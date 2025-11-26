Carlos Alberto Nunes: Os portos são hoje ativos de inteligência territorial

Foto: Arquivo pessoal Riamburgo Ximenes ao lado de Ana, Tereza e Reca Ximenes, família unida

O avanço das tecnologias, as novas exigências ambientais e a reconfiguração das cadeias globais de suprimentos colocam o setor logístico no centro de um processo de transformação sem precedentes — e o Ceará desponta como protagonista nesse cenário.

Para Carlos Alberto Nunes, diretor comercial da TECER - Terminais Portuários Ceará Ltda., o futuro da logística passa pela integração entre tecnologia, sustentabilidade e visão geopolítica.

"A logística deixou de ser apenas uma operação e se tornou um vetor estratégico de desenvolvimento. Os portos são hoje ativos de inteligência territorial. Entender os novos fluxos econômicos e as dinâmicas políticas globais é essencial para que o Brasil ocupe o lugar que merece nas rotas do comércio internacional", afirma.

Ele é uma das vozes confirmadas na Expolog 2025 - Feira Internacional de Logística, que ocorre hoje e amanhã, no Centro de Eventos do Ceará, e reunirá especialistas de 18 países.

Ele será o moderador do painel "Novas Estratégias num Planeta em Transformação", um espaço de debate sobre sustentabilidade, inovação e o papel dos portos no desenvolvimento econômico.

Também ressalta que "vamos debater na feira os investimentos realizados pelos portos do Pecém, Fortaleza, Itaqui, Cabedelo e Bahia.

Cada um deles tem características próprias e desafios específicos, mas todos compartilham o mesmo objetivo: aumentar a eficiência operacional e ampliar sua inserção nos novos contextos geopolíticos", explica o executivo.

Celebração da Construtora Colmeia

Foto: Arquivo pessoal Otacilio Valente e Ronaldo Barbosa

Em 2025, a Construtora Colmeia está completando 45 anos de atuação, marcando sua trajetória como uma das empresas que mais transformaram o cenário urbano de Fortaleza.

Desde sua fundação, em 1980, a empresa se destacou pela inovação arquitetônica, pela valorização do alto padrão e pela criação de empreendimentos que se tornaram referências no mercado imobiliário.

Ao longo de sua história, foram mais de 170 projetos entregues, entre residenciais, corporativos e públicos, que somam 16.979 unidades e mais de 2,4 milhões de metros quadrados construídos. Só no segmento residencial, foram 13.585 unidades entregues ou em construção, atendendo a mais de 40 mil pessoas.

No corporativo, a construtora desenvolveu 24 empreendimentos e 3.300 salas e lojas comerciais. Hoje, a Colmeia gera cerca de 600 empregos diretos, além de milhares de indiretos, reafirmando sua importância para a economia e o desenvolvimento urbano.

São 40 anos de conquistas

As Lojas Ponto da Moda, sob o comando da tradicional família Ximenes, iniciaram sua Black Friday no dia 17, acompanhando o movimento de pagamento antecipado do 13º salário.

A campanha chega com foco total em preços atrativos, trazendo ofertas especiais e peças a partir de R$ 19,99. No site, o público ainda encontra cupom de 20% para compras acima de R$ 79.

A ação segue até 30 de novembro, uma oportunidade imperdível para garantir looks e presentes com economia.

MAIS ESCOLAS

O novo ano de 2026 surgirá destacando a bandeira hasteada de duas unidades escolares, modernas e bem localizadas.

Uma é o Colégio da cadeia Ary de Sá, projetado por Nasser Hissa, sendo construído na Avenida Luciano Carneiro, em área coberta de 43.600 m², preparado para abrigar os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Entre os equipamentos terá duas grandes bibliotecas, duas salas de robótica, rua interna, piscina semiolímpica para os maiores e duas infantis, além de oito quadras esportivas.

Tudo para acompanhar o conteúdo pedagógico e operacional de uma "fonte educativa" de quase um século.

Um importante lançamento

Foto: Arquivo pessoal Claudia Queiroz Rebouças

Os Arquétipos do Marketing - O Código Invisível, de Cláudia Queiroz Rebouças, é um livro que aproxima o leitor do universo do marketing por meio de histórias cotidianas e reflexões instigantes.

