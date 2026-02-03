Ano legislativo entre cores e sabores

Foto: Nayana Melo/Especial Para O POVO e Martinha Menezes/Advance Guilherme Colares, Evandro e Eliziane Colares, Agata Ferrari e Evandro Colares

Uma manhã de segunda-feira efervescente, com solenidade, na mesma hora, de abertura do Ano Legislativo na Assembleia e na Câmara Municipal. Na primeira, o governador Elmano de Freitas compareceu acompanhado de seu secretariado, saudando a todos na pessoa do chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Na outra, o prefeito Evandro Leitão, igualmente acompanhado de seu batalhão, mostrava, em discurso e simpatias, que o início de seu segundo ano de mandato sai da UTI e alcança uma saúde financeira capaz de ampliar investimentos, pagar dívidas, acelerar obras e atender parte das reivindicações exigidas pelos servidores municipais.

Mas, refletindo a luminosidade do meio-dia, o governador Elmano ofereceu o melhor programa. Levou da Alece o presidente Aldigueri e os deputados, mais seu secretariado e convidados, para almoçar no Palácio da Abolição, colocando ao alcance dos seus pensamentos temperos de esperanças políticas, harmonizadas com os bons vinhos brancos e tintos nas taças de suas previsões.

Entre os abraços e sorrisos fartos, fotos e cochichos registrados, terá ficado ali, no Palácio, a confirmação de um menu político de possibilidades e/ou ansiedades para a reeleição do anfitrião, ainda este ano, ao governo?

Qual o placar entre os anjos e demônios?

MOLDURAS

- FOI SEGUNDA-FEIRA, 2, pela manhã, a abertura do Ano Legislativo na Assembleia, ganhando a organização e simpatia do presidente Romeu Aldigueri, sempre ao lado da amada Tainah, e sabendo reunir todos os integrantes da Casa (sem resistências) para momentos futuristas. O discurso do governador Elmano de Freitas garantiu o silêncio da plateia diante da dosagem máxima de otimismo, traçando o arco-íris de realizações, capaz de ocultar qualquer problema para o Ceará por ele administrado. São novas metas e novos interesses, próprios de quem tem pressa.

- NA CÂMARA MUNICIPAL de Fortaleza, o presidente Léo Couto cercou-se também de todos os vereadores, testemunhando seu bem-querer. Falou bonito, mas a atenção maior concentrou-se na oficialização de um novo lugar para receber a sede da CMFor. O prefeito Evandro permitiu que o presidente Léo, feliz, anunciasse que, em 2028, ao deixar o cargo, estará entregando uma bela edificação em plena Leste-Oeste, em área onde tempos atrás funcionou o Mucuripe Clube, nos arredores do Hotel Marina.

- A maquete da nova Câmara Municipal está pronta, a área de construção já sendo preparada, e a aliança entre Prefeitura e Governo do Estado garantindo os recursos para a edificação.

- Para o prédio que abriga hoje a Câmara Municipal, já está estabelecida a ocupação por várias secretarias, permitindo o fim de aluguéis de imóveis caríssimos aos cofres municipais.



PASSARELA

A realização das muitas atrações marca o pré-carnaval de Fortaleza, garantindo folia e lucros logísticos, além de mais uma atração para os turistas e os cearenses. Último sábado, a Praia de Iracema, centro da cidade, e praças dos muitos bairros estavam fervilhando de animação. Tudo continua no próximo sábado, com o aval do prefeito Evandro, garantindo a descentralização do evento. E o ponto alto do calendário será o Carnaval da Saudade, no Náutico, anualmente reunindo foliões de todos os credos e idades.

Sábado passado, o Ideal Clube fez o seu tradicional Baile Pais e Filhos, e os presidentes Fernando Esteves e Amarilio Cavalcante, com sua diretoria, garantiram sucesso total.

TUDO AZUL

Evandro Colares comandou mais um ano de folia em sua Advance Comunicação. Formando o Bloco Tamo Junto, uma multidão saiu cedo da tarde pelas ruas da Praia de Iracema, voltando para receber a noite entre as alegrias de bandas animando a sede da agência, ali no entorno do Centro Dragão do Mar. Festejando também Fortaleza de 300 anos, publicitários, jornalistas, clientes e amigos garantiram o sucesso dessa festa.



