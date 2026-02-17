Ceará na proteção da caatinga e sede da COP 18

Foto: Denise Lucena/Arquivo Pessoal Denise Lucena

As governadoras e os governadores do Nordeste reafirmam o compromisso com o combate à desertificação e à degradação ambiental, agenda estratégica para a região e para o planeta. O Consórcio Nordeste coloca no centro dessa estratégia a proteção da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, reconhecendo sua centralidade ambiental, cultural, econômica e científica. Nesse contexto, o Nordeste manifesta a intenção de apoiar uma candidatura do Brasil a sediar a COP 18 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, em 2028, e que esta seja recepcionada no Nordeste, projetando internacionalmente a agenda do semiárido e fortalecendo a cooperação global.

Foi nesta Assembleia Geral, em Maceió, reunindo os governadores dos nove estados do Nordeste, que este credo antigo foi rezado: o compromisso com um projeto compartilhado de desenvolvimento regional, fundado na cooperação federativa, na redução das desigualdades históricas e na construção de um futuro sustentável, justo e integrado para o Nordeste e para o Brasil.

Agora é preciso mais divulgação e conhecimento da carta emitida neste encontro por parte das universidades, da classe empresarial, das Federações da Indústria, do Comércio, Associações do Agronegócio etc., tal a necessidade de todos conhecerem e acompanharem a execução dos compromissos assumidos nesta Assembleia Geral, em Maceió, exibindo uma agenda estratégica para a região nordestina e para o planeta. A intenção de apoiar uma candidatura do Brasil para sediar a COP 18 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, em 2028, é um pleito tentador que, se alcançado, o Ceará tem tudo para ser a sede do evento.

Ceará em destaque. Denise Lucena, professora e advogada, participou do Congresso Luso Brasileiro de Direito Tributário e Financeiro, início do mês, na Faculdade de Direito da histórica Universidade de Coimbra. Lá, Denise tomou posse como presidente do ILATA - Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental. Na foto, ela está com o professor Paulo Caliendo, da PUC/RS, que assumiu a vice-presidência do Instituto. "O Ilata é uma entidade que tem importante atuação na disseminação da utilização dos instrumentos fiscais em prol da sustentabilidade ambiental, e integrá-lo e ser sua presidente é uma grande honra", afirmou Denise Lucena.

OBJETIVANDO CONHECER novas experiências, inovações, práticas sustentáveis e programas voltados ao desenvolvimento rural, o Sistema Fecomércio Ceará levou 10 cooperativas participantes do projeto de Aquisição de Gêneros Através do Credenciamento de Cooperativas da Agricultura Familiar para o Show Rural Coopavel 2026, que aconteceu na última semana, em Cascavel, no Paraná, reunindo 600 expositores nacionais e internacionais. Representando o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, a diretora institucional e chefe de gabinete, Cláudia Brilhante, ressaltou a importância dessa oportunidade. "Trouxemos os nossos cooperados para conhecer a feira, uma das maiores do Brasil, e assim eles terem oportunidade de experimentar as novidades, fazer negócios, trocar ideias e levar para os seus agricultores sugestões de melhorias para a produção e o trabalho no campo no nosso estado", pontuou.

A Federação dos Transportes (Fetrans) passou a ocupar oficialmente assento junto à Câmara Brasil Portugal Comércio, Indústria e Turismo (CBP-CE), associação civil sem fins lucrativos com atuação no estado do Ceará, em Portugal e demais países de língua portuguesa, cuja missão é incrementar as relações socioeconômicas entre empreendedores cearenses e estrangeiros. A parceria representa um passo importante no processo de fortalecimento institucional da Fetrans e na ampliação de suas frentes de relacionamento e cooperação.

DOUTORADO. O arquiteto Joaquim Cartaxo, sempre elétrico e estudioso, está doutorando no Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (IAUD) da UFC, a gloriosa Escola de Arquitetura com novo nome. O objeto da pesquisa é a centralidade metropolitana do Crajubar, sigla que denomina o aglomerado urbano Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, considerando o contexto da Região Metropolitana do Cariri, criada quando o referido arquiteto exercia o cargo de secretário das Cidades no 1º governo Cid Gomes (2007-2010).

Silvana Bezerra, na foto, bem acompanhada do filho Artur e da futura norinha Maria Cecília Mapurunga, tem sua troca de idade comemorada pela família e muitos amigos, todos ressaltando sua beleza, ternura, entusiasmo pela vida e competência profissional.

Foi em Viena que Germana e Vicente Ricardo Feitosa, ao lado do filho Guto, realizaram mais uma viagem fomentando o amor e os conhecimentos. Último fim de semana, o trio trocou a folia carnavalesca pela comemoração serena e afetiva de seus aniversários, coincidentemente três datas em um só fevereiro. Parabéns!

Casal Janusa e Javier Yugar preparou uma noite especial, entre as cores da amizade e dos sabores assinados pelo anfitrião, para recepcionar grupo de amigos e festejar o aniversário da querida Elianinha Macedo.

Uma bela sugestão de presente: o livro "Praias do Sol", contendo as mais belas imagens de José Inácio Parente, colhidas em uma expedição que ele fez, direcionada a fotografar os encantos do litoral nordestino. O livro tem 400 fotos do litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses, mais textos poéticos dissertando as preciosidades.



