CRIPTA DA CATEDRAL DE FORTALEZA GUARDA SANTOS, BISPOS E SACERDOTES

Foto: JoaoFilho Tavares Socorro França e Norma Zélia

Um lugar de muita oração e história. A cripta da Catedral de Fortaleza tem dois espaços valiosos. O primeiro é a capela consagrada aos seis santos que morreram na adolescência: São Tarcísio, São Domingos Sávio, São Pancrácio, Santa Luzia, Santa Inês e Santa Goretti. O segundo é a Capela do Cristo Ressuscitado, onde estão sepultados bispos e sacerdotes, entre eles dom Antonio de Almeida Lustosa, em processo de beatificação, dom Manuel da Silva Gomes, terceiro bispo da Diocese do Ceará e primeiro arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, dom José Bezerra Coutinho, parte dos restos mortais de dom Aloísio Lorscheider e os restos mortais do monsenhor José Alves Quinderé, o padre Quinderé, numa homenagem ao seu esforço hercúleo pela conclusão da Catedral.

MOLDURAS

Maestro Poty, em seu ensaio do último sábado com os músicos componentes do espetáculo Natal, Música e Fé, já demonstrou a beleza que será essa programação, agendada para sábado próximo, dia 6, na Praça de Alimentação do Shopping RioMar Fortaleza. O repertório musical, somente de músicas natalinas, faz um passeio pelo mundo, iniciando com o cancioneiro popular e terminando com a belíssima "Noite Feliz", anualmente envolvendo todos os presentes em um momento de rara beleza e sensibilidade. São 50 vozes cantando o Natal e a presença especial de Paulo Benevides, com uma peça musical para provocar recordações e fraternidade.

O Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer completou 10 anos de atuação em sua sede oficial na terça-feira, dia 25, celebrando a data com uma programação especial que destaca a trajetória e o compromisso da instituição com a prevenção da cegueira infantil no Ceará.

O Caviver oferece atendimento gratuito a crianças de até 15 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, acometidas por doenças oculares graves, como catarata, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade. Nestes dez anos de atividades, realizou mais de 1.150 procedimentos cirúrgicos gratuitos e ultrapassou 19.600 consultas oftalmológicas e atendimentos em reabilitação visual.

A agenda de atividades de comemoração dos 10 anos do Caviver começou às 18h30, com uma Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia (Rua João Cordeiro, 679), celebrada pelo padre Eugênio Pacelli. Após a cerimônia religiosa, foram lançados dois livros reunindo registros inéditos. Um, intitulado "E assim tudo começou...", da oftalmologista Islane Verçosa, fundadora e presidente do Caviver, resgata a história da prevenção da cegueira infantil no Ceará e mostra como ela se entrelaça à sua trajetória profissional. Já o livro "Ver a Esperança Renascer" reúne dados sobre o impacto da instituição e relatos que revelam as histórias de crianças e famílias atendidas ao longo da última década.

NATAL SOLIDÁRIO. A presidente Vládia Mourão, da Ajeb, movimenta as associadas em torno da quarta edição do Natal Solidário, marcado para o dia 4, ao meio-dia, no Ideal Clube. A renda, aquisição de livros e outras doações serão direcionadas para o Lar Amigos de Jesus.

O Projeto Render-CE, criado por meio de uma parceria entre a Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, e a Loja do Bem, do Shopping Iguatemi Bosque, lançará a 2ª edição de sua revista amanhã, em Fortaleza. O evento será realizado na Praça do Sertanejo, por ocasião da exposição da coleção de tema "Infinito", desenvolvida pela mentora e artista-pesquisadora Ana Cristina Mendes, mestra em Artes pelo PPGArtes ICA-UFC. A tipologia trabalhada nesta edição é a renda de bilro.

A revista nasce com o intuito de documentar essa importante atividade de extensão da Unifor, que já contemplou municípios como Aracati, Aquiraz, Cascavel, Maranguape e São Gonçalo do Amarante. Durante a exposição, serão apresentadas peças com renda de bilro produzidas por artesãos de Acaraú e Itarema, municípios da Região do Litoral Oeste do Ceará. Neste semestre, o projeto envolveu alunos dos cursos de Moda, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia Civil, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia e Educação Física.

Durante todo o mês de dezembro, estarão expostas fotografias do processo do projeto, além de uma intervenção artística (desfile) com as roupas desenvolvidas para esta edição.

PASSARELA

"Acredito que estamos, ao longo dos anos, dando uma relevância acadêmica e social a este evento de exposição de temas e reflexão sobre os Direitos Humanos". A afirmação é do advogado José Valdo Silva, coordenador do grande 30º Fórum de Ciência Penal, realizado no último dia 25 de novembro, no auditório da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, órgão dirigido por Socorro França.

Este ano, o evento listou personalidades para receber a Medalha Cidadania, e O POVO foi agraciado com a honraria entregue à jornalista Lêda Maria Feitosa Souto.

O troféu Forças Vivas foi para Christiane do Vale Leitão, presidente da OAB/Ceará; Heráclito Vieira de Sousa Neto, presidente do Tribunal de Justiça; e Antônia Lima de Sousa, promotora de Justiça do MP Ceará.