Paralisação do futebol já

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Gonzalo Escobar foi atingido por pedra e teve trauma cranioencefálico

Se o futebol brasileiro for sério, ele para imediatamente após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, de forma covarde, no Recife-PE. Não deveria ter qualquer abertura para conversa em caminho contrário.

Como disse o atacante Marinho no desembarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins, horas depois do episódio extremamente traumático: “Vão esperar alguém morrer?”.

Em declarações públicas, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e o atacante Thiago Galhardo reforçaram o desejo de não entrar em campo enquanto os jogadores feridos não estejam plenamente recuperados e os criminosos sejam punidos.

Após o atentado, uma série de manifestações começou a ocorrer nas diversas camadas do futebol brasileiro. Desde a entidade máxima que rege o esporte no país, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), até o maior rival desportivamente, o Ceará.

É importante esse “abraço simbólico”, o apoio geral. Mas ficar só no campo de notas, lamentos e manifestações escritas não resolve absolutamente nada.

O futebol brasileiro tem um caso extremamente grave diante de seus olhos e tem a chance de adotar uma postura severa para dar exemplo. O nosso esporte está completamente manchado por casos recorrentes de violência.

Já tivemos situações envolvendo todos os personagens do futebol. Jogador, dirigente, árbitro e torcedor foram vítimas ao longo dos anos da barbárie enraizada na cultura do esporte no Brasil. Casos de assédio, racismo e agressões têm aos montes para relembrar. O que mudou? Nada.

Caso semelhante ao ataque sofrido pelo Fortaleza aconteceu contra o time do Bahia. O goleiro Danilo Fernandes, arqueiro do Esquadrão, por pouco não perdeu a visão devido a estilhaços de vidros quebrados no ataque ao ônibus da delegação do tricolor baiano, em 2022. Um ano depois nenhum envolvido no crime havia sido preso.

O próprio Galhardo fez mea-culpa em pronunciamento. Quando houve outros casos, ele reconheceu o erro de ter se calado e ficado imóvel contra agressões a outros colegas.

Chegou a hora de agir. Sair do campo das palavras. A classe futebolística precisa se unir. Cruzar os braços e não pisar dentro do campo.

O primeiro passo é punir os criminosos. Que seja dura, sirva de exemplo. Mas resolver os problemas vão muito além das condenações. Investimento em educação, fazer todo o esforço possível para mudar a cultura violenta do futebol.

A violência no esporte é problema de segurança pública, mas de educação também. O momento de revolucionar o futebol brasileiro chegou.