Um belo livro: Das estradas da serra de Guaramiranga

Foto: Gentil Barreira O centenário Sítio Brejo

Os percursos e as deslumbrantes belezas de Guaramiranga ocupam as páginas preciosas do livro desejado pelo empresário e educador Oto de Sá Cavalcante, contando a história de quando, em 1967, desceu no fim de tarde a serra com seus pais, Hildete e Ari de Sá Cavalcante. Trilharam o itinerário muito lentamente, com Oto guiando sua DKW-Vemag. Pouco depois, ainda em 1967, o professor Ari faleceu aos 49 anos de idade. Oto afirma nunca mais ter esquecido a paisagem da serra.

Dessa lembrança — recordação de beleza, emoção e afetos — Oto teve a ideia de convidar o fotógrafo maior Gentil Barreira para subir a serra por cenários identificados com o paraíso. Entregar seu desejo de refazer caminhos percorridos com seus pais. Gentil aceitou a proposta. Ele destaca que "o Maciço de Baturité é um tesouro resguardado em área de Proteção Ambiental, numa faixa de Mata Atlântica que contrasta com o sertão ao seu redor. Igrejas antigas, fazendas de café e engenhos são testemunhas de um passado preservado em equilíbrio com o meio ambiente. Tudo convive com a memória, a arquitetura e o silêncio", revela Gentil Barreira, garantindo no livro coordenado por Patrícia Veloso 110 imagens fotográficas belíssimas, poéticas, celebrando auroras e fins de tarde, iluminando a intimidade do nosso coração, também apaixonado por Guaramiranga.

Danniela Rolim Medeiros aperfeiçoa a sua vida profissional para proporcionar mais qualidade de vida aos adultos e idosos. Ela está à frente da franquia curitibana Super Cérebro Longevidade, aqui em Fortaleza, e explicou à colunista que as inovações executadas objetivam "dar a possibilidade aos nossos alunos de ter independência com o aprendizado da Tecnologia da Informação, não precisando esperar, por exemplo, alguém em casa que tenha disponibilidade de tempo para ajudar. Isso é fantástico". Danniela acrescenta: "Nossa orientação e técnicas permitem que as pessoas combatam a dependência, o desânimo e se sintam úteis e participativas".

A unidade funciona na Rua Coronel Linhares, 443, Aldeota. Grupo de alunos matriculados já mostra a evolução no comportamento e alegrias, como a centenária Maria Denise Murinelli Cirino e Lúcia Medeiros, em plena atividade aos 91 anos; Luciana Jucá Martins (59) e Renata Brasil (60), além de alguns homens buscando essa longevidade com qualidade e saúde. Entusiasta, Danniela pratica seus conhecimentos de administradora de empresas e psicopedagoga, com especialidade em TEA e em Envelhecimento Saudável.

Agora faz pós-graduação em Neurociência ligada à Saúde.

O professor Marcelo José Monteiro Ferreira, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), é um dos autores do artigo "Carcinogenicity of atrazine, alachlor, and vinclozolin" (Carcinogenicidade de atrazina, alacloro e vinclozolina, em tradução literal), publicado na revista The Lancet Oncology. A pesquisa avaliou a carcinogenicidade de agrotóxicos amplamente utilizados: atrazina, alachlor e vinclozolin.

Segundo o professor Marcelo, o objetivo é informar a sociedade e os tomadores de decisão, principalmente aqueles que dialogam com as políticas públicas de saúde e meio ambiente, que a exposição aos ingredientes ativos desses agrotóxicos pode contribuir, a depender da sua classificação, para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer na população", explica o docente, que integra o Departamento de Saúde Comunitária da Famed/UFC.

Presidente Tales de Sá Cavalcante garantiu a realização, na Academia Cearense de Letras, do lançamento do livro "Uma Universidade para o Ceará - O universal pelo regional", de Antônio Martins Filho. Obra preciosa, trabalhada pelos professores Paulo Elpídio de Menezes Neto e Joaquim Melo de Albuquerque, organizando documentários que antecedem a criação e instalação da UFC.

Detalhando os investimentos e as operações para o lançamento do elétrico Chevrolet Spark, a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte (CE), o vice-presidente da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua, visitou O POVO e deu entrevistas para o jornal e a Rádio O POVO CBN. Encontrou-se com Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, e João Dummar Neto, presidente-executivo, deixando a imagem de um jovem empreendedor, entusiasta e bem preparado para enfrentar os desafios.

Quem conhece Ethel Whitehurst sabe do seu potencial e paixão pelos bordados que ocupam a história do Ceará, história da qual ela é autora de capítulos. Agora, no próximo dia 12, sua Yamor da Ethel (uma das lojas mais charmosas da cidade) fará aniversário de existência. E um presente será dado a nós, mulheres, apreciadoras das peças únicas e preciosas. Ethel renova um projeto antigo, que levou suas peças para o Brasil e o mundo. Voltam as "Blusas da Ethel": peças bordadas à mão, com bordados Richelieu, crochê e labirinto.