Ceará conquista bronze na Olimpíada Mundial de Robótica em Singapura

Foto: Arquivo pessoal Ethel Whitehurst

Os estudantes das equipes All Might e All Might Kids conquistaram medalhas e aplausos pelos projetos inovadores, colocando o Brasil entre os melhores do mundo em robótica educacional.

Para o superintendente do Sesi Ceará e diretor regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda, o desempenho dos estudantes é resultado direto do investimento contínuo em educação e inovação.

"O resultado que nossas equipes conquistaram em Singapura é motivo de orgulho para todo o sistema Sesi/Senai do Ceará. São nossos alunos competindo de igual para igual com estudantes do mundo inteiro e trazendo uma medalha inédita para nosso país, demonstrando a força e a eficiência da educação que estamos construindo."

Prosseguindo, o diretor Paulo Holanda destacou: "Aqui merece um agradecimento especial ao presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, cujo apoio constante e visão estratégica tornam possíveis conquistas como esta.

Esse reconhecimento também se direciona para nossas equipes técnicas, professores, treinadores, familiares e parceiros que, diariamente, trabalham para transformar o futuro desses estudantes, estudantes que hoje mostram ao mundo que o Ceará tem talento, criatividade e capacidade para ir cada vez mais longe", concluiu Paulo André Holanda, envolto de entusiasmo. Sabe-se que a ArcelorMittal foi a grande parceira das equipes e da robótica do Sesi Ceará.

A conquista do Ceará projeta-se no "Habtron", da equipe Might Kids, uma proposta visionária e com alto nível de engenharia. Integra-se às 20 melhores equipes do mundo na categoria Future Innovators.

Evento de Natal do Lide Ceará

O Lide Ceará promove, esta noite, 10, no Hotel Gran Marquise, a 8ª edição do tradicional Natal do Bem, um evento voltado para a solidariedade, a arte e a celebração das conquistas do ano, bem conduzido pela presidente Emília Buarque.

A iniciativa ajuda diretamente projetos sociais e assistenciais cearenses, com a realização do leilão beneficente de obras de arte, cuja arrecadação será destinada às obras de dez instituições, dentre elas Edisca e Instituto de Música Jacques Klein (IMJK).

Como é feito em todas as edições, o Natal do Bem faz também o reconhecimento à trajetória de empreendedores com história de realizações para o desenvolvimento do Ceará e do Brasil. Nesta noite, o homenageado é o empresário Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações.

Natal no Rotary Club Fortaleza

No cenário do Ideal Clube, às 19 horas de hoje, os integrantes do Rotary Club Fortaleza Planalto levam suas famílias para a comemoração do Natal.

O educador Antônio Filgueiras Lima Neto (presidente do clube) estará ali, ao lado da amada Liliane, recepcionando a todos.

Amanhã o programa do dia é extenso. O jornalista querido Fernando César Mesquita recebe amigos em restaurante da Beira-Mar para almoço pela sua nova idade.

Já a líder alfeana, Selma Cabral, reúne-se com a benquerença no Ideal Clube, ao meio-dia, para festejar seu aniversário. Na Academia Cearense de Engenharia, às 19 horas, tem a posse da nova diretoria.

Novo presidente: Fernando de Melo Nunes.

Luxo e beleza

Foto: Arquivo pessoal Ethel Whitehurst

Porque entende de moda e é responsável pelo desenvolvimento do artesanato de luxo saindo do Ceará para o mundo, Ethel Whitehurst trouxe para o universo feminino, neste Natal, sua coleção de blusas firmadas no encanto e delicadeza dos bordados e rendas do Ceará. São 45 anos de história.

Sexta-feira, 12, das 10 às 17 horas, ali na rua José Vilar, 1240, tem passarela de moda e presentes e uma palestra com a arquiteta Mirian Bastos, "Abram as janelas, deixem a luz entrar".

Espetáculo Natal, Música e Fé

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marimília e Flávio Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Socorro França e família (Foto: JoaoFilho Tavares)Lêda Castelar, Lêda Maria, Selma Cabral e Liduína e Nildete Parente (Foto: JoaoFilho Tavares)Socorro Franca, Marcia e Mantovanni Colares e Munguba Junior (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Régis, Hugo Mendonça e Munguba Junior (Foto: JoaoFilho Tavares)Equipe organizadora do O POVO (Foto: FOTOS DE: João Filho Tavares)Grupo reunido (Foto: JoaoFilho Tavares)Mônica P.Feitosa, Leuda Moreira, Clara Serena e Selma Pagneretti (Foto: JoaoFilho Tavares)João, Amanda, Rafael, Sarah Grisiela e Daniel de Sá Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo José Benevides (Foto: JoaoFilho Tavares)Socorro Raulino maestrina do coral infantil (Foto: JoaoFilho Tavares)Coral dos pequeninos (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Lima, Lêda Maria e Poty Fontenelle (Foto: JoaoFilho Tavares)Poty Fontenelle

O entusiasmo ainda domina a colunista após a realização da 5ª edição do Natal, Música e Fé, evento celebrado no último sábado, 06 de dezembro.

No cenário do Shopping RioMar, unindo espiritualidade e arte musical, permitindo a união de crenças e idades, poesias e orações, e muita alegria para uma plateia celebrando a espera da chegada de um Deus Menino, para avivar a esperança, a paz e o amor. O projeto do O POVO atraiu beleza e sucesso.

Aqui, um agradecimento especial ao maestro Poty, sabendo conduzir vozes, orquestra e a apresentação especial de Paulo Benevides, os tenores Ricardo Máximo e Saulo Ribeiro e a soprano Adriane Moreno.

Aos religiosos: Pe. Ricardo Régis, reverendo Munguba Jr. (Igreja Batista Seven Church) e Hugo Mendonça (Centro Espírita Paz e Bem).

Eles abriram a programação com o Culto Ecumênico. Ao cerimonialista Flávio Lieffman. Também pedimos a bênção da prosperidade e agradecemos àqueles que apoiaram o espetáculo, voltado para uma cantoria pela paz: FIEC - Sesi, Senai e IEL; Universidade Federal do Ceará; Fecomércio - Sesc/Senai; Grupo Marquise; Dibra - Dias Branco Participações; Construtora Moura Dubeux e Montmartre.



