Espetáculo Natal, música e eé

Esta noite, às 19 horas, acontece o espetáculo "Natal, Música e Fé", unindo a religiosidade com a arte musical, no cenário do Shopping RioMar. Maestro Poty Fontenelle preparou sua orquestra afinadíssima, 50 vozes, coral infantil e cantores para formar o mais belo conjunto de músicas natalinas. No grupo de talentos estão Paulo José Benevides, os tenores Ricardo Máximo, e Saulo Ribeiro e Adrianne Moreno soprano. A música permitirá um passeio pelas comemorações mundo afora, quer no interior das igrejas, quer nas praças e pequenos povoados que ainda cantam o pastoril e outras criações do folclore popular.

A programação tem início com um ato ecumênico conclamando a todos para pedir paz para o mundo. Esta oração une os religiosos: frei Ricardo Régis (OFMCap), reverendo Munguba Jr. (Igreja Batista Seven Church) e Hugo Mendonça (Centro Espírita Paz e Bem).

O final do espetáculo está preparado para a união da plateia cantando junto com a orquestra o "Noite Feliz", de Franz Gruber & Joseph Mohr. Queremos passar a demonstração de que o Deus Menino veio morar conosco, veio mostrar seu grande amor para com a humanidade. Veio cultivar a linguagem da simplicidade em perfeita harmonia com a felicidade, de um "Senhor Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém"...

E, nesse contexto, acontece a fraternidade, a alegria de homens e mulheres unidos entre emoções, avivando claramente o som claro e límpido que surge quando a mente, o espírito, o corpo e o coração estão libertos, quem sabe até encontrando com os "anjos" nesta celebração preparatória para a grande festa do nascimento do Deus Menino, dia 25.

Na programação musical estão, entre outras peças:

JESUS CRISTO - Roberto Carlos

AVE MARIA - Bach/Gounod

MY SWEET LORD - Beatles (George Harrison)

ALELUIA - Cohen

ANUNCIAÇÃO - Alceu Valença

OH HOLY NIGHT - Domínio Público

SALVE O DEUS MENINO - Poty Fontenelle & Lêda Maria

BOA NOITE, MEUS SENHORES - Pastoril

NOITE FELIZ - Franz Gruber & Joseph Mohr

Natal, Música e Fé, uma bela realização do O POVO, tem, nesta sua quarta edição, patrocínio e apoio da Fiec, Fecomércio/Sesc, Grupo Marquise, Universidade Federal do Ceará, Moura Dubeux e Montmartre.

Em uma listagem de bons atores da Era de Ouro de Hollywood, o crítico e estudioso de cinema Gilson Bezerra nos brinda com esta foto do lindo Marlon Brando (quem não lembra "O Poderoso Chefão", 1972) festejando o Natal.

A ministra da Cultura Margareth Menezes veio visitar O POVO na companhia da secretária de Cultura do Estado, Luísa Cela. Presidente-executivo João Dummar Neto recepcionou e destacou para a ministra os valiosos projetos da Casa para fortalecer o processo cultural e educacional.

Os 120 anos de nascimento da psiquiatra Nise da Silveira (1905-1999), que se destacou por sua abordagem inovadora no tratamento da saúde mental por meio da arte e do afeto, são celebrados na exposição "Nise - A Revolução pelo Afeto", em cartaz na Caixa Cultural de Fortaleza até o dia 1º de março de 2026. A visitação é gratuita, de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingos e feriados, das 10h às 19h.

"Viiolência e Cultura Escolar: prevenção e intervenção". Esse é o título do livro de Marcos Aurélio de Patrício Ribeiro, doutor em Psicologia, mestre em Educação, graduado em Psicologia Clínica e outras formações. Diante de mais um fato que movimentou e preocupou as famílias e unidades de ensino, a obra é uma das mais importantes para ajudar na compreensão dos problemas existentes nos laços sociais escolares que levam à ocorrência de diferentes formas de violência na escola. Uma leitura obrigatória para educadores e pais.

NOVOS DESEMBARGADORES

No auditório da Escola de Magistratura do Ceará, autoridades, magistrados, advogados e convidados especiais se reuniram para a solenidade de posse dos dois novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará: Mantovanni Colares e José Krentel Ferreira Filho.

O discurso de Mantovanni Colares destacou que "a carreira na magistratura, bem sabemos, é longa, por isso convém estarmos concentrados em cada percurso. No dia a dia se faz a caminhada, moderando-se o anseio de expectativas futuras". Reflexão profunda que, em seguida, veio acompanhada de uma citação valiosa do "meu poeta de vida inteira, Fernando Pessoa", nesse poema escrito sob o heterônimo de Alberto Caeiro, em uma de suas ficções literárias: "Para além da curva da estrada / talvez haja um poço / e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto / Só olho para a estrada antes da curva..."



