas que narravam viagens e expedições. O início de sua carreira diplomática aconteceu em 1978. Com mestrado e doutorado em Relações Internacionais realizados na Itália e na França, a diplomata construiu uma trajetória marcada por cargos de destaque no Itamaraty, como cônsul-geral do Brasil em Paris e delegada permanente junto à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Diante das muitas missões e terras descobertas ela não nega que o Japão é realmente lindo, lindo.

Aqui em Fortaleza, como se sente com a visita ao seu Estado?

Toda a programação está sendo emocionante. Veja que, ao chegar à Unifor para uma palestra com os estudantes, fui recebida ao som da Big Band Unifor, que tocou The Winner Takes It All, da banda sueca ABBA. Também na Casa Cor, ao lado da nova cônsul da Suécia, Verena Rothbrust, e da organizadora e amiga Neuma Figueiredo, o carinho foi mantido pelas saudações, fotografias e lembrancinhas do artesanato local, muito lindas e criativas.

E na área acadêmica, unindo a Suíça com a Unifor, que acontece?

Foi um privilégio ser bem recebida pelo reitor Randal Pompeu e seu corpo docente. Em um auditório lotado, acompanhei o interesse dos alunos pela Suécia. Espero, na medida do possível, contribuir para o estreitamento dos laços acadêmicos entre o Brasil, buscando estreitar os laços da Unifor com instituições de ensino na Suécia.

Uma das atrações da Suécia para os estudantes?

Informei que a Suécia ocupa a segunda posição no Global Innovation Index, ou seja, é o segundo país mais inovador do mundo. Portanto, temos aqui um potencial muito grande de sinergias entre as áreas de especialidade da Unifor e o setor acadêmico, além de outras instituições de pesquisa aplicada na Suécia — tarefa à qual pretendo me dedicar, inclusive com o apoio da nossa cônsul honorária da Suécia recém-nomeada, Verena Rothbrust.

Em Cascavel, berço do empresário Edson Queiroz, seu neto querido Igor Queiroz Barroso e a amada Aline Felix Barroso (presidente e vice do Instituto Myra Eliane) iniciaram as comemorações do centenário daquele que dali construiu seu universo empresarial de projeção e sucesso para o Brasil e o exterior.

Na noite do último dia 7, a população do município, ao lado da jovem prefeita Ana Afif Sarquis Queiroz, vivenciou a história do homenageado, bem contada no Memorial. Depois, na praça ao lado, todos assistiram à apresentação artística da Camerata, formada por jovens de escolas públicas da cidade.

Completando o programa, foi inaugurado um gazebo igual ao existente nos jardins da casa em Fortaleza de Edson e Yolanda Queiroz. Comprometidos com o lado cultural e educativo, Igor Queiroz e a prefeita Ana Afif entregaram a premiação aos alunos vitoriosos no concurso de redação, com o tema "Ideias que inspiram: o legado de Edson Queiroz".

Finalizando a programação, Renno Poeta chegou com sua banda para cantar os parabéns, abrindo depois espaço para uma festa animadíssima, levando a população a dançar e cantar. De Fortaleza, participaram de tudo os casais Jamile e Salmito Filho, deputado estadual; reitor da Unifor, Randal Pompeu, e Gina Marcílio, vice-reitores; além do procurador Hugo Mendonça e outros convidados especiais.

Fernanda e Danilo Forte estarão com as famílias e os amigos na celebração de uma missa de Ação de Graças, segunda-feira, 17, às 19 horas, na Paróquia da Paz. Vão agradecer as bênçãos e a vida, após o susto que passaram em um acidente de carro.