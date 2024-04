Rival do Fortaleza na Sul-Americana, Trinidense não venceu nenhum jogo em casa em 2024

Foto: DIVULGAÇÃO/SPORTIVO TRINIDENSE Sportivo Trinidense ainda não venceu como mandante na temporada 2024

Rival do Fortaleza na estreia na Sul-Americana, o Sportivo Trinidense tem campanha terrível como mandante em 2024. Em sete partidas disputadas dentro de seus domínios, o clube paraguaio não venceu nenhum adversário nesta temporada. O encontro com o Tricolor está marcado para esta quarta-feira, 3, no estádio Defensores del Chaco, às 21 horas (horário de Fortaleza-CE).

A equipe paraguaia, conhecida carinhosamente como "El Triqui", soma quatro derrotas e três empates em casa, com cinco gols marcados e dez sofridos.

Neste contexto sombrio, a chegada do Fortaleza como adversário na estreia na Sul-Americana é um desafio que se apresenta como uma montanha íngreme a ser escalada. Embora o Tricolor não viva seu melhor momento, somando quatro partidas sem vencer, é o favorito para o confronto em Assunção, no Paraguai. O Leão deve ir a campo com uma equipe alternativa.

O escrete cearense soma oito partidas de invencibilidade na Sul-Americana, no tempo normal. A última derrota do Leão em um jogo da competição ocorreu em junho passado, diante do Estudiantes de Mérida-VEN, fora de casa.

O estádio do Trinidense é o Martín Torres, equipamento pequeno com capacidade máxima de 3 mil torcedores. Diante do Fortaleza, porém, a equipe paraguaia mandará seu jogo no Defensores del Chaco, que abriga mais de 42 mil torcedores.

Isto vai ocorrer por determinação da Conmebol conforme regulamento, que prevê capacidade mínima de 10 mil pessoas em estádios que vão receber partidas da fase de grupos da competição.

Dos sete jogos em casa, "El Triqui" disputou duas partidas no Defensores del Chaco, ambas na fase da Pré-Libertadores, e cinco no Martín Torres.

Como mandante, o Trinidense perdeu para o Sportivo Luqueño, Sportivo Ameliano, Tacuary e Libertad e empatou com o Olimpia, Colo-Colo e El Nacional.

A campanha geral do Trinidense também é muito ruim. O clube paraguaio possui mais derrotas do que empates e vitórias somados. Em 15 partidas, são três vitórias, três empates e nove derrotas, com 17 gols marcados e 25 sofridos. O time é o vice-lanterna do Campeonato Paraguaio.

Fortaleza e Trinidense fazem parte do Grupo D da Sul-Americana, que ainda tem o gigante Boca Juniors-ARG e o Nacional Potosí-BOL. Considero a chave da morte da edição 2024 da competição.

Jogos do Trinidense em casa em 2024

Sportivo Trinidense 0 x 1 Sportivo Luqueño (Campeonato Paraguaio)

Sportivo Trinidense 1 x 1 Olimpia (Campeonato Paraguaio)

Sportivo Trinidense 1 x 1 Colo-Colo (Libertadores)

Sportivo Trinidense 0 x 1 Sportivo Ameliano (Campeonato Paraguaio)

Sportivo Trinidense 1 x 1 El Nacional (Libertadores)

Sportivo Trinidense 1 x 3 Tacuary (Campeonato Paraguaio)

Sportivo Trinidense 1 x 2 Libertad (Campeonato Paraguaio)