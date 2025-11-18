Uma cearense explora as alturas e baixas do mundo

A jornalista, poeta e escritora Lêda Maria escreve sobre política, cultura e sociedade. É autora de duas edições do livro ''Memória Gastronômica das Famílias Cearenses'' e participante de várias antologias nacionais e internacionais, como ''A Literatura das Mulheres da Floresta'' e ''Assim Escrevem as Brasileiras''.
Você, leitor, já ouviu falar em "Bungee Jump"? Não sei se chamo um desafio, uma provocação ao medo ou uma atividade atraente nas alturas. Só sei que a cearense Tereza Maria Távora Ximenes, herdeira de Luiza e Virgílio Távora (o grande governador do Ceará), coleciona desafios e, em cada viagem que faz pelo mundo, vislumbra e pratica, corajosamente, alguns. O último aconteceu sábado, 15, dia do seu aniversário.
A comemoração foi na China. "Bungy China", onde Tereza, do alto de uma central moderna, com equipamentos seguros e pessoal qualificado, assumiu o comando aéreo de seu próprio corpo e desceu 260 metros. Ela seguiu um percurso que passava por florestas, montanhas, edifícios altíssimos e mares.
O vídeo enviado por Tereza para o seu amado Rui Castelo Branco deixa-nos, como assistentes, em estado de nervos agitado. Dá um frio na barriga só de ver.
Em apenas poucos minutos de tensão para quem assiste, e de uma prática apaixonante para Tereza, a caminhada foi longa, perigosa e até musical, pela sonoridade dos ventos, das árvores e das águas.
Tudo fez parte de um programa comemorativo, único e raro, de um aniversário em que fica provado que o desejo de uma mulher é capaz de abraçar o perigo de 260 metros de altura para festejar a nova idade.
Relembrando suas ousadias, Tereza conta que já saltou de paraquedas 5 vezes; a primeira foi a 19 mil pés, tendo até que usar uma máscara de oxigênio antes do salto. Já fez rafting, sky walking, trekking no gelo.
Nadou com tubarões e arraias. Já foi na Devil's Pool. Esta agora foi a terceira vez que a cearense, ousadamente, praticou o Bungee Jump. A primeira vez foi na Nova Zelândia; a segunda, na Victoria Falls, entre a Zâmbia e o Zimbábue; e agora na China. A próxima? Só Deus sabe!
Carta das Infâncias na Cúpula dos Povos 2025
Foi no nosso programa da Rádio OPOVO CBN, última segunda-feira, que divulgamos, em primeiríssima mão para o Ceará, a Carta das Infâncias na Cúpula dos Povos 2025.
De tão importante, passamos para o arcebispo Dom Gregório, que logo encaminhou ao grupo do clero para um espaço nas homilias e rádios religiosas. Quem ainda não acessou, faça com urgência. É um documento atual, um grito de socorro.
"Somos crianças e adolescentes do Brasil e do mundo que sentimos tristeza com o sofrimento da natureza, das crianças, das famílias." Relatando as graves questões, e sempre destacando os problemas climáticos, a carta traz as propostas: temos que plantar mais árvores, parar o desmatamento e as queimadas; limpar os rios e os mares, protegendo os peixes; cuidar dos animais; ter lugar certo para jogar o lixo; ter nas escolas professores preparados e ensino sobre o meio ambiente; ouvir as comunidades que estão na floresta.
O último apelo clama: "cuidem do nosso planeta, agora. Queremos continuar vivos e vivas, crescer num mundo que ainda respire. Um mundo com esperança e sem medo".
Marca Histórica no HUWC
O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), atingiu neste mês a marca de 1.500 transplantes realizados de fígado, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento de número 1.500 foi realizado no último dia 6, beneficiando o paciente Valdeci de Sousa, de 57 anos, do município de Boa Viagem (CE).
O hospital é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O primeiro transplante de fígado do Hospital Universitário ocorreu há 23 anos, em 18 de maio de 2002, conforme destaca o chefe do Serviço de Transplante Hepático, Dr. Huygens Garcia. Desde então, a instituição vem se destacando como referência para as regiões Norte e Nordeste nesta área.
Solenidade especial
Foi entregue ontem, no auditório da Fiec, a III Comenda Ariosto Holanda, uma iniciativa do Instituto Iracema Digital, que tem à frente o professor Mauro Oliveira e o empresário Ricardo Liebmann.
Os agraciados foram: Acrísio Sena (deputado estadual); Guilherme Muchale (economista-chefe e gerente do Observatório da Indústria do Ceará); Marluce Aires (jornalista especializada em tecnologia e inovação) e Wally Menezes (professor e reitor do IFCE). Na programação também foi apresentada a 4ª Edição da Escola de Verão em Inteligência Artificial.
30º Fórum de Ciência Penal
Não só os participantes da área do Direito se articulam para o 30º Fórum de Ciência Penal, enfocando os Direitos Humanos e o impacto da Inteligência Artificial, a acontecer dia 25, na sede da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará, comandado pelo presidente do evento e atual ouvidor-geral da PMF, Dr. José Valdo Silva. Este ano, as integrantes da Associação Lojista Feminina, presidida por Elia Farias, estarão presentes.
(Foto: LC Moreira/ DIVULGAÇÃO)Presidente com "o meu time do Sinduscon, que faz acontecer todos os dias"
(Foto: FOTOS LC Moreira/DIVULGAÇÃO)Patriolino Dias e suas amadas: mamãe Graça e filhas Sara e Lara
Ainda repercute entre os participantes, a festa bonita do Sinduscon, realizada último dia 13 sonorizada pela música de Paulo José Benevides apresentando somente compositores nordestinos listando de Fagner, Moraes Moreira, Petrúcio Maia até a belíssima interpretação de Súplica Cearense, acompanhada pela platéia.
Premiados da noite, sempre aplaudidos e presidente Patriolino Dias de Souza mantendo o clima de entusiasmo e união.
Lançamento de obra
Régis Frota, cineasta, escritor e presidente da Academia Cearense de Cinema, vai estar às 17 horas de hoje, na Academia Fortalezense de Letras, recepcionado pela presidente Fernanda Quinderé.
Naquela Casa (onde é sócio honorário), Régis lançará seu mais novo livro "Entre sustos, voo". A obra revela as reviravoltas da vida do autor, acompanhadas de reflexões valiosas.
Summit "Inovação e Financiamento Regional"
O Lide Ceará fez ontem, terça (18), o Summit "Inovação e Financiamento Regional". Na ocasião, Wagner Rocha, novo presidente do Banco do Nordeste (ali se apresentando pela primeira vez para os empresários), Rosilda Prates, presidente da HEXA Brasil, e Rafaelly Fortunato, analista de Fomento da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), juntos enfocaram boas informações sobre a temática, seguindo a mediação de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.
Novidade em Porto das Dunas
Provando que seu projeto profissional percorre a velocidade e os espaços do empreendedorismo, Delanne Barreto recebe novembro com um entreposto BR para os carros elétricos, equipado com um carregador super-rápido de 60 kW, o primeiro a funcionar no Porto das Dunas.
E, motivando os usuários, seu Hotel Santuário das Águias sugere que ali eles desfrutem dos serviços do Santuário SPA e da gastronomia do rooftop do Restaurante Mirante.
