Natal, musica e fé: uma noite especial

Foto: João Filho Tavares Maestro Poty preparando a orquestra e o Coral de 50 Vozes

Tal como em todos os anos, esta edição está sendo planejada por nós, que acreditamos na luminosidade dos corações quando o tema envolve o nascimento do Deus Menino, impulsionando a paz, o bem e a alegria.

Natal, Música e Fé acontecerá dia 6 de dezembro, às 19 horas, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar.

A programação, comprometida com a espiritualidade que renova o coração transmitindo as bênçãos em diferentes credos, começa com um culto ecumênico reunindo um sacerdote, um espírita e um pastor protestante, saudando e pedindo paz para o mundo.

Depois, o Maestro Poty entra regendo 50 vozes e uma orquestra completa para cantar o mais lindo repertório de louvação ao amor, divino amor. Evento gratuito.

Confraternização especial

As empresárias Emília Buarque e Graça Dias Branco, conselheiras da Edisca (Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente), se uniram para promover uma confraternização natalina, juntando mulheres empreendedoras e amigas em torno do espírito de solidariedade e de conversas com conteúdo.

O Coquetel Talk para convidadas acontecerá na tarde do próximo dia 26, com o objetivo de enaltecer e valorizar o trabalho da Edisca, instituição que há décadas transforma as vidas de crianças e adolescentes por meio da dança.

Dora Andrade, sua fundadora, estará presente e receberá aplausos de reconhecimento por esta missão exercida com amor e competência.

Também neste programa, colorido de beleza e fraternidade, está marcado um bate-papo com a empresária Ana Carolina Fontenele, sócia-fundadora da Diamond Design, e com Victor Perlingeiro, sócio-diretor da Galeria Multiarte, dissertando sobre as peculiaridades de seus setores e a paixão que sempre envolve as mulheres inteligentes.

30º Fórum de Ciência Penal

Amanhã acontece o 30º Fórum de Ciência Penal, este ano centralizado no tema "Ciência Penal, Cidadania e Direitos Humanos - desafios da inclusão social e do uso da inteligência artificial".

Sempre entusiasta e comprometido com o estudo e a discussão de grandes temas, o coordenador-geral do evento, dr. José Valdo Silva, deverá reunir, em torno dos grandes palestrantes, plateia de estudantes, professores e profissionais atraídos pelo temário.

O grande acontecimento está agendado para as 19 horas, na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, órgão comandado pela dra. Socorro França, ativa colaboradora do fórum. Na programação, há também a entrega da Medalha Cidadania, homenageando um grupo de personalidades que presta grande contribuição à advocacia, à defesa dos Direitos Humanos e ao fortalecimento das instituições jurídicas e sociais em nosso Estado.

Na listagem estão: Christiane do Vale Leitão, presidente da OAB/Ceará; Antônia Lima de Souza, promotora de Justiça do MPCE; Heráclito Vieira de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça; Onélia Leite de Santana, conselheira do TCE; mais Joseana França, procuradora do Ministério Público; Leonardo Couto Bezerra, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza; Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio; as jornalistas Lêda Maria Souto e Silvana Frota, entre outros.

Descontos em cursos da FDR

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) está com uma campanha especial de Black Friday, com descontos de 30% a 44% para quem deseja participar do Curso Técnico em Secretaria Escolar. Ao se matricular, além do desconto, o aluno garante acesso gratuito a cursos livres da FDR e à assinatura do O POVO e do Clube O POVO durante a formação.

Com aulas 100% online e início imediato, o curso, que é reconhecido pelo MEC e tem validade nacional, está com inscrições abertas. A Black Friday vai até dia 30.

Informações: conteudo.fdr.org.br/curso-tecnico-secretaria-escolar

Inauguração especial

A inauguração da Betron Fortaleza reuniu um grupo seleto de convidados que movimentou a cena empresarial. Entre os presentes, destacou-se Vinicius Ferreira, CEO da Boa Vista Fortaleza, que marcou a noite ao lado de Adrielle Fideles, reforçando o prestígio da marca em sua chegada ao Ceará.

Sob o comando das sócias Talyzie Mihaliuc, Talylie Mihaliuc e Nycole M. Franco, a Betron apresentou seu conceito moderno e alinhado às tendências do setor para simpáticas presenças.

Encontro das Azuis

abrir (Foto: Arquivo pessoal )Elas, talentosas, para tratar as flores

Um programa unindo a aprendizagem de arranjos florais e uma reflexão sobre a denominação do grupo, a cargo de Janielle Alves, abriu o encontro mensal das Azuis, comandado pela anfitriã Laíse Melo de Morais Carvalho.

O grupo estava quase completo, não faltasse a presença, sentida por todas, da Fátima Goulart, residente em Porto, Portugal. Laisinha garantiu uma noite especialíssima, banhada de lua cheia e carinho.

A programação musical — voz e teclado — foi de Darlington Mesquita. Cardápio completo de delícias, assinado por Rafael Sudatti, e ainda um bolo com velinhas e sabores "pecaminosos" comemorando a troca de idade da colunista, fundadora desse Grupo Azuis, sempre lindo, amoroso e alegre, confirmando a teoria de Sêneca: "Acreditem em mim. Alegria é coisa séria".

Peça teatral "A Pequena Sereia"

abrir (Foto: Arquivo pessoal )O encanto de Léia (Foto: Arquivo pessoal )Elenco ao final da peça

Léia Souto Parente nasceu em Fortaleza, mas hoje mora e estuda em Brasília, na Escola Salesiana, ali recebendo o melhor para a formação moral e cultural e para a aprendizagem do ensino convencional.

A foto registra a encenação da peça teatral "A Pequena Sereia", roteiro escrito por ela, baseado no roteiro da Disney. São 12 jovens atores, três contrarregras e direção de Léia e Luana Zanatta Dieterich. Um aplauso à criatividade e ao talento.

Porque é novembro, dois grupos realizam famosos Bazares Beneficentes de Novidades. Um, comandado por Elianinha Macedo, intitulado "As Graciosas", começa hoje e vai até quarta no salão do Edifício Mirante (Av. Desembargador Moreira, 700).

Há roupas lindas, perfumaria, acessórios e outras cositas. O segundo, de Denise Montenegro, repete o sucesso de seu Bazar da Solidariedade, de 24 a 26, das 9h às 20 horas, no Ideal Clube. Renda revertida para o Instituto Povo do Mar.



