Ceará finaliza orçamento de 2025 com valor recorde de quase R$ 230 milhões

Foto: Staff Images / CONMEBOL Projeção orçamentária do Ceará para 2025 foi entregue ao Conselho Deliberativo do clube

A diretoria executiva do Ceará finalizou a proposta orçamentária para 2025 com o valor de R$ 229,4 milhões em receita bruta, conforme apurado com exclusividade pela coluna. O documento já foi entregue ao Conselho Deliberativo do clube, que deve levá-lo à votação para aprovação nas próximas semanas.

No início de dezembro, a coluna havia revelado que a projeção inicial de orçamento para 2025 era de R$ 180 milhões. Entretanto, alguns valores foram majorados na revisão, que elevou a previsão orçamentária para o próximo ano.

O clube espera arrecadar pelo menos R$ 80 milhões com a venda de direitos de transmissão. Outra projeção importante é a de receita com a venda de atletas, estimada em R$ 25 milhões.

A previsão é destinar cerca de 60% do valor total do orçamento ao futebol profissional, considerando os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Maior orçamento da história do Ceará

Caso aprovado, o orçamento de 2025 será o maior da história do clube. Até então, o maior montante projetado havia sido o de 2022: R$ 163,8 milhões. Naquela temporada, contudo, o Ceará acabou rebaixado para a Série B.

Para 2024, o Vovô aprovou um orçamento de R$ 149 milhões — o terceiro maior da história — e deve fechar o ano com receitas na casa de R$ 140 milhões.