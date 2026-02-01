Apagão dos engenheiros: uma crise preocupante

Foto: Cristiane Bottchor/Rádio Maria Padre Warlen Reis, diretor da Rádio Maria

Número reduzido de engenheiros concluindo o curso superior e também a pouca procura das faculdades de Engenharia, no exame vestibular, acusam uma crise na profissão. Última quinta-feira aconteceu a primeira reunião do conselho científico da Academia Cearense de Engenharia, presidida pelo engenheiro Fernando Nunes, visando à instalação urgente de um grupo de trabalho formado por representantes dos Centros de Tecnologia das universidades: UFC, Unifor, Christus e da Fiec, para avaliar e discutir o "apagão dos engenheiros", como ele denominou.

Interrogado sobre as razões da crise, o presidente Fernando Nunes citou a longa carga horária, causando evasão em mais de 60% nos cursos existentes, Engenharia Mecânica e Civil; ofertas de empregos em outras áreas, com melhores salários e condições de trabalho, além da notória formação de profissionais só com experiências de livros, evitando admissão do empresariado da construção civil, desejoso de pessoal mais qualificado. A situação é preocupante, finalizou o líder da categoria, daí a reunião com os representantes das entidades citadas permanecer analisando, com profundidade, os pontos levantados pelo presidente Fernando Nunes.

A primeira reunião agrupou com Fernando Nunes os engenheiros Hugo Santana de Figueiredo Jr., Maia Júnior, João Mamede Filho, José Albérsio Lima, Roberto Sérgio Farias de Souza, João Cesar Pinheiro e Fco. Coelho Teixeira. Joaquim Antonio Caracas, integrante da comissão, estava ausente. Estava em São Paulo instalando o moderno escritório de sua empresa

Impacto Construções.

Sempre que um novo ano começa, o universo feminino se volta para um dos eventos mais importantes do Estado, o Prêmio RioMar Mulher. Ouvimos uma pessoa diretamente envolvida, já que foi idealizador e sempre um incentivador da premiação: João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM. Ele afirma: "A premiação é uma grande oportunidade para destacarmos a realização de grandes mulheres que constroem a história do Ceará. Fico anualmente impactado com tantas boas trajetórias, com a capacidade empreendedora, criativa e de atuação social das mulheres cearenses. O RioMar, como espaço de convivência, se conecta com a sociedade ao valorizar a vida dessas profissionais", afirma o presidente João Carlos Paes Mendonça.

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher acontecerá no dia 4 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza. Realizado desde 2015, pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza, neste ano a premiação comemora a marca de 100 grandes mulheres homenageadas, ressaltando o compromisso de reconhecer personalidades femininas que têm em comum um legado de histórias inspiradoras.

O Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz, realiza, de 26 de junho a 11 de julho, a Missão Londres, experiência imersiva no National Health Service (NHS), um dos sistemas de saúde mais estruturados e reconhecidos do mundo, para grupo de alunos e egressos de graduação e pós-graduação. Entre os benefícios, o reitor da Unifor, Randal Pompeu, cita que "os discentes conhecerão a estrutura do NHS, seus princípios organizacionais e práticas profissionais, articulando conhecimento técnico, proficiência em língua inglesa, vivências interculturais e inovação na formação em Saúde".

Gabriela de Castro, sempre querida por muitos, ganhou almoço comemorativo do grupo "Nascemos para ser feliz". Continuaram outras programações coloridas de afetos.

Elianinha Macedo entra em animação carnavalesca, reunindo as amigas e interessadas para ficarem mais lindas. É a promoção da folia, do Grupo As Graciosas. Peças lindas, para todos os tipos de festas ou mesmo para a curtição da praia ou da serra, em reunião de amigos. Moda bonita, com preços promocionais.

Ruth e Airton Teixeira foram surpreendidos com convite de grupinho amigo para saudar o novo ano e, em lá chegando ao Restaurante La France, todos queriam era comemorar o aniversário dele. A noite fluiu entre as alegrias, o bem-querer e

recordações de viagens.

A Rádio Maria vai se instalar em Fortaleza. O anúncio oficial da chegada da emissora, que funciona na frequência FM 97,1, será feito com uma missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, OSB, na próxima quarta, dia 4 de fevereiro, às 19h, no Seminário Arquidiocesano São José. Na celebração estarão presentes o presidente da emissora, Fábio Leão, o diretor editorial, padre Warlen Reis; mais o responsável técnico, José Andrade. A rádio tem 93 estações em 82 países, alcançando mais de 500 milhões de ouvintes.

Seminarista. Religiosos e paroquianos da Igreja da Paz acompanharam felizes, dia 24 de janeiro, a Missa de Envio de Jadson Lima ao seminário Propedêutico Dom Aloísio Lorscheider. O jovem, nascido em Tauá, tem 21 anos e integra, a partir de hoje, uma nova turma de 20 estreantes naquela Casa de Formação Religiosa. Jadson já vinha trabalhando na paróquia, revelando sua vocação e recebendo a orientação do vigário, padre Oliveira. Para a colunista, Jadson revelou que seu ingresso no seminário o "torna mais atento e de coração aberto e disponível para ser moldado pelo Senhor".



