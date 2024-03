Ida do Boca à Bolívia para encarar Nacional Potosí beneficiará Fortaleza em logística; entenda

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Diretoria do Fortaleza conta com dois "trunfos" na preparação e na logística para encarar o Nacional Potosí, em altitude extrema na Bolívia

O Fortaleza está se preparando para enfrentar um dos desafios mais exigentes do futebol sul-americano: jogar na altitude extrema de Potosí, na Bolívia, para encarar o Nacional Potosí na fase de grupos da Sul-Americana.

A coluna apurou com exclusividade que o clube cearense já iniciou o planejamento estratégico para o confronto e conta com dois "trunfos" na preparação e na logística que podem fazer a diferença.

Um dos fatores importantes é a experiência do preparador físico Luis Azpiazu, membro da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. O profissional já trabalhou em jogos em Potosí em "cinco ou seis ocasiões", de acordo com fonte ligada à diretoria, o que lhe confere um conhecimento valioso sobre como lidar com as demandas físicas impostas pela altitude de mais de 4 mil metros.

Os dirigentes tricolores acreditam que a experiência e expertise de Azpiazu serão fundamentais para garantir que os jogadores do Leão estejam nas melhores condições físicas possíveis para o confronto.

Mais um trunfo: ida do Boca Juniors à Bolívia para encarar o Nacional Potosí ajudará o Fortaleza

A agremiação do Pici conta com outro trunfo importante: a empresa responsável pela logística do clube, a Offside, é a mesma que cuida dos deslocamentos do Boca Juniors, da Argentina, que também integra o Grupo D da Sul-Americana 2024, junto com Fortaleza, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense-PAR.

Conforme chaveamento definido pela Sul-Americana, o Boca Juniors estreia na competição visitando o Nacional na Bolívia, enquanto o Fortaleza visita o Trinidense no Paraguai.

Desta forma, a ida do Boca à Bolívia, sob planejamento da Offside, proporcionará ao clube cearense uma leitura atualizada sobre a logística ideal para o o jogo contra o Potosí.

O Fortaleza encara o rival boliviano fora de casa apenas na quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Antes, o Tricolor encara o próprio Nacional e o Boca Juniors no Castelão.

Com esse alinhamento estratégico, o Fortaleza busca minimizar os impactos negativos que o contexto da partida em altitude extrema pode causar. Desde o deslocamento até a hospedagem, o clube está se preparando meticulosamente para enfrentar esse desafio e buscar um resultado positivo.

A diretoria do Fortaleza demonstra confiança nos trunfos que possui, confiando que a combinação da experiência de Azpiazu e a expertise da Offside contribuirão significativamente para a performance da equipe diante do Nacional Potosí.