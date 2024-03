A convite de Ednaldo, presidente do Ceará acompanha in loco convocação de Dorival

Foto: Leandro Lopes/CBF Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e João Paulo Silva, presidente do Ceará, em reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, esteve presente na primeira convocação de Dorival Júnior da seleção brasileira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O dirigente alvinegro foi ao Rio de Janeiro para se reunir com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e tratar assuntos como a Série B do Campeonato Brasileiro e a Liga Forte Futebol (LFF). Em meio ao encontro, Ednaldo fez o convite a João Paulo para acompanhar in loco a convocação de Dorival Júnior, que comandou o Ceará em 2022.

"Vim para uma reunião com Ednaldo e alguns presidentes. Ele nos chamou para assistir. Feliz, desejo muito boa sorte ao Dorival e a toda comissão. Ele quer trazer ao torcedor brasileiro o orgulho de torcer e acompanhar a seleção brasileira. Ele terá um grande desafio, mas temos grandes jogadores que têm total condições de virar essa chave", afirmou João Paulo à coluna.

Em sua primeira convocação à frente da seleção, Dorival chamou 26 jogadores para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março. Uma das surpresas na lista é a presença do lateral-esquerdo cearense Wendell, do Porto, de Portugal.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Bento (Athletico Paranaense-BRA), Ederson (Manchester City-ING) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Ayrton Lucas (Flamengo-BRA) e Wendell (Porto-POR)

Zagueiros: Beraldo (Paris Saint-Germain-FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Murilo (Palmeiras-BRA)

Meio-campistas: André (Fluminense-BRA), Andreas Pereira (Fulham-ING), Bruno Guimarães (Newcastle United-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), João Gomes (Wolverhampton-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) e Pablo Maia (São Paulo-BRA)

Atacantes: Endrick (Palmeiras-BRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona-ESP) e Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)