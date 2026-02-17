Brigas de torcidas e seus desdobramentos

Jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua em redações desde 2014, quando participou do programa Novos Talentos, no O POVO. É repórter do caderno de Cidades, onde tem ênfase na cobertura de segurança pública. Escreve ainda para Esportes O POVO. Mestrando em Avaliação de Políticas Públicas, na UFC.
As brigas registradas em diversos pontos da cidade, no Clássico-Rei do último domingo, levaram à prisão de 246 adultos e à apreensão de 113 adolescentes. Um número sem precedentes de capturas no que diz respeito a conflitos entre torcidas.
O Clássico-Rei do último domingo rendeu mais assuntos fora do que dentro de campo. Pobre tecnicamente, o empate em 0 a 0 nada mudou as situações de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense. Não se pode dizer o mesmo do universo das torcidas organizadas. As brigas registradas em diversos pontos da cidade levaram à prisão de 246 adultos e à apreensão de 113 adolescentes, um número sem precedentes de capturas no que diz respeito a conflitos entre torcidas.
Não bastasse a gravidade do confronto, que deixou três pessoas feridas, a questão ganhou um desdobramento ainda mais espúrio: visando pôr fim às brigas, o Comando Vermelho passou a ameaçar as lideranças das organizadas. Resultado: presidentes de torcidas de ambos os times anunciaram ter deixado o cargo. O caso só reforça o quão grande é a ingerência obtida pelas facções no cotidiano do cearense.
Ainda há uma conexão com outra crise, a da superlotação nos presídios. Em um dos "salves" do CV, há a menção da piora da situação de falta de vagas com a chegada dos presos pelos conflitos de torcida. Também está escancarada a falta de políticas públicas capazes de pôr fim à selvageria das organizadas. A suspensão das principais torcidas repete uma fórmula que já se mostrou insuficiente. É preciso inovar, uma responsabilidade que não é só estadual. Também é preciso punir quem "proibiu" as brigas de torcidas, ou seja quem, na verdade, praticou os crimes de ameaça, constrangimento ilegal, integrar organização criminosa, etc.
Um olhar analítico na segurança pública do Ceará e do mundo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.