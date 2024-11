Governador do Estado receberá delegação do Ceará após acesso para a Série A

Foto: DIOGO REIS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - BRASILEIRO B 2024, GUARANI X CEARÁ - ESPORTES - SP - CAMPINAS - 24/11/2024 - BRASILEIRO B 2024, GUARANI X CEARÁ - Jogadores do Ceará comemoram acesso para série A durante partida contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro pelo campeonato Brasileiro B 2024. 24/11/2024 - Foto: DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma comitiva do Ceará Sporting Club será recebida pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), na manhã desta terça-feira, 26, no Palácio da Abolição. O encontro ocorre dois dias após a equipe alvinegra conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A delegação do Vovô contará com a presença de dirigentes como o presidente João Paulo Silva, o diretor de futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky. Além disso, jogadores como Saulo Mineiro, Richard e Richardson, que celebrou o segundo acesso com a camisa do clube, também participarão da solenidade.

O acesso foi confirmado no último domingo, 24, em Campinas, após um empate sem gols contra o Guarani. Para carimbar a vaga, o Alvinegro contou ainda com a vitória do Goiás sobre o Novorizontino. Ambas as equipes terminaram a Série B com 64 pontos, mas o Ceará levou a melhor por ter um triunfo a mais na competição.

Minutos após a confirmação do acesso, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, conversou com a coluna. Emocionado, o dirigente relembrou os momentos de tensão vividos em Campinas, destacou a resiliência ao longo da temporada, expressou alívio pelo retorno do clube à Série A e desejo de renovar com o técnico Léo Condé.