Dor na coluna: o que há de eficaz no tratamento?

Foto: Arquivo Pessoal Presidente Aldigueri amanhece bem a segunda-feira, ouvindo propostas para o agro

A prevalência de lombalgia (dor lombar) em adultos varia entre 59,9% e 62,6% em pesquisas regionais e revisões. Um levantamento do Ministério da Saúde/IBGE apontou cerca de 27 milhões de brasileiros adultos com dores na coluna, o que representa 18,5% da população. O IBGE e outras fontes citam que 5,4 milhões de brasileiros sofrem de hérnia de disco, a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil, com 51,4 mil casos, sendo 57% só do sexo feminino.

Esses dados e muitos outros destacam o sofrimento de grande parte da população e, em Fortaleza, o fisioterapeuta Helder Montenegro há anos estuda e executa tratamentos visando atender pacientes e/ou amenizar muitas dores. Agora, ele informa que, no seu ITC Vertebral, surge um novo tratamento pensado para cuidar da coluna com método, ciência e atenção.

Helder Montenegro apresenta a mesa de tração computadorizada, uma tecnologia revolucionária, evitando medicamentos, cirurgias e outros sofrimentos. Ele explica que ela faz parte do arsenal de técnicas que são utilizadas no ITC para a melhora da dor do paciente. E mais: esta cama ajuda a reduzir a sobrecarga nos discos e aliviar a dor de forma segura, promovendo uma descompressão suave da coluna.

Essas tecnologias não substituem o fisioterapeuta, elas potencializam o tratamento, lembra Helder Montenegro, trabalhando ao lado de profissionais competentes e desejosos de atender e tratar bem daqueles que são afetados pela dor de coluna. Um dos endereços do ITC é ali na Rua Prof. Dias da Rocha, 70 - Meireles

A FEDERAÇÃO da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) entrega, nesta segunda-feira, 26, às 11h, um conjunto de propostas legislativas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário e do empreendedorismo no campo. As propostas serão entregues pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldigueri.

As medidas contemplam as cadeias da fruticultura irrigada, pecuária leiteira, carcinicultura e piscicultura, com foco na modernização do ambiente de negócios, redução da burocracia, incentivo à formalização, segurança jurídica e liberdade de empreender.

NATURÁGUA é vencedora do WorldStar Award 2026

A embalagem Naturágua 5L conquistou o WorldStar Award, a principal premiação internacional de embalagens, que destaca soluções que aliam inovação, funcionalidade e excelência em design.

O prêmio consolida a Naturágua como uma marca que investe em desenvolvimento inteligente de produtos, com foco na experiência do consumidor e competitividade em nível mundial.

Mãe e filha. Querida Gaída Dias mantendo a eternidade do amor da filha e uma fé firme, tal a força da oração, realiza um novo projeto. Gaída Beauty lança Body Splash Sofia, fragrância que transforma afeto em memória, criada como homenagem ao amor, avivando lembranças e conexões que permanecem no tempo.

Sabendo receber bem os amigos, Janusa e Javier Yugar, ele cônsul do Peru, receberam um grupo de amigos para festejar as datas de Natal e Ano Novo. Praticando sua paixão maior, depois da medicina, o anfitrião assumiu a cozinha, garantindo um farto e saboroso cardápio de seu país para impulsionar a música

e a boa conversa.

Mana Holanda, com os filhos, garantiram mais alegria para o amado Manoel Holanda. Ontem, eles reuniram, na mansão das Dunas, os amigos mais chegados para comemorar o aniversário de Manoel, sempre um jovem entusiasta, aos 86 anos, cativando a todos com sua alegria.

PRESIDENTE da Alfe, Elia Farias realizou a primeira reunião do ano com as alfeanas interessadas (foto) no fortalecimento da entidade. Na pauta, eventos e uma união maior com as ações da CDL, agora presidida por Mauricio Filizola. No capítulo animação, está agendado o Carn'Alfe, grito de carnaval marcado para o dia 03, às 17 horas, na Varanda do Ideal Clube.