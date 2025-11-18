Uma cearense explora as alturas e baixas do mundo

Foto: Arquivo pessoal O grande salto

Você, leitor, já ouviu falar em "Bungee Jump"? Não sei se chamo um desafio, uma provocação ao medo ou uma atividade atraente nas alturas. Só sei que a cearense Tereza Maria Távora Ximenes, herdeira de Luiza e Virgílio Távora (o grande governador do Ceará), coleciona desafios e, em cada viagem que faz pelo mundo, vislumbra e pratica, corajosamente, alguns. O último aconteceu sábado, 15, dia do seu aniversário.

A comemoração foi na China. "Bungy China", onde Tereza, do alto de uma central moderna, com equipamentos seguros e pessoal qualificado, assumiu o comando aéreo de seu próprio corpo e desceu 260 metros. Ela seguiu um percurso que passava por florestas, montanhas, edifícios altíssimos e mares.

O vídeo enviado por Tereza para o seu amado Rui Castelo Branco deixa-nos, como assistentes, em estado de nervos agitado. Dá um frio na barriga só de ver.

Em apenas poucos minutos de tensão para quem assiste, e de uma prática apaixonante para Tereza, a caminhada foi longa, perigosa e até musical, pela sonoridade dos ventos, das árvores e das águas.

Tudo fez parte de um programa comemorativo, único e raro, de um aniversário em que fica provado que o desejo de uma mulher é capaz de abraçar o perigo de 260 metros de altura para festejar a nova idade.

Relembrando suas ousadias, Tereza conta que já saltou de paraquedas 5 vezes; a primeira foi a 19 mil pés, tendo até que usar uma máscara de oxigênio antes do salto. Já fez rafting, sky walking, trekking no gelo.

Nadou com tubarões e arraias. Já foi na Devil's Pool. Esta agora foi a terceira vez que a cearense, ousadamente, praticou o Bungee Jump. A primeira vez foi na Nova Zelândia; a segunda, na Victoria Falls, entre a Zâmbia e o Zimbábue; e agora na China. A próxima? Só Deus sabe!

Carta das Infâncias na Cúpula dos Povos 2025

Foi no nosso programa da Rádio OPOVO CBN, última segunda-feira, que divulgamos, em primeiríssima mão para o Ceará, a Carta das Infâncias na Cúpula dos Povos 2025.

De tão importante, passamos para o arcebispo Dom Gregório, que logo encaminhou ao grupo do clero para um espaço nas homilias e rádios religiosas. Quem ainda não acessou, faça com urgência. É um documento atual, um grito de socorro.

"Somos crianças e adolescentes do Brasil e do mundo que sentimos tristeza com o sofrimento da natureza, das crianças, das famílias." Relatando as graves questões, e sempre destacando os problemas climáticos, a carta traz as propostas: temos que plantar mais árvores, parar o desmatamento e as queimadas; limpar os rios e os mares, protegendo os peixes; cuidar dos animais; ter lugar certo para jogar o lixo; ter nas escolas professores preparados e ensino sobre o meio ambiente; ouvir as comunidades que estão na floresta.

O último apelo clama: "cuidem do nosso planeta, agora. Queremos continuar vivos e vivas, crescer num mundo que ainda respire. Um mundo com esperança e sem medo".

Marca Histórica no HUWC

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da Universidade Federal do Ceará (UFC), atingiu neste mês a marca de 1.500 transplantes realizados de fígado, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento de número 1.500 foi realizado no último dia 6, beneficiando o paciente Valdeci de Sousa, de 57 anos, do município de Boa Viagem (CE).

O hospital é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O primeiro transplante de fígado do Hospital Universitário ocorreu há 23 anos, em 18 de maio de 2002, conforme destaca o chefe do Serviço de Transplante Hepático, Dr. Huygens Garcia. Desde então, a instituição vem se destacando como referência para as regiões Norte e Nordeste nesta área.

Solenidade especial

Foi entregue ontem, no auditório da Fiec, a III Comenda Ariosto Holanda, uma iniciativa do Instituto Iracema Digital, que tem à frente o professor Mauro Oliveira e o empresário Ricardo Liebmann.

Os agraciados foram: Acrísio Sena (deputado estadual); Guilherme Muchale (economista-chefe e gerente do Observatório da Indústria do Ceará); Marluce Aires (jornalista especializada em tecnologia e inovação) e Wally Menezes (professor e reitor do IFCE). Na programação também foi apresentada

a 4ª Edição da Escola de Verão em Inteligência Artificial.

30º Fórum de Ciência Penal

Não só os participantes da área do Direito se articulam para o 30º Fórum de Ciência Penal, enfocando os Direitos Humanos e o impacto da Inteligência Artificial, a acontecer dia 25, na sede da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará, comandado pelo presidente do evento e atual ouvidor-geral da PMF, Dr. José Valdo Silva. Este ano, as integrantes da Associação Lojista Feminina, presidida por Elia Farias, estarão presentes.

Lembranças de um evento magnífico...

abrir (Foto: LC Moreira/ DIVULGAÇÃO)Presidente com "o meu time do Sinduscon, que faz acontecer todos os dias" (Foto: FOTOS LC Moreira/DIVULGAÇÃO)Patriolino Dias e suas amadas: mamãe Graça e filhas Sara e Lara

Ainda repercute entre os participantes, a festa bonita do Sinduscon, realizada último dia 13 sonorizada pela música de Paulo José Benevides apresentando somente compositores nordestinos listando de Fagner, Moraes Moreira, Petrúcio Maia até a belíssima interpretação de Súplica Cearense, acompanhada pela platéia.

Premiados da noite, sempre aplaudidos e presidente Patriolino Dias de Souza mantendo o clima de entusiasmo e união.

Lançamento de obra

Régis Frota, cineasta, escritor e presidente da Academia Cearense de Cinema, vai estar às 17 horas de hoje, na Academia Fortalezense de Letras, recepcionado pela presidente Fernanda Quinderé.

Naquela Casa (onde é sócio honorário), Régis lançará seu mais novo livro "Entre sustos, voo". A obra revela as reviravoltas da vida do autor, acompanhadas de reflexões valiosas.

Summit "Inovação e Financiamento Regional"



O Lide Ceará fez ontem, terça (18), o Summit "Inovação e Financiamento Regional". Na ocasião, Wagner Rocha, novo presidente do Banco do Nordeste (ali se apresentando pela primeira vez para os empresários), Rosilda Prates, presidente da HEXA Brasil, e Rafaelly Fortunato, analista de Fomento da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), juntos enfocaram boas informações sobre a temática, seguindo a mediação de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Novidade em Porto das Dunas

Foto: Arquivo pessoal Delanne Barreto sempre inovadora

Provando que seu projeto profissional percorre a velocidade e os espaços do empreendedorismo, Delanne Barreto recebe novembro com um entreposto BR para os carros elétricos, equipado com um carregador super-rápido de 60 kW, o primeiro a funcionar no Porto das Dunas.

E, motivando os usuários, seu Hotel Santuário das Águias sugere que ali eles desfrutem dos serviços do Santuário SPA e da gastronomia do rooftop do Restaurante Mirante.











