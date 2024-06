Bastidores da contratação de Léo Condé pelo Ceará: da saída de Mancini à chegada do novo treinador

Foto: VICTOR FERREIRA/EC Vitória Léo Condé, novo treinador do Ceará, foi campeão da Série B 2023 comandando o Vitória

Na terça-feira, 25, os bastidores do Ceará ferviam. Após uma derrota acachapante de 3 a 1 para a Ponte Preta, em Campinas, que representou o quarto jogo consecutivo sem vitória na Série B, a diretoria alvinegra decidiu que era hora de mudanças no comando do time: Vagner Mancini não continuaria à frente do Vovô.

A reunião dos membros da cúpula alvinegra que selou o destino de Mancini aconteceu na noite daquela terça-feira. No entanto, a comunicação oficial ao treinador foi adiada para a manhã de quarta-feira, 26. Esse intervalo foi estratégico para que a diretoria mantivesse a decisão de "cabeça fria" e começasse a delinear os próximos passos na busca por um novo comandante.

Desde o início, Léo Condé, que havia conquistado a Série B com o Vitória em 2023, foi identificado como o alvo principal.

Coincidentemente, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o executivo de futebol, Lucas Drubscky, já tinham uma viagem marcada para Belo Horizonte na quarta-feira. O objetivo principal era finalizar os detalhes da venda do zagueiro Jonathan ao Cruzeiro. Entretanto, a viagem serviu também para que iniciassem os contatos com o empresário de Léo Condé e com o próprio treinador.

Durante este período, o clube sondou outros nomes, mas foi apenas com Condé que abriram negociações. A resposta positiva de Condé à proposta do Ceará foi imediata. Desde sua demissão do Vitória, em 14 de maio, o treinador estava livre no mercado e já havia recebido outras propostas, incluindo uma do Coritiba SAF, que foi recusada.

Na quinta-feira, 27, pela manhã, o acordo verbal com Léo Condé já estava praticamente fechado. Apesar disso, o clube só anunciou oficialmente a contratação na noite do mesmo dia, após a assinatura do contrato.

Léo Condé, que chegará à capital cearense no domingo, 30, fará sua estreia à frente do Vovô no dia 5 de julho, contra o Santos, pela 13ª rodada da Série B.

A contratação de Condé marca um novo capítulo para o Ceará, que busca recuperar a confiança e o desempenho no campeonato. A expectativa é que o novo treinador traga a experiência e a estratégia necessárias para recolocar o Alvinegro nos trilhos rumo ao objetivo principal: o retorno à Série A. Atualmente, o escrete do Porangabuçu ocupa a 11ª posição com 16 pontos, a quatro do G-4.