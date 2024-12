Conselho do Ceará votará orçamento de R$ 229,4 milhões no dia 27 de dezembro

Foto: Horácio Neto/OPOVO Reunião do Conselho Deliberativo para votar orçamento de 2025 será realizado no ginásio do clube, no próximo dia 27 de dezembro

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Hebert Gonçalves Santos, convocou reunião para o próximo dia 27 de dezembro, às 18h30min, com o objetivo de votar a proposta orçamentária do clube para 2025. O encontro acontecerá no ginásio da agremiação, localizado na sede em Porangabuçu.

A diretoria executiva entregou o documento com a proposta orçamentária ao presidente do Conselho na segunda-feira, dia 16. O texto prevê uma receita bruta de R$ 229,4 milhões, conforme antecipado com exclusividade por esta coluna.

Quase 300 conselheiros estão aptos a participar do processo de votação. A aprovação do orçamento para 2025 requer maioria simples.

Conforme apurado pela coluna, o Ceará espera arrecadar pelo menos R$ 80 milhões com a venda de direitos de transmissão em 2025. Outra projeção relevante é a receita estimada com a venda de atletas, que gira em torno de R$ 25 milhões.

A previsão é destinar cerca de 60% do valor total do orçamento ao futebol profissional, levando em consideração os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Eleição do Conselho Fiscal

Além da votação da proposta orçamentária, a reunião marcada pelo Conselho Deliberativo também terá como pauta a eleição para a nova composição do Conselho Fiscal, referente ao triênio 2025-2027. Todos os conselheiros presentes poderão se candidatar aos respectivos cargos da pasta.