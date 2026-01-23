Valentino: o mundo da moda perde grande criador

Foto: Kevin Tachman/BackstageAT¬©2012 Valentino e Natalia Vodianova

Capricorniano, bem-nascido, inteligente, elegante e sempre dosando de entusiasmo e competência em tudo o que faz, Paulo Elpídio de Menezes Neto ganhou comemoração afetuosa na residência da filha, Martinha, pela chegada de seus 90 jovens anos. Os amigos queridos reunidos, em boas conversas e recordações, principalmente do período em que o aniversariante foi reitor da Universidade Federal do Ceará, de 1979 a 1983.

O mundo da moda perde seu grande criador

Elegância é a única beleza que nunca desaparece.

Esta afirmação é de Valentino Garavani, um dos mais importantes criadores de moda, italiano, fundador da Maison que leva seu nome, mantendo o rigor, a beleza e a perfeição na consolidação de uma harmonia rara de teatralidade e contenção.

Suas criações tinham linhas limpas, volumes calculados, chiffon, laços, flores e o contraste clássico entre o preto e o branco, compondo uma linguagem visual reconhecível à distância. E, no centro desse universo, o "vermelho Valentino", mais que uma cor, um símbolo de glamour noturno e de uma feminilidade idealizada, ao mesmo tempo poderosa e delicada.

Dele, afirmações de identidade:

"Eu sei o que as mulheres querem: elas querem ser bonitas".

"A moda deve acariciar, não gritar".

"Alta- costura é emoção. Não é apenas roupa".

Valentino lançou sua grife, sinônimo do luxo italiano, em 1962. Foi o estilista de confiança da realeza, de figuras famosas como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy Onassis e, mais tarde, de estrelas que eternizaram seus vestidos em cerimônias do Oscar e outros tapetes vermelhos ao redor do mundo. Segunda-feira, 19, conheceu a passarela da eternidade, aos 93 anos, em Roma.

Fevereiro vai chegar bem para quem deseja um curso de História revelador. A partir do dia 2, o Centro Universitário Farias Brito iniciará o curso sobre a história dos países americanos e do Brasil, com o professor Artur Bruno. Será uma oportunidade para entender o desenvolvimento dos Estados Unidos, do Brasil e dos países latino-americanos e como fica a geopolítica com o governo Trump e o enfraquecimento do multilateralismo, afirma Artur Bruno. Entre os temas a serem estudados: a América antes dos europeus; as colônias espanholas; o nascimento dos EUA; a independência do Brasil; América Latina nos séculos XX e XXI. Período do curso: 02 de fevereiro a 29 de junho, no espaço FB UNI - Centro Universitário Farias Brito. Outras informações: (85) 99433-4330 e (85) 98161-8545.

BRUNO LINS e Sarah Rios escolheram a data do Natal e o cenário do Central Park, em Nova Iorque, para celebrar seu noivado. Participando do momento, envolvido de beleza e muito afeto, estavam os pais do noivo, Eric Fernandes de Souza e Edice Barros Lins de Souza, e sua mana querida, Bianca.



