O MAIS BELO NATAL PARA ABRIR O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 6

Foto: João Filho Tavares Cantor Paulo José Benevides

Natal, Música e Fé. Um ato religioso? Um pastoril? Um festival de música? Tem um pouco de tudo, mas é principalmente um reencontro dos homens de boa vontade com o Deus Menino. Um momento especial de união da fé com a arte musical. Um cenário de reencontros das religiões, de pessoas de todas as idades e credos partilhando emoções, alegrias, orações e cantoria.

Aproxima-se o dia 6 de dezembro. Exatamente às 19 horas, no Shopping RioMar Fortaleza, será celebrada a quarta edição do evento Natal, Música e Fé, projetado para fazer uma reflexão de beleza com a nossa intimidade, com as batidas do coração e com a sintonia de nossa voz acompanhando um coral de 50 vozes e mais uma orquestra cantando somente músicas natalinas.

A programação despertará em cada pessoa presente o que há de mais profundo na formação de sua felicidade. E vamos poder ouvir, entre a musicalidade, a voz interior que nos diz: "Lembra-te do ser que está em ti, do ser de luz, do ser de paz, da liberdade que há em ti para colher a esperança e afastar a tempestade, a tristeza, a solidão".

O Natal chegou e nosso coração precisa se abrir para as nossas emoções, para a afetividade e para a esperança de estar na presença de um Deus nascendo para mudar a face negra do mundo.

PROGRAMA

O Natal, Música e Fé tem início com um culto ecumênico formado por frei Ricardo Régis (OFMCap), reverendo Munguba Jr. (da Igreja Batista Seven Church) e o espírita Hugo Mendonça (representante do Grupo Paz e Bem). Eles rezarão no altar da paz. Logo depois, o cantor Paulo José Benevides abre o roteiro das músicas de Natal que fazem a história do mundo, permitindo que o maestro Poty Fontenelle assuma sua missão maior e dirija 50 vozes e uma orquestra afinadíssima.

Um capítulo especial será escutado com as músicas do cancioneiro popular. E um coral de vozes infantis completa a beleza do programa. Para o final, está reservada a música "Noite Feliz", atraindo a voz da multidão que, de mãos dadas, viverá a verdadeira e profunda noitada natalina. Nessa medida, o importante é ver e viver a emoção que desejamos ter, revelando o sentido profundo de uma tradição exaltada nas Escrituras e também no nosso estado de consciência cristã.

Será Natal no RioMar e todos merecem se encontrar lá. Agende!

O presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, participou dia 27/11, da 20ª Expolog - Feira Internacional de Logística, em Fortaleza, integrando o painel "Comércio Exterior e Logística — A demanda dos Usuários", ressaltando que a logística será determinante para ampliar a competitividade das empresas cearenses, tanto no mercado interno quanto no comércio exterior. Ele lembrou que a reforma tributária, ao simplificar o sistema tributário brasileiro, prevê desoneração completa das exportações e redução estimada de até 5% no custo do transporte, criando condições mais favoráveis à produção e aos investimentos.

Uma das mudanças mais significativas, segundo ele, é que a logística tende a se sobrepor aos incentivos fiscais.

O presidente Gastão também ressaltou os avanços estruturais que consolidam o Ceará como um dos principais hubs logísticos do País. Entre eles, citou a parceria internacional do Porto do Pecém com Roterdã, que fortalece a conexão com a Europa e outros mercados globais; o hub aéreo instalado no Estado; os portos secos; e a interiorização das operações industriais.

Na área da moradia, Fortaleza permanece avançando e ousando.

Segundo o empresário Otacílio Valente (Construtora Colmeia, 45 anos de atuação), a empresa encerra o ano muito bem. Entre seus projetos, um vem marcado pela leveza, beleza e praticidade, mantendo para o atendimento às unidades uma gestão toda digital. É o I Home, localizado na Tibúrcio Cavalcante, 1315 (próximo ao metrô da Nunes Valente). São unidades de tamanhos diversos — 22 m², 28 m² e 56 m² — em regime de condomínio fechado. As reservas já estão sendo feitas em forma de contrato, e o sucesso, segundo Otacílio, é garantido para a venda das 250 unidades.

O lançamento amanhã, às 18h30, no Shopping Verde Mall, do livro "José Guedes e o Sonho Absoluto" marca o fechamento das comemorações pelos 50 anos de carreira do artista. O texto, bastante esclarecedor sobre o projeto artístico de Guedes nessa longa trajetória, é do crítico equatoriano Hernan Pacurucu, um dos mais influentes na atualidade na América Latina.

Pacurucu é atualmente diretor da Bienal de Cuenca, a segunda mais importante do continente (ficando atrás apenas da Bienal de São Paulo), onde o livro teve lançamento internacional em outubro deste ano. O texto original, em espanhol, foi traduzido para o português e para o inglês, e as 300 páginas mapeiam uma vertente da obra de Guedes de viés mais conceitual e experimental.

Selma Pagneretti recepcionou, em seu endereço na Beira-Mar, grupinho envolvido na benquerença. Foi um jantar com cardápio especial para lembrar a Itália, e as conversas sobre livros e arte para dosar o tempero do conhecimento. Tudo lindo! Lá estavam com a anfitriã Bernadete e Augusto Bezerra; Lêda Maria Souto, Lúcia Pierre, Nêda Barros, Fátima Sanford e Mônica Natalini (assinou o jantar).

Anjos do Natal garantiu, por mais um ano, um belo espetáculo beneficente — musical reunindo grandes intérpretes e belas canções, no teatro do Shopping RioMar. Ali se encerrava a campanha que "é a união de muitos corações generosos colaborando com doações de 3.540 cestas básicas para diversas entidades", afirmou Márcia Travessoni, muito feliz ao lado de Fernando e padre Eugênio Pacelli, fazendo a entrega dos alimentos.

Cearense Ilustre. Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, recebeu no último dia 28 o Título de Cidadão Cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Natural de São Paulo (SP), Murilo está há 20 anos à frente do Beach Park Entretenimento. Ele também presidiu o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) entre 2018 e 2024.

A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Leonardo Pinheiro (Progressistas), que destacou a contribuição de Pascoal para o fortalecimento do turismo no Ceará.

"Moro no Ceará há muitos anos e já me sinto parte desta terra. Tenho muito orgulho de contribuir para a construção de uma história que nasceu aqui e que hoje faz parte da vida de tantos brasileiros. Receber este título é uma grande honra e reforça meu compromisso de seguir colaborando para o crescimento do turismo no Estado, crescendo junto com o Ceará e ajudando a projetá-lo para o Brasil e para o mundo", enfatiza Murilo.