Fortaleza fica em "grupo da morte" na Sul-Americana 2024

Foto: FCO FONTENELE Tinga comemora gol no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2023

O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2024 colocou o Fortaleza em uma posição desafiadora na Chave D. É, sem dúvidas, um dos grupos mais difíceis (talvez, o mais complicado) da atual edição da competição.

Atual vice-campeão da Sula, Leão terá pelo caminho o Boca Juniors-ARG, uma instituição venerada no futebol sul-americano, o Nacional Potosí-BOL, com sua altitude intimidadora, e o Sportivo Trinidense-PAR, este que deve ser o "saco de pancadas" do grupo.

O destaque indiscutível deste grupo é a presença do Boca Juniors. O mero nome evoca uma aura de grandeza e tradição no futebol.

Para o Fortaleza, enfrentar o Boca é mais do que um simples jogo; é um encontro com a história e uma oportunidade de se provar em La Bombonera. O embate no Castelão também ficará na memória dos grandes momentos do futebol cearense.

A projeção de marca para o Fortaleza ao ser agrupado com um gigante como o Boca Juniors é inegável. Esta é uma chance para o clube cearense aumentar o respeito e reconhecimento na América do Sul.

No entanto, o desafio não se resume apenas ao confronto com o Boca. O Nacional Potosí, embora não chegue perto do renome internacional dos argentinos, apresenta uma dificuldade única com sua localização em uma altitude de mais de 4 mil metros.

A adaptação a essas condições é crucial e exigirá preparação física e mental por parte dos jogadores do Leão. Vencer fora de casa contra o Nacional Potosí será um feito monumental.

Enquanto isso, o Sportivo Trinidense é o adversário mais frágil do grupo. No entanto, a complacência não é uma opção. Em competições como esta, qualquer equipe pode surpreender, e o Tricolor não pode dar brechas. Cada jogo é uma oportunidade para acumular pontos e fortalecer a posição na tabela.

A estratégia para o Fortaleza nesta fase do torneio é clara: maximizar os pontos em casa e buscar pontos preciosos fora.

As partidas em casa devem ser tratadas como finais, com a torcida cearense como o décimo segundo jogador, impulsionando a equipe rumo à vitória. Nesse ínterim, nos jogos fora, o escrete do Pici precisará demonstrar resiliência e inteligência tática para roubar pontos de seus adversários.

Lembrando que na Sul-Americana só avança direto para as oitavas de final o primeiro colocado da chave. O time com a segunda melhor campanha disputará os playoffs contra rivais que tenham terminado a fase de grupos da Libertadores em terceiro.