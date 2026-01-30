A saúde está abalada com as mudanças do clima

Foto: Arquivo Pessoal Andrea Rios Montenegro com Cristina

As chuvas caindo nos últimos dias em Fortaleza e em outros municípios estão ameaçando a saúde, comprometendo o bem-viver, principalmente dos idosos e das crianças. Procuramos ouvir uma médica pneumologista sobre este assunto e dela colhemos informações, alertas e orientações. Dra. Márcia Alcântara afirma que estamos vivenciando esse clima doido aqui no Ceará, enfrentando o calor intenso em um dia e, depois, chuva forte no outro. Isso mexe com a nossa cidade e, principalmente, com a nossa saúde.

"Quando faz esse calorão", prossegue a entrevistada, "o corpo sofre. A gente desidrata mais rápido, cansa com facilidade, o coração trabalha dobrado. Já a poeira, a fumaça e a poluição pioram muito a respiração, principalmente para quem tem asma, bronquite, enfisema ou alergia em geral. E quando vem a chuva forte de uma vez, as pessoas caminham em águas sujas, estão sem proteção, surgem as viroses, infecções e os mosquitos atacam."

Então, o que é que a gente pode fazer?, indagamos à dra. Márcia Alcântara. Sua resposta foi precisa. "Primeiro, beber água, muita água, mesmo sem sede. Segundo, evitar sair no sol mais quente e fugir da poeira e da fumaça. Terceiro, quem usa remédio, bombinha, inalador, não pode relaxar. Tratamento é coisa séria. Quarto, cuidar da casa. Não deixar água parada em lugar nenhum e manter o ambiente bem ventilado. Um alerta: precisamos, sobretudo, respeitar os limites do corpo. O clima mudou, e a gente precisa aprender a viver diferente, não é? Cuidar da saúde hoje é também se adaptar a esse novo tempo, com atenção, prevenção e muito cuidado coletivo", finalizou a médica pneumologista.

Segunda-feira, 02 de fevereiro, dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, ordena o monsenhor Antonio Carlos do Nascimento, bispo auxiliar eleito da nossa arquidiocese. A solene celebração eucarística, na Catedral Metropolitana, às 19 horas, terá como bispos co-ordenantes dom José Aparecido e dom José Luiz Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral. O novo bispo é um profundo conhecedor de Direito Canônico, daí presidir o Tribunal Eclesiático do Ceará.

Em matéria de cinema, Fortaleza vive o início do ano bem movimentado, tanto no circuito comercial como nos centros culturais de exibição. Hoje é o último dia do "Festival do Cinema Mexicano Atual", no Cinema do Dragão (Centro Dragão do Mar). Às 16h30, o filme "Monstro de Xibalba" e, às 19 horas, "Nepantla: o Entremeio". O evento, comandado pelo Consulado Geral do México no Rio de Janeiro, recebeu todo o apoio do cônsul honorário de Fortaleza, João Soares Neto, e do Instituto Dragão do Mar. Teve início quarta-feira, destacando o trabalho de novos cineastas, colocando desde o início do Séx. XXI grandes e criativas descobertas,

projetando o país na 7ª Arte.

Durante a programação da 12ª Mostra Retrospectiva, o Cinema do Dragão faz a exibição do longa-metragem "O Agente Secreto" (2025), filme indicado ao Oscar, amanhã, domingo, às 14h30, seguida de sessão comentada pelos atores Geane Albuquerque e Robério Diógenes, cearenses que integram o elenco. Os ingressos poderão ser retirados 1h antes da sessão, na bilheteria. Até o dia 4 de fevereiro, a 12ª Mostra transformará o CDM em espaço central das artes cênicas, reunindo mais de 60 filmes.

Onélia Santana (FOTO) tem no dia 29, seu natalício. A comemoração centraliza-se sempre na curtição familiar, formada por Camillo, Luiza……..e José, e os sogros Emengarda

e Eudoro.

Sálvia Luísa Carvalho ganhou um jardim com o seu nome para nele receber a família e os amigos na comemoração de seus …… anos. Tudo foi orquestrado pelo médico Abelardo, que há …… anos tem a aniversariante como sua assessora em sua clínica, e por Fernando Targino, garantindo a beleza e o carinho da festa.

Maria Vanda Sá, acompanhada da nora Raquel Luna Figueiredo e da netinha Beatriz. Em sua loja de presentes e joias, no Shopping Aldeota, amigas garantiram festejos.

Jaqueline dos Santos de Sá Cavalcante vivenciou a nova idade na intimidade amorosa de Tales e da filha querida e única, Hildete.

Alegria, alegria. Cristina Montenegro reuniu "mil amigas", festejando sua troca de idade, com Helena Rafael e outras nascidas em janeiro. O buffet foi de Norma Câmara, e a decoração, de Marquinhos Montenegro. Tudo nota 1000.

O Ideal Clube faz hoje seu tradicional carnaval, reunindo os pequeninos e seus pais na folia. A programação vai das 18 às 23 horas, com animação da Banda Sassaricando e de Armando Teles. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

As Tartarugas Ninja já movimentam Fortaleza para alegria de gerações. A exposição imersiva está em cartaz no Shopping Iguatemi Bosque, onde o público é convidado a percorrer cenários interativos inspirados no QG do quarteto ninja, com jogos, realidade virtual e experiências sensacionais.



