5 desafios do presidente reeleito João Paulo Silva no Ceará

Foto: Paulo Matheus/ Press Foto Club João Paulo Silva foi reeleito presidente do Ceará e comandará o clube pelos próximos três anos

A eleição encerrada na noite de quinta-feira, 28, garantiu a João Paulo Silva mais três anos à frente da presidência do Ceará. Mantido no cargo, o dirigente não tem tempo a perder e já inicia, nesta sexta-feira (29/11), os primeiros passos do planejamento para a temporada de 2025, ano em que o Alvinegro voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, a coluna lista os principais desafios que o presidente enfrentará no próximo ano.

Permanência na Série A

O objetivo prioritário de 2025 é, sem dúvida, a permanência na elite do futebol brasileiro. Trata-se de uma missão árdua, cercada de desafios técnicos, táticos e financeiros. A competição impõe um cenário de alto risco, onde qualquer erro, por menor que seja, pode custar caro.

Veja também: Antes de sair de férias, Léo Condé sinaliza desejo de renovar com o Ceará

Na Série A, o Ceará enfrentará adversários com maior poderio financeiro, obrigando o clube a superar os limites por meio de eficiência e criatividade. A temporada de 2024 já foi um teste de resistência, marcado por tensões políticas e problemas financeiros, mas o Brasileirão é um patamar ainda mais desafiador.

Retenção de Haroldo Martins

A manutenção do diretor de futebol Haroldo Martins será um dos grandes desafios de João Paulo. Haroldo foi peça-chave na gestão do Departamento de Futebol em 2024, atuando com autonomia e conduzindo um trabalho eficiente.

Leia mais Ceará quer permanência de Matheus Bahia e avalia situação para abrir negociação

Diretoria do Ceará inicia contatos para montar elenco de 2025, mas aguarda eleição para presidente

Mugni atinge cláusulas de renovação automática e estenderá contrato com Ceará

Saiba quais jogadores têm contrato com o Ceará para 2025 Sobre o assunto Ceará quer permanência de Matheus Bahia e avalia situação para abrir negociação

Diretoria do Ceará inicia contatos para montar elenco de 2025, mas aguarda eleição para presidente

Mugni atinge cláusulas de renovação automática e estenderá contrato com Ceará

Saiba quais jogadores têm contrato com o Ceará para 2025

Ao longo da temporada, porém, Haroldo sinalizou várias vezes sua intenção de não permanecer no clube em 2025. Cabe ao presidente utilizar todos os argumentos e recursos necessários para convencê-lo a seguir no projeto. Sem ele, a reconstrução do elenco e a gestão esportiva poderão ser comprometidas.

Montagem do elenco

A formação do elenco para 2025 é um ponto crítico do planejamento. O Ceará precisará ser extremamente assertivo na escolha de reforços e na definição das peças que permanecerão.

O trabalho do Departamento de Futebol em 2024 foi digno de elogios, montando um elenco sem grandes estrelas, mas altamente comprometido, o que garantiu o acesso. Contudo, a Série A exige mais. O nível de exigência e competitividade é superior, tornando indispensável uma reformulação profunda no plantel, com pelo menos 50% de mudanças.

Erros nesse processo podem comprometer não apenas o desempenho esportivo, mas também a permanência na elite.

Saúde financeira

O clube enfrentou sérios problemas financeiros em 2024, incluindo episódios marcantes como o caso Chrystian Barletta e a aplicação de três transfer bans. A volta à Série A, no entanto, abre perspectivas mais otimistas, com um aumento estimado de 80% nas receitas em relação a 2024.

Embora o balanço financeiro do clube ainda não tenha sido divulgado, a coluna apurou que as receitas de 2024 devem fechar em torno de R$ 100 milhões. Em 2025, será essencial que o clube utilize os recursos de forma estratégica, equilibrando os investimentos no futebol com a resolução das pendências financeiras acumuladas.

Voto do sócio-torcedor

Uma das maiores insatisfações da torcida alvinegra é a ausência de participação efetiva do sócio-torcedor nas decisões do clube. Essa pauta ganhou força nos últimos anos e se tornou uma das principais reivindicações dos torcedores.

João Paulo Silva terá a oportunidade de liderar um debate sério e responsável sobre a inclusão do voto do sócio-torcedor no estatuto. A medida seria um marco na história do clube e reforçaria o elo entre diretoria e torcida.