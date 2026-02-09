Ceará ficando descalço?

Foto: Cecília Cinde/Coopanest-CE Diretoria da Coopanest/CE: Edice Lins (ao centro), presidente, entre Hamarilton Sales e Felipe de Alencar, diretores Financeiro e Técnico

- Por muitos anos, o Ceará armou e fortaleceu a passarela da fabricação de calçados, abrindo o mercado para o empresariado, profissionais de produção, designers e comerciantes. Incentivos seguros foram oferecidos para criar aqui um polo calçadista, junto com a formação profissional alimentada pelo Senai, Sebrae e cursos itinerantes. Empresários dos centros de negócios do setor acompanhavam os apelos, acatando projetos, unindo o Estado com seus desejos de aqui se instalar e vitaminar a produção de calçados, em verniz de prosperidade, comungando instalação de fábricas, geração de empregos, lucros e desenvolvimento. Tudo acontecia na costura do sucesso, e daqui linhas de lançamentos abasteciam o mercado, encantando as vitrines de muitas praças.

Agora, parece que alguém engoliu “as máquinas de expansão”, o compromisso com o setor produtivo, permitindo que a produção de sapatos, sandálias e botas passem a arder nos pés de mortos. As fábricas estão fechando, outras se mudando, levando operários ao desemprego. Empreendedores estão sendo desassistidos, jejuando seus sonhos e protestando silenciosos contra esperanças e promessas recebidas.

Só lembrando: a Democrata Calçados, maior fabricante de pares masculinos do país, há 20 anos projetou “duas plantas” no Ceará, acolhidas pelos governantes da época. Uma UNIDADE em Camocim, outra em Santa Quitéria. De bem desenvolvidas, seus dirigentes foram convidados para instalar uma nova unidade em Sobral. Aceitaram, e ali foi feito um mega investimento, para projetar a Princesa do Norte. Estamos informados que o governo não cumpriu com a escala de ofertas e benefícios, e a Democrata, quase descalça, recebeu convite para se instalar em Sergipe, já estudando a transferência para lá de duas unidades.

Outro exemplo, a Dakota tinha 10 mil funcionários em suas fábricas de Maranguape, Russas, Quixadá e Iguatu. Por falta de apoio e incentivos, está reduzindo suas atividades e planeja ficar apenas com uma lista de 5 mil empregados. Uma perguntinha: como o governo Elmano de Freitas acompanha esta crise com marcas robustas que vinham calçando bem o Estado?



MOLDURAS

FOTO +LEGENDA: Diretoria da Coopanest/CE: Edice Lins, presidente, Hamarilton Sales e Felipe de Alencar, diretores Financeiro e Técnico

- A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Ceará foi fundada em 2 de fevereiro/1987 por 28 profissionais. A atual diretora presidente da entidade, Dra. Edice Lins, destaca que “ano a ano, a entidade vem se fortalecendo, mantendo hoje 804 cooperados, todos eles com RQE, registro no Conselho Regional de Medicina, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia”. Entusiasta, ela completa esta avaliação, afirmando que “os anestesiologistas do Ceará exercem sua profissão com seriedade, competência e dedicação, garantindo assim procedimentos cirúrgicos seguros. Nossa entidade, prossegue, é a sexta do Brasil e permanece ativa, fortalecendo o cooperativismo, oferecendo qualidade técnico-profissional ao mercado de saúde”. Lembra Dra. Edice que a Coopanest impulsiona, também, projetos sociais e ambientais.

- Praia de Iracema e Vila Morena: Histórias e Lendas, um belo documentário produzido por Jonathan Machado e direção de João Flávio Nogueira, teve pré-estreia, sexta-feira última, dia 06, no Cine Teatro São Luiz. Na plateia, Antônio Porto, Ernani Barreira, Miguel Ângelo Azevedo (Nirez), Juarez Leitão, Sebastião Ponte, José Henrique Braga, Luciano Maia, destaques no filme, e muitos convidados. Uma noite de recordações e muito charme.



FOTO: Prefeito Evandro Leitão

- Todos os hospitais atendidos pela rede municipal, frotinhas, Hospital da Mulher, IJF e outros mais, serão climatizados. Quem garante? O prefeito Evandro Leitão anunciando a boa nova em seu discurso na Câmara Municipal de Fortaleza, quando da abertura do ano legislativo.



Pode sobrar ==== FOTO+LEGENDA — Programação de música instrumental imperdível

- É o PIN sinalizando Fortaleza como central da nova música instrumental brasileira, acompanhando as diferentes rotas sonoras do País, criando um território fértil, com shows de atrações como Caetano Brasil (MG) com a Orquestra Cabulosa (CE), Lucas Martins (SP), Esdras Nogueiras (DF), Luciano Magno (PE) e os cearenses Siara Quarteto, Selestrial e Luiz José, convidando o mineiro Pablo Dias. O Banco do Nordeste Cultural Fortaleza receberá de 19 a 21 de fevereiro o I PIN - Ponte Instrumental NE, com atrações especiais.



TUDO AZUL

FOTO+LEGENDA: Mons. Quinderé completando o niver de Fernanda (COLOCAR AS DUAS FOTOS A PRETO E BRANCO E A COLORIDA UMA DO ALDOD A OUTRA)

- Fernanda Quinderé, eletrizante e feliz, tem sempre seu aniversário colorido de benquerença. Neste 2026, completando 88 eras, não foi diferente. Desde o nosso programa na Rádio O POVO CBN lhe mandando pérolas poéticas até uma declaração de amor de um fã não identificado, o dia foi completo. O escritor José Luís Lira presenteou a aniversariante com esta foto linda, de seu tio-avô Mons. Quinderé, acompanhada de uma bela declaração:

“Fernanda é daquelas artistas raras que iluminam cada espaço por onde passa. Atriz e escritora, ela brilha não só no teatro, no cinema e na TV, mas também na literatura e, sobretudo, em sua vida bem-vivida. Seu aniversário abre fevereiro, mês que às vezes é carnaval, outras vezes é carnaval e quaresma, combina com ela: mistura de celebração e fé — marcas que também ecoam na memória de seu tio-avô, Mons. Quinderé, que me inspirou a enviar-lhe esta foto colorizada artificialmente do seu “Dedé”. Feliz aniversário, Fernanda!”, encerra o amigo Lira.

- AMANHÃ, 10, às 19 horas, o presidente do Instituto Histórico do Ceará, Seridião Montenegro, comanda a solenidade de posse dos novos associados efetivos: Angelica Sampaio, Joaquim Melo de Albuquerque e Reginaldo Airton Pequeno, e dos associados colaboradores Luciano Dídimo e Marcos Antonio Praxedes.

PASSARELA

- Alegria, alegria marcou o Carn’Alfe, reunindo no Ideal Clube as alfeanas, unidas em programações festivas, motivadas pelo entusiasmo da presidente Elia Farias.

- FOTOS E LEGENDAS



- 1. Bosco e Célia Macedo, Elia e José Barbosa, com Marta Peixe e Zé Valdo Silva

- 2. Elia, Fátima Duarte, Selma Cabral e Celinha

- 3. Unidas na folia

- 4. Mais animação

- 5. Casal feliz: Elia e José Barbosa

- 6. Cantor Felipe Dantas e Salete Araújo