Como colher alegrias em 2026?

1. Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje. Primeira coluna do ano de 2026. Chego de um período de férias com a família, onde "conheci as manhas e as manhãs", e confirmei que "é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir…", como diz a música de Almir Sater, "Tocando em Frente". A poesia revela as sementes necessárias para o projeto azul construído para este novo ano, projeto que busca o plantio de algumas sementes, como aproximar-se mais de Deus, da oração, relaxar na paz e fortalecer as verdadeiras alegrias, sabendo eliminar lembranças e decepções geradas no ano que termina, lembrando que as árvores deixam cair as folhas mortas para que venha nova vida ao hálito fecundo da primavera.

2. Alegrias, bem-querer, boa conversa. Orações, música e poesia devem substituir as dificuldades, a insegurança, a raiva, a inveja, o desânimo, o excesso de preocupações. Tudo, tudo são ervas daninhas, impossibilitando o crescimento da boa semente a ser plantada agora, já neste início de ano, na certeza de que somos nós os plantadores do nosso hoje, construtores dos nossos momentos azuis ou sombrios. Sementes plantadas sob o olhar de quem deseja colher flores e frutos. Tomar decisões e sonhar, buscando erguer alegrias novas que podem ser plantadas e não ousamos.

3. Alçar voos, permitir falar de amor, cantar canções românticas. Trocar a tecla permanente e, às vezes, estressante do celular pelo diálogo das batidas do coração, habitando desertos e ocupando as vigílias dos sonhos e o prazer das boas companhias. Tornar real a vontade de encontrar alguém, querer ir e ficar em um templo religioso ou à sombra daquela mangueira antiga. Consertar o par de asas quebradas, passar longe dos descaminhos e parar alegre e sorridente no luar de uma noite inesquecível, atraindo sua própria beleza interior.

4. Nesta atração da coleta de alegrias, avaliar o tempo que ainda dispomos e ter menos pressa e mais cuidados. Menos espera e mais presença. Vamos, também, evitar ser estátua e abrir os braços para os abraços. Para amar e amar-se ardentemente, enchendo os olhos de luz e refletindo a alegria dessas e outras mil coisas maravilhosas, animando nossa alma de criança ou de alguém que conhece "O Circo", aprendendo muitas lições, como se envolver na alegria dos palhaços e/ou se exibir no globo da morte, capaz de também voltar para o globo da vida, espelhando-se na coragem dos trapezistas, sempre pontuais, corajosos, lindos e sorridentes.

Feliz Ano Novo!

Arte Bizantina - Padre Gleicion Adriano trouxe de Belo Horizonte para Fortaleza parte de suas criações, formando a bela exposição de Arte Sacra, usando as técnicas da arte bizantina. A abertura da mostra foi no último dia 15, no salão de eventos do restaurante Divina Comida (rua Torres Câmara, 135). Até quarta-feira, 21, é possível conferir a mostra, que tem a assessoria do frei Ricardo Régis, sabendo louvar a arte e a religiosidade expressas no Bom Pastor, na Virgem da Ternura, São José e outros.

A moda abre a passarela para o setor produtivo na 1ª Feira da Indústria FIEC. Um dos destaques do evento será a programação de desfiles da ilha Moda Produtiva, com curadoria de Cláudio de Santana, diretor artístico do São Paulo Fashion Week, e apresentação de abertura do estilista nordestino Ivanildo Nunes, que levou o artesanato cearense à Semana de Moda de Paris. A feira acontece nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará, com o tema "A indústria conectada ao seu dia a dia". A expectativa é receber cerca de 80 mil visitantes em um espaço totalmente ocupado por experiências, exposições e negócios. Dividido em seis ilhas temáticas, o evento reunirá sindicatos, empresas e instituições do Sistema FIEC, mostrando como a indústria está presente na rotina dos cearenses e reforçando o papel do setor no desenvolvimento econômico e social do estado.

Arte. A Mostra RetroExpectativa chega à sua 12ª edição, trazendo a exibição de mais de cinquenta filmes, parte deles inéditos em Fortaleza, e elegendo como questão central "ATOR/ATRIZ/ATROZ", concedendo, assim, especial atenção ao trabalho de atuação. Integrando a programação do Férias no Dragão, a edição de 2026 acontece de 22 de janeiro a 4 de fevereiro, ocupando as duas salas do Cinema do Dragão e a praça pública, com uma programação que articula a exibição de títulos de destaque do ano de 2025.

Diante do sucesso, a 12ª RetroExpectativa amplia o olhar para além do cinema e propõe um diálogo com o teatro e a música. Em sintonia com o Férias no Dragão, a programação incorpora apresentações de artistas que transitam por diferentes linguagens. Integram essa programação os espetáculos "Monga", de Jéssica Teixeira; "Sandra Müller - uma peça para uma narradora bêbada", de Noá Bonoba (18); "Medalha de Ouro", com direção de Andréia Pires; "Um rompante de búfalo, tromba d'água", de Amandyra e Tiyê Macau (24); e "Grand Finale", de David Santos e Abu da Pereba (25).

Ela já está com 101 anos, mantendo o entusiasmo, acolhimento, suas atenções para a beleza dos netos e bisnetos, alguns carões aos filhos quando não chegam na hora de manter o bate-papo diário e, mais, o registro de recordações surpreendentes, provando, também, que a alegria não lhe falta, assim como o perfil de uma mulher forte, vaidosa, amiga, espelhando um coração generoso, uma devoção fervorosa a Nossa Senhora e um amor testado pelo tempo, passando mensagens valiosas.

Estamos falando de Holandina Cavalcante.

Escolhida para simbolizar o transbordamento da vida, neste momento em que todos nós queremos mensagens e previsões para um novo ano feliz, ela revela que "está na família o modelo, as lições de felicidade. A família é tudo de bom, de contentamento, alegrias e união, hoje e sempre".

Neste contexto, sua afirmação completa-se pela luminosidade da formação e da plenitude familiar. Foi casada 57 belos anos, acolhendo o amor - primeiro e único - de Amarílio Cavalcante. Sua árvore é frondosa e bonita, com 9 filhos: Humberto, Sérgio, Helena, Amarílio Júnior, Márcia, Ricardo, Isa, Ieda e Inês; 26 netos e nove bisnetos. Holandina é luz e vida! É inspiração e ternura

para este 2026!