Estruturado em artigos independentes, o livro convida a uma leitura fluida, quase conversada, onde teoria e vida real se entrelaçam com naturalidade.

A autora percorre situações do dia a dia — do consumo trivial às grandes decisões simbólicas — para revelar como o marketing está presente em nossos gestos, escolhas e afetos.

O lançamento do livro está marcado para amanhã, 27, às 19 horas, no hall da Reitoria da Unifor.

O Natal dos Bibliófilos

Aproxima-se, mais uma vez, o encontro que inaugura o período natalino da cultura cearense — o Natal dos Bibliófilos, agendado para o próximo 02 de dezembro, no Piano Bar do Ideal Clube, às 19h.

Nessa ocasião, o presidente da Associação Nacioal, José Augusto Bezerra, entregará a revista Scriptorium nº 11, que também integra importantes bibliotecas ao redor do mundo.

O programa destaca a entrega da Medalha Rachel de Queiroz; daremos posse à doutora Maria Elias, ex-reitora da UNILAB, que será prestigiada pela presença do reitor da UFC, professor Custódio Almeida.

Uma palestra do escritor e tribuno maranhense Edmilson Sanches completa a programação cultural.

Alegria, alegria...

Foto: Arquivo pessoal Besto Studart, Cecília Hoff Studart e Ana Studart

Um jantar musical abre a confraternização festiva, mantendo o tradicional sorteio de bons livros que cada participante levará para uma espécie de amigo secreto, além do sorteio de obras raras que o presidente Augusto Bezerra, todos os anos, disponibiliza para os participantes.

Porque a neta querida não pode vir para o Natal da família, aqui em Fortaleza, por questões de estudos na Universidade de Dubai, Ana e Beto Studart resolveram antecipar a festa. Surpreenderam a querida Cecília (linda) Hoff Studart chegando naquela terra da beleza e da modernidade acompanhados de todos os netos — ou melhor, dos primos de Cecília. Alegria, alegria foi dominante.

Lançamento especial

Sábado próximo tem festa na Academia Metropolitana de Letras. Acontecerá o lançamento da Antologia Luz & Vida em Verso e Prosa (Vol.2) e a premiação do 2o Concurso - Prêmio Paulo Eduardo Mendes.

A antologia vem trazendo as C riações literárias de sócios efetivos e honorários, e também escritores de outros Estados. Tudo começa às 9h, no Palácio da Luz (sede da Academia Cearense de Letras, situado na Rua do Rosário, n 1, Centro Histórico de Fortaleza-CE).

Tem também a posse da nova diretoria presidida pelo escritor e teatrólogo Hemetério Segundo. A manhã será encerrada com a confraternização natalina dosada de versos e sabores. Presidente Angélica Sampaio realiza assim sua última promoção, passando a ocupar a vice presidencia daquela Casa, a onde deixa um legado de boas realizações.,

1. Por todo o dia de hoje, Elianinha Macedo e um grupo de amigas impulsionam o Bazar das Graciosas, apresentando o melhor da moda, da perfumaria, dos acessórios e até mesmo de originais mimos para presentear no Natal. No salão externo do edifício Av. Desembargador Moreira, 700, está se reunindo quem gosta de curtir as novidades.

2. No Ideal Clube, das 9 às 20 horas, Denise Montenegro aciona o Bazar Solidário em benefício do Ipom - Instituto Povo do Mar. O montante de peças de confecções, acessórios, decoração e utilitários, anualmente, concentra uma plateia de boas compradoras.

"Out Let Bem Bazar"

Dias 28, 29 (10h às 19h) e 30 (10h às 17h) de novembro, estaremos com a Caramelos Finos e a Mesa com Toque no Ideal Clube, participando de um bazar beneficente para a Fundação do Rim, informa Sarinha Philomeno.

"Out Let Bem Bazar" é uma promoção superatraente, pela concentração de peças baratíssimas, de grandes marcas como Handara, Rafrow, Shuz, Vegetal do Brasil, Biju e muitas outras, destaca Helena Cavalcante, coordenadora deste bazar bem direcionado na busca de ajuda aos programas da Fundação do Rim para pessoas necessitadas.

Presidente da entidade, o médico Paulo Mota ressalta: "venha fazer o bem, executando boas ações e boas ideias para causas sociais importantes e precisando de apoios."



