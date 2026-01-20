Fortaleza: o comércio começa o ano muito bem

Foto: Foto: Guilherme Silva/UFC Momento da assinatura da ordem de serviço, com o reitor da UFC, Custódio Almeida, que foi seguido por outros gestores e representantes de órgãos e instituições parceiras do projeto

O ANO de 2026 começa com sinais positivos para o comércio e para as finanças das famílias em Fortaleza. Segundo as pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio-CE, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) atingiu seu melhor nível desde maio de 2023, enquanto o endividamento total apresentou uma redução de 2,0 pontos percentuais em relação a dezembro.

Destaca o presidente Luiz Gastão que o ICC de Fortaleza alcançou 126,0 pontos em janeiro, uma alta de 0,4% frente ao mês anterior. O otimismo é impulsionado principalmente pelas Expectativas Futuras (IEF), que subiram 1,2%, atingindo 131,1 pontos. Com relação à situação financeira, 75,2% dos fortalezenses sentem que a situação atual é superior à de um ano atrás, e 86,6% acreditam em uma melhora ainda maior para o futuro.

Com relação à intenção de compra, principalmente nessa época de liquidações no comércio, o desejo de consumir cresceu, passando de 43,3% para 45,5% neste mês de janeiro. O valor médio de gasto planejado é de R$ 619,98. Os itens mais desejados são vestuário (38,9%), calçados (26,3%) e móveis/decoração (14,7%).

O tópico na Pesquisa do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, referente a janeiro de 2026, aponta uma redução de 2,0 pontos percentuais com relação ao índice de dezembro (69,6%), mantendo a tendência de queda com relação ao ano passado.

O PROCESSO de expansão da Universidade Federal do Ceará (UFC), com cada um dos campi e cursos instalados em cinco municípios além de Fortaleza, evidencia resultados socioeconômicos positivos e significativos. Em breve, ali em Jijoca de Jericoacoara, chegará a Estação Científica da UFC/Labomar ao município litorâneo. O novo equipamento vai prover a estrutura necessária e viabilizar o desenvolvimento e aprimoramento de pesquisas e ações de formação - sobretudo por meio do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), que já realiza estudos na área há pelo menos dez anos. A assinatura da ordem de serviço para a construção da Estação Científica aconteceu em solenidade que contou com as presenças do reitor da UFC, Custódio Almeida, pró-reitores da UFC, servidores do Labomar, representantes do setor empresarial e de órgãos públicos, além de membros da comunidade.

Antes da cerimônia, a programação teve outro momento importante, com a inauguração do Posto Avançado de Cooperação Técnico-operacional (Pacto) da UFC na Vila de Jericoacoara, com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Instalado na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em regime de compartilhamento

NÃO SERÁ surpresa para a colunista se, na ausência de Camilo Santana para atuar nas eleições do Ceará, ocupar interinamente o cargo de ministro da Educação Leonardo Barchini, fiel e dinâmico colaborador de Camilo.

A VIRADA do ano no Ideal Clube confirmou, mais uma vez, a beleza do espaço para reunir famílias de diferentes gerações, associados e amigos, em uma noite dominada pela elegância, animação e organização. Os presidentes Fernando Esteves, com Cristiane, e Amarílio Cavalcante, com Sâmia, receberam aplausos pela grande programação.

NOITE de segunda-feira, 19, Aline e os filhos Victor e Lucas garantiram uma festa bonita e intimista para Igor Queiroz Barroso, aniversariante da data. Sabendo colher flores e frutos familiares e profissionais, cultivar também as amizades e os valores que o tornam feliz, Igor merece os parabéns e votos de mais amor, saúde e felicidade, envolvidos também nas graças divinas de verdadeiro cristão.

FOI PARA GABRIELA o empenho carinhoso da mamãe Graça Dias Branco na realização da bonita festa de aniversário da filha querida. No cenário da Mansão Dias Branco, a família e os amigos animadíssimos de Gabriela, além de um trio de amigas de Graça: Sarinha Philomeno, Melania Torres e Mazé Jereissati. Todos foram envolvidos no carinho de Gabriela, mantendo sua beleza e ternura.

- Duas bandas garantiram a animação musical da juventude presente. O buffet farto e saboroso teve a assinatura de Lia Freire, e a decoração, de Marquinhos. Marilza Pessoa manteve a criação e a produção do bolo da aniversariante, seguindo seu pedido de um bolo crocante com brigadeiro branco.

- O programa constou de um almoço, se alongando até meia-noite, tal o charme e a animação reinante.

- Depois, mais um presente. Graça levou as filhas para dar prosseguimento à festa no cenário de Orlando.



