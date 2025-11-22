Foto: JoaoFilho Tavares Mauro Oliveira

Entrevista com Wanger Rocha



Foi salutar entrevistar o novo presidente do Banco do Nordeste, o baiano Wanger Rocha, cuja trajetória profissional vem do Banco do Brasil, depois BNB, exercendo várias e nobres missões, lembrando ainda o cargo máximo na Superintendência de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia.

Substituindo Paulo Câmara, Wanger mantém o Banco do Nordeste entre os leões. Os dois nasceram em 8 de agosto. São do mesmo signo do zodíaco, regido pelo sol, cuja personalidade é marcada pela autoconfiança, liderança natural, coragem e otimismo.

Presidente Wanger Rocha, com a sua chegada à presidência do BNB, quais são as inovações ou benefícios para o agronegócio?

O banco já atua fortemente no agro. Nós temos uma linha de crédito especializada e acho que a maior operação do agronegócio no Nordeste é do Banco do Nordeste. A gente atua em todos os segmentos, mas esse em especial. Então, por exemplo, aqui no Ceará, mas especialmente no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), uma das maiores fronteiras agrícolas do País, onde o banco tem uma operação muito grande porque é um novo celeiro de grãos.

O banco empresta muitos valores em todo o Nordeste, nas mais diversas áreas: fruticultura, agricultura, na área da cana-de-açúcar etc. Temos operações valiosas em vários lugares. Daí podermos destacar, também, uma linha especializada para tratar de inovação, especialmente na questão da irrigação, que ajuda muito o empreendedor, o agropecuarista.

Qual o problema que o senhor julga que o agro está enfrentando para crescer melhor ainda?

A mecanização é sempre um desafio, mas isso é mais para os pequenos. Hoje o agro é absolutamente profissionalizado, então são muitos recursos, muito maquinário, muitos equipamentos que fortalecem a produtividade.

Assim, o desafio é você investir em produtividade, investir em produtividade e investir em mecanização. Eu acho que esse é o maior desafio ainda para aqueles que não estão atentos a esse momento. A gente passou uma transição. O Nordeste hoje é uma referência na produção de grãos, de frutas e várias outras produções.

"Os Amigos da Sexta"

abrir (Foto: Arquivo pessoal )Amigos no Ideal Clube part 2 (Foto: Arquivo pessoal )Amigos no Ideal Clube part 3

Entre os muitos grupos bem-nascidos e prosperando na amizade e no afeto, está "Os Amigos da Sexta", fundado há 17 anos pelo médico e esportista Dedé Barros de Oliveira, e agora mantido e impulsionado pelo homem da propaganda Eduardo (Maninho) Brígido. Seus integrantes são: Amarílio Cavalcante, Antonio Pontes de Albuquerque, Stélio Lima, Ricardo Sátiro, Zezé Jereissati, Zacarias Araújo, Olivinho Feitosa, Jarbas Studart, Ricardo Pontes, Marcelo Ponte e Maninho.

Todas as sextas-feiras eles se reúnem em almoço no Ideal Clube, cumprindo uma pauta de assuntos marcados pela atualidade nos negócios, na vida da cidade, nos sonhos, nos vinhos, viagens e pequenas fofocas masculinas que rejuvenescem, garantiu Maninho, um amigão de todos e de muitas pessoas suas conhecidas nesta cidade, como a colunista.

Comenda Ariosto Holanda

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcos Tardin, Mauro Oliveira, Plinio Bortolotti e Nazareno Albuqueruqe (Foto: JoaoFilho Tavares)Valdimir Soares, Ruben Delgado e Claudio Ricardo (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Liebmann, Marcos Vieira, Wagner Castro, Dulce Tigre e Célio Fernando (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Goulart, Joélia Marques, Ana Luiza Costa Lima e Marcos Soares (Foto: FOTOS JOÃO Filho Tavares)Célio Fernando Melo, Paulo André Holanda e Martinha Assunção (Foto: João Filho Tavares)Célio Fernando, Cleyton Monte, Marluce Aires e Acrisio Sena

O Instituto Iracema Digital realizou, na manhã do dia 18, a entrega da Comenda Ariosto Holanda às personalidades: Acrísio Sena, deputado estadual; Guilherme Muchale, economista e gerente do Observatório da Indústria do Ceará; Marluce Aires, jornalista; e Wally Menezes, reitor do Instituto Federal do Ceará.

Reverenciando um dos maiores nomes trabalhando em prol do crescimento do Estado do Ceará e escrevendo sua história em muitos projetos pioneiros na área da educação profissionalizante, na expansão econômica dos municípios e na compreensão do empreendedorismo como luz de prosperidade para muitos jovens, e muito mais, o evento destaca Ariosto Holanda, sempre aplaudido ao ter seu nome no troféu.

Professor Mauro Oliveira e o empresário Ricardo Liebmann conduziram a cerimônia. Ao final, foi apresentada a 4ª edição da Escola de Verão em Inteligência Artificial. Uma grande programação!



