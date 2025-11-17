DESCONTO DE 80% NA PASSAGEM AÉREA PARA ACOMPANHANTES

Foto: JoaoFilho Tavares Autoridades com vitoriosos

Acompanhantes de passageiros com deficiência ou autismo podem ter direito a um desconto de até 80% na passagem aérea, conforme a Resolução 280 da Anac. O benefício é válido para voos nacionais e internacionais que partem do Brasil e exige que o acompanhante viaje na mesma classe e próximo do passageiro que necessita de assistência. O benefício está silenciado, mas total direito acompanha agora aos cuidadores. Para solicitar, é necessário entrar em contato com a companhia aérea com antecedência mínima de 72 horas, preenchendo o formulário MEDIF (disponível nos sites das empresas) e apresentando laudo médico que justifique a necessidade do acompanhamento. Os trâmites passam pelo contato com a companhia aérea, realizando a reserva inicialmente e depois solicitando o desconto para o acompanhante. Preenchimento do formulário MEDIF pelo passageiro com deficiência e o médico responsável. O acompanhante precisa ter mais de 18 anos e condições de prestar assistência.

Duas pessoas que viveram em situação de rua em Fortaleza e foram acolhidas pela Comunidade Católica Shalom, na Casa São Francisco, participaram do almoço com o papa Leão XIV, em Roma. José Marques, de 53 anos, e Alexandre Peres, de 49, integram o grupo da Comunidade Shalom na IX Jornada Mundial dos Pobres, que ocorreu de 9 a 16 de novembro, reunindo pessoas em vulnerabilidade social e voluntários de todo o mundo. A Jornada foi instituída pelo papa Francisco em 2016 e tem como objetivo despertar na Igreja um olhar de compaixão e solidariedade para com os mais necessitados.

Em mensagem oficial para esta edição, o papa Leão XIV lembrou que "a pior pobreza é não conhecer Deus" e convidou os fiéis a oferecer aos pobres não apenas ajuda material, mas também amizade, escuta e um caminho de fé. A Jornada Mundial dos Pobres é, assim, um sinal concreto da presença da Igreja entre os mais necessitados, inspirada pelo legado de São Francisco de Assis e pelo desejo de promover a dignidade e a esperança de cada pessoa.

O bazar solidário da ALFE (Associação de Líderes e Lojistas Femininas) está agendado para amanhã e depois, 18 e 19, em prol da Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Shopping Avenida, reunindo marcas como Yolanda Araújo, Tentación e Boutique Ezams. A cerimonialista Priscila Cavalcante fará uma palestra sobre Empreendedorismo na Terceira Idade. Além do Bazar Solidário, a ALFE participará, no próximo dia 25, do 30º Fórum de Ciência Penal, completando o calendário do ano com a confraternização natalina entre suas associadas, no dia 16 de dezembro.

Roberto Proença de Macêdo terá sua celebração de esperança, pelo sétimo dia de sua partida para a Casa do Pai, esta noite, às 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Unidos, os familiares e amigos conhecem a força da oração, uma luz que tudo alcança e que, neste momento, conserva nos corações a fé cristã, a recordação mais preciosa sobre a vida, o trabalho e o testemunho de um homem de Deus, nascido e vivido em torno do amor

A igreja será pequena para o número de presenças, buscando entre essas orações o consolo para a saudade de Roberto, saudade forte, sentida e atraindo as lágrimas e também as revelações de ternura e bondade que queremos herdar de suas recordações. Sabemos que ele está em paz, absorvido pelo encanto de Deus e de Nossa Senhora; somente assim, vamos aprender a linguagem da alegria por termos mais um amigo na morada eterna, na morada dos anjos, e escutamos: "Senhor, faça de mim um instrumento da

"Roberto é um amigo de verdade, de uma presença amorosa, um homem correto como poucos, amigo dos amigos. Encontrar o Roberto era sempre motivo de um sorriso largo e um coração preenchido. Eu me despeço dele com tristeza, mas com a certeza de que o encontro dele com meu pai vai ser motivo de uma grande festa, porque o Roberto foi um dos melhores amigos desta família e desta Casa."

Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, sobre a morte do empresário e amigo Roberto Macêdo, também amigo de seu pai, Demócrito Dummar (presidente do O POVO de 1985 a 2008)

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), garantiu, mais uma vez, a celebração mais importante do setor com a entrega de títulos e prêmios aos melhores. No auditório do Shopping RioMar, na noite de 13 de novembro, Paulo José Benevides abriu a programação, embalando os corações com um repertório sublime, louvando a música cearense. A solenidade prosseguiu no ritmo de um discurso de prosperidade do presidente Patriolino e do anúncio dos premiados, provocando aplausos, alegrias e emoções. Os vencedores são: Construtora do Ano: Victa Engenharia. Projeto Arquitetônico: arquiteto Daniel Arruda, pelo projeto BS Gold, da BSPar. Responsabilidade Social: Projeto Escola Novo Destino, da Construtora Marquise. Operário do Ano: Ernandes Barbosa, funcionário da WR Engenharia.

Homenagens especiais: Ricardo Bezerra - Desenvolvimento Setorial; Demerval Diniz - Resgate Histórico da Construção; Hilda Pamplona - Tecnologia, Inovação e Qualidade.