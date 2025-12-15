Fiec: mais que uma comemoração de Boas Festas

Foto: João Filho Tavares Governador Elmano de Freitas e presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante

Ricardo Cavalcante soube transformar o início da tarde da última sexta-feira, 12, quando, na Fiec, se encontram os poderosos das ações econômicas, políticas e sociais, além da imprensa, convidados especiais e outros, em um grande cenário de entusiasmo, prestação de contas, resultados da indústria do Ceará coloridos de prosperidade e de esperanças, e um final quase de oração de fé para o Brasil no novo ano que se anuncia. Tudo começou sob grande emoção, quando Ricardo Cavalcante lembrou uma grande partida, uma grande saudade. "Antes de iniciar minhas palavras, peço que façamos um gesto de respeito e memória ao ex-presidente Roberto Proença de Macêdo, um homem cuja história permanecerá entre nós como referência de integridade. Peço a todos que, de pé, me acompanhem numa calorosa salva de palmas."

Momento de compromisso. Aquele encontro de final de ano da Fiec já faz parte do calendário da indústria cearense. Lideranças de todas as regiões do Ceará ali, na Casa da Indústria, naquele momento, estão lado a lado com o governador, prefeito de Fortaleza, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também ali estava o ministro Camilo Santana, secretários de Estado, representantes das universidades, imprensa e entidades empresariais.

E Ricardo soube, com toda a plateia, fazer uma reflexão: "Todos nós sabemos que o Brasil atravessa um período de importantes decisões. Nesta semana, o Copom decidiu manter a taxa de juros reais acima de 10,5%, é a segunda maior do mundo. Outro exemplo — prosseguiu — 'a reforma administrativa, instrumento essencial para o controle das contas públicas, ainda não é uma prioridade na agenda política'. Outra questão preocupante é a escassez de mão de obra qualificada, o que limita a competitividade e o ritmo de crescimento".

Todo o relato cedeu lugar para acender novas luzes: "A nossa economia segue crescendo acima da média nacional, com uma indústria em busca constante por inovação e internacionalização..."

Ao final, Ricardo Cavalcante garantiu mais sabor ao cardápio de "bons pratos", apresentando o filé obtido com os projetos do Sesi e Senai neste 2025: "Mais de 150 mil atendimentos a trabalhadores da indústria e seus dependentes. Capacitação de mais de 90 mil profissionais de todas as áreas e mais de 7.800 aprendizes fortalecendo a base industrial do Ceará".

Concluindo seu relatório, assistido atentamente por toda a plateia, o mestre — ou melhor, o presidente da Fiec — ressaltou: "Nós acreditamos que o Ceará tem plenas condições de ocupar lugar de destaque na economia nacional e global. Cabe a todos nós — prosseguiu — manter a seriedade, a coragem e a cooperação necessárias para transformar os desafios em oportunidades, em realizações..." E convidou a todos para participar, em 2026, da Feira da Indústria. "Feliz Natal e um próspero Ano-Novo".

A noite foi mais luminosa para os integrantes da Academia Cearense de Engenharia e os demais engenheiros cearenses, unidos no Ideal Clube, na noite de quinta-feira, 11 de dezembro. Ali acontecia a posse da nova diretoria, gestão 2025/27, e a entrega de títulos a novos membros honorários e beneméritos. Fernando Ribeiro de Melo Nunes, aclamado presidente, firmou seu compromisso com o trabalho, ressaltando sua felicidade de estar ao lado de uma grande diretoria

e demais representantes